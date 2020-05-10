Общество
Деловое.ТВКитай готовится к распродаже государственного долга США
На сегодняшний день Пекин является держателем 1,1 трлн долларов американских гособлигаций, их продажа – даже частичная – может лишить США необходимой репутации, а также возможности своевременно рассчитываться с инвесторами. Эксперты не исключают, что Китай объявит о продаже уже в ближайшие месяцы.
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с чего всё началось
В ответ, как утверждают СМИ, Китай — второй крупнейший держатель госдолга США — планирует выбросить на рынок существенный объем трежерис. Экономисты уверены, что это нанесет сокрушительный удар по всему рынку американских ценных бумаг и курсу доллара.РИА Новости01:00
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Китай нанесет сокрушительный удар по рынку американских ценных бумаг и курсу доллара
Народные новости04:07
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Общество
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Общество
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Происшествия
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В рабочем поселке Тевриз Омской области 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны убили кухонным ножом, задержан подозреваемый местный житель, сообщается на сайте СК России.
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Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
Чуть больше месяца осталось ждать россиянам до следующих длинных выходных дней. Отдыхать сразу три дня подряд мы будем 12, 13 и 14 июня.
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Культуромания вчера в 12:18
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В Сети показали ремейк S.T.A.L.K.E.R. на Unreal Engine 4
Отдельные моменты в S.T.A.L.K.E.R. на Unreal Engine 4 усовершенствованы.
Актуальные Новости 08:15
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Москва, 10 мая 2020, 00:37 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало в специальном разделе на своем сайте редкие фотографии советских полководцев, сделанные в завершающий период Великой Отечественной войны.
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Car.ru 09:21
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Правительство утвердило меры поддержки системообразующих предприятий
Правительство утвердило меры поддержки для пострадавших от коронавируса системообразующих предприятий.
Коммерсантъ 07:14
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Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила МВД и еще пяти ведомствам изучить обращение депутатов, которые предупредили о росте домашнего насилия на фоне самоизоляции.
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«Лацио» предложил 15 млн евро и бонусы за форварда Луиса Суареса из «Сарагосы»
Как сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport, за 22-летнего игрока римляне предложили 15 миллионов евро и еще 3-5 миллиона в качестве бонусов в зависимости от его выступлений.
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В Праге на место памятника Коневу поставили унитаз
Московский Комсомолец вчера в 12:57
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В московским транспорте 60% пассажиров носят маски, перчатки - лишь 17%, с 4 мая пассажиры столичного транспорта приобрели более 12,8 тысячи масок и 6 тысяч перчаток, сообщается в Telegram-канале пресс-службы департамента транспорта.
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Минпросвещения рассказало о требованиях к организации ЕГЭ
Решение о повторном переносе Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году пока не принято, дата начала кампании остается прежней — 8 июня.
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Марш радикалов с портретами нацистов прошел на аллее Славы в Одессе
Украинские радикалы в Одессе в День Победы прошли маршем по аллее Славы с портретами своих "кумиров" из числа нацистских организаций.
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В Роспотребнадзоре дали рекомендации по снятию ограничений
На сайте Роспотребнадзора опубликованы рекомендации и показатели, являющиеся основанием для поэтапного снятия ограничительных мер из-за коронавируса.
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В Петербурге ограничительные меры продлили до 31 мая
Правительство Санкт-Петербурга приняло решение продлить до 31 мая ограничительные меры, которые были установлены в городе в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
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Большинство известных вирусов может победить гриб Чага
Около 500 образцов сибирских высших грибов изучили ученые из Новосибирского государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», выявив, что некоторые виды способны бороться с вирусами.
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Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ
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У заразившихся коронавирусом детей заметили осложнения
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Выбросы углерода на Луне ставят под сомнение теорию рождения Луны
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