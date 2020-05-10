Политика
РИА НовостиТриллион на кону: Китай приготовился к распродаже госдолга США
В ответ, как утверждают СМИ, Китай — второй крупнейший держатель госдолга США — планирует выбросить на рынок существенный объем трежерис. Экономисты уверены, что это нанесет сокрушительный удар по всему рынку американских ценных бумаг и курсу доллара.
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Китай нанесет сокрушительный удар по рынку американских ценных бумаг и курсу доллара
Народные новости04:07
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Политика
Путин рассказал, в чем заключается национальная идея России
Президент России Владимир Путин считает, что национальная идея России заключается в патриотизме.
Газета.Ru 03:44
Общество
Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая
Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя.
РБК 01:38
Происшествия
Пожар на территории бывшего арсенала в удмуртском Пугачеве локализован
Пожарные локализовали возгорание на территории бывшего артиллерийского арсенала в удмуртском Пугачеве, сообщил глава Малопургинского района Сергей Юрин на своей странице в соцсети в воскресенье.
Интерфакс 02:26
Здоровье
Гостиница «Иваново» особого режима
Гостинице «Иваново» (г. Иваново, ул. Карла Маркса, д. 46), находящейся в областной собственности, присваивается особый режим использования номерного фонда, связанный с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Слухи и Факты вчера в 21:54
Происшествия
Пираты похитили российских моряков с судов у берегов Африки
В Гвинейском заливе у западных берегов Африки пираты напали на судно RIO MITONG, шедшее под флагом Коморских островов.
Lenta.ru вчера в 17:54
Здоровье
В Ухани выявили новый случай инфицирования коронавирусом
В китайском городе Ухань, где был зафиксирован первый очаг распространения коронавирусной инфекции, впервые за последнее время выявили новый случай инфицирования COVID-19.
RT на русском 01:32
Шоу-бизнес
Галкин опубликовал праздничное видео с Пугачевой и детьми
Шестилетние дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздравили россиян с 75-летием Великой Победы.
Вести.Ru вчера в 09:00
Единоборства
Нурмагомедов отреагировал на победу Гэтжи над Фергюсоном
Vprognoze.ru 04:27
Общество
В Минпросвещения назвали условие для переноса ЕГЭ из-за коронавируса
Решение о переносе Единого госэкзамена (ЕГЭ) будет зависеть только от эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом, пока дата остается прежней — 8 июня.
Lenta.ru 05:38
Общество
Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов
Арендодатель обязан будет по их обращению пролонгировать договор аренды на срок до одного года на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положение арендатора.
Российская газета 08 мая в 06:16
Общество
На Среднем Урале нашли коронавирус ещё у 121 человека
Екатеринбург, 9 мая 2020, 11:08 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 121 случай выявления коронавируса.
REGNUM вчера в 04:08
Общество
В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви
Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости вчера в 06:11
Происшествия
Стало известно имя погибшей при пожаре в больнице с коронавирусом
Московский Комсомолец вчера в 16:06
Общество
Стало известно, какие лекарства россияне чаще всего покупали в марте
В марте текущего года чаще других россияне покупали препараты для лечения заболеваний нервной системы, данная категория составила 16,1% от общего числа продаж.
Life.ru 01:39
Общество
Илон Маск на русском языке обругал бывшего министра труда США
Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск, комментируя заявление бывшего министра труда США Роберта Райха о том, что Маска не интересует здоровье своих подчиненных в период пандемии коронавируса, в Twitter по-русски обругал Райха.
ТАСС 05:30
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Бондарчук отмечает 70-летие
Актриса, режиссер и сценарист Наталья Сергеевна Бондарчук родилась 10 мая 1950 года в семье режиссера и актера Сергея Бондарчука и актрисы Инны Макаровой.
Россия – Культура 05:21
Авто
АвтоВАЗ повысил цены на все автомобили Lada
Первый раз АвтоВАЗ поднял стоимость автомобилей в январе (в среднем прибавка в цене составила 15 120 рублей).
Тарантас Ньюс 02:19
Общество
В Петербурге штраф за отсутствие маски составит четыре тысячи рублей
Штраф на отсутствие защитной маски и перчаток, использование которых в общественных местах в Петербурге будет обязательно с 12 мая, составит 4 тысячи рублей, сообщает в воскресенье городской комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
РИА Новости 05:32
Происшествия
В Омской области убили ветерана кухонным ножом
Ветерана Великой Отечественной войны убили кухонным ножом в рабочем поселке Тевриз Омской области.
Газета.Ru 03:09
Единоборства
Нганну нокаутировал Розенстрайка за 20 секунд на UFC 249
Камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну одержал победу нокаутом над уроженцем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком на турнире UFC 249 в Джексонвилле.
RT на русском вчера в 23:36
Общество
Аксенов потребовал уволить главу станции скорой помощи в Керчи
В Керчи проведут служебное расследование из-за того, что медикам скорой не доплатили за работу с больными COVID-19.
Вести Крым 03:24
Общество
Петербург вводит «масочный режим»
Ранее власти Петербурга продлили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 31 мая.
Газета.Ru вчера в 16:57
Общество
За сутки зарегистрировано 67 новых случаев коронавируса в Югре
Федеральный оперштаб сообщил в воскресенье, 10 мая о 67 новых случаев COVID-19, зафиксированных в Югре за минувшие сутки.
Kursk.com 04:35
Здоровье
В Томской области от коронавируса умер третий пациент
За сутки в Томской области от COVID-19 умер третий житель. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Московский Комсомолец 05:46
Экономика
Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
RT на русском 05:00
Общество
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости 00:08
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды по просмотрам в YouTube
В Сети набирает популярность очередной клип российской группы Little Big.
Культуромания вчера в 12:18