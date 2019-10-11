Экономика
Lenta.ruТриллионный долг самой богатой семьи России опровергли
Группа «Сафмар», принадлежащая бизнесмену Михаилу Гуцериеву, опровергла сообщения о том, что совокупный долг его семьи составляет один триллион рублей, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на заявление холдинга.
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с чего всё началось
Расчеты «Траста» совпадают с той информацией, что есть в публичном поле. Сбербанку семья Гуцериева должна $5 млрд (325 млрд рублей по текущему курсу). Reuters сообщал о долге в 320 млрд рублей перед «Трастом», но источник в окружении Гуцериева говорит, что это задолженность его племянника Шишханова.Forbes10 октября в 23:53
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«Траст» насчитал триллион рублей долга у семьи Гуцериева и его племянника Шишханова
Forbes10 октября в 23:53
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 02:33, Ашберн
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