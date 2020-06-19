Экономика
ТАССТроценко приобрел 75% акций «Арктической горной компании»
Владелец корпорации AEON Роман Троценко приобрел 75% акций "Арктической горной компании" в счет кредита, который был предоставлен на развитие "Печоры СПГ".
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Наследники убившего себя российского миллиардера начали распродавать его активы
Lenta.ru19 июня в 07:18
Основанный Босовым «Аллтек» продал арктический угольный проект Роману Троценко
Интерфакс19 июня в 07:54
Таймырское угольное месторождение Босова продано миллиардеру Троценко
Финансовая газета19 июня в 06:45
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 03:24, Ашберн
Футбол
«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»
Газета.Ru вчера в 16:05
Армия и оружие
Коалиция во главе с США уничтожила три лагеря ИГ в Ираке
Возглавляемая США коалиция при содействии правительства Ирака в пятницу ликвидировала в результате авиаудара три расположенных на территории Ирака лагеря боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
ТАСС вчера в 23:33
Общество
Во ВНИИ труда назвали главные преимущества удаленной работы
Главное преимущество удаленной работы заключается в том, что у соискателя есть возможность выбрать не только компанию, но и регион, заявила в беседе с RT доктор экономических наук и эксперт ВНИИ труда Ольга Забелина.
РИА Новости 02:29
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал сообщения о попытке суицида актера
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не пытался покончить с собой.
Lenta.ru 02:45
Политика
Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью
ЛНР готовится к проведению парада Победы, однако, если украинские военные не прекратят обстрелы, ополченцы снова объявят полную боевую готовность, предупредил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник.
Газета.Ru вчера в 06:53
Политика
Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы
Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru 19 июня в 14:07
Общество
В США название эскимо посчитали оскорбительным для эскимосов
Американская компания Dreyer's решила сменить название своего фирменного десерта Eskimo Pie, чтобы не унижать эскимосов — группу коренных народов, проживающих на Аляске, в восточных районах Чукотки, в Гренландии и на севере Канады.
РБК 19 июня в 23:53
Политика
Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звании Героев труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:15
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
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Происшествия
Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
Общество
Россияне увидят кольцеобразное затмение Солнца
BFM.ru вчера в 17:30
Шоу-бизнес
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Кети Топурия официально была замужем один раз — в 2013 году она расписалась с бизнесменом Львом Гейхманом, а два года спустя у них родилась дочь Оливия.
StarHit.ru 00:00
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Стало известно о ремиссии Анастасии Заворотнюк
По словам специалиста, супруг актрисы Петр Чернышев отказался от инновационной методики в лечении рака, так как у звезды наметилась ремиссия.
Народные новости 19 июня в 13:46
Происшествия
Пропавшего ребенка в Астрахани замуровала в бетон собственная мать
RuNews24.ru вчера в 07:50
Шоу-бизнес
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Лолита Милявская показала новую стрижку Певица сделала себе дерзкое каре.
Экспресс газета вчера в 05:25
Футбол
Чепчугов: «РФС, пришло время аннулировать сезон»
Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов публично обратился к Российскому футбольному союзу с призывом досрочно остановить Премьер-лигу по причине вспышек коронавируса в «Ростове» и «Динамо».
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Лера Кудрявцева выставила отфотошопленное до неузнаваемости фото
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Версия.Инфо вчера в 09:54
Музыка
Боб Дилан выпустил первый оригинальный альбом за восемь лет
ИА InterMedia 19 июня в 05:08
Происшествия
В Севастополе на «диком пляже» обвалилось 500 тонн грунта
Общая масса обвалившегося грунта по предварительным оценкам составила около 500 тонн. Берег у места обвала огорожен сигнальными лентами.
Севастополь.ру вчера в 10:16
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом
В мае 2017 года Питт признался, что после того как его супруга подала на развод, он отказался от алкогольных напитков и перешел на клюквенный сок.
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Происшествия
В Самаре произошел взрыв газа в жилом доме
Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Самаре, пострадали две женщины.
ТАСС 01:22
Футбол
У футболиста «Уфы» подтвердился коронавирус
Тест одного из футболистов «Уфы» на коронавирус дал положительный результат, сообщает «Спорт-Экспресс» 20 июня.
Известия вчера в 13:33
Общество
ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса SARS-CoV-2, объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
Lenta.ru 19 июня в 12:20
Культура
Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры
РЕН ТВ вчера в 10:53
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Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
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Коммерсантъ 19 июня в 13:41
Происшествия
Психиатрическая экспертиза признала Ефремова вменяемым
Судебно-психиатрическая экспертиза признала вменяемым актера Михаила Ефремова, ставшего участником ДТП в центре Москвы, сообщают источники «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакса».
Ведомости вчера в 07:03
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 19 июня в 10:38
Политика
Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»
В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
Известия вчера в 13:24
Происшествия
Почти 40 украинских щенков погибли в самолёте по пути в Канаду
Полиция Киевской области возбудила уголовное дело после гибели 38 щенков на самолёте, направлявшемся из украинской столицы в канадский Торонто.
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Акустическую гитару фронтмена рок-группы Nirvana Курта Кобейна продали за рекордные шесть миллионов долларов.
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