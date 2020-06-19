Экономика

ТАССТАССТроценко приобрел 75% акций «Арктической горной компании»

Владелец корпорации AEON Роман Троценко приобрел 75% акций "Арктической горной компании" в счет кредита, который был предоставлен на развитие "Печоры СПГ".
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Троценко приобрел 75% акций «Арктической горной компании»

ТАСС19 июня в 12:04

Наследники убившего себя российского миллиардера начали распродавать его активы

Lenta.ru19 июня в 07:18

Основанный Босовым «Аллтек» продал арктический угольный проект Роману Троценко

Интерфакс19 июня в 07:54

Наследники убившего себя миллиардера Босова продали его актив на Таймыре

News.ru19 июня в 07:50

Наследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко

РБК19 июня в 09:37

Таймырское угольное месторождение Босова продано миллиардеру Троценко

Финансовая газета19 июня в 06:45

Роман Троценко покупает активы Дмитрия Босова

Коммерсантъ19 июня в 05:24
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Футбол

«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»

Газета.Ru вчера в 16:05
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Армия и оружие

Коалиция во главе с США уничтожила три лагеря ИГ в Ираке

Возглавляемая США коалиция при содействии правительства Ирака в пятницу ликвидировала в результате авиаудара три расположенных на территории Ирака лагеря боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
ТАСС вчера в 23:33
Общество

Во ВНИИ труда назвали главные преимущества удаленной работы

Главное преимущество удаленной работы заключается в том, что у соискателя есть возможность выбрать не только компанию, но и регион, заявила в беседе с RT доктор экономических наук и эксперт ВНИИ труда Ольга Забелина.
РИА Новости 02:29
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Происшествия

Адвокат Ефремова прокомментировал сообщения о попытке суицида актера

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не пытался покончить с собой.
Lenta.ru 02:45
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Политика

Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью

ЛНР готовится к проведению парада Победы, однако, если украинские военные не прекратят обстрелы, ополченцы снова объявят полную боевую готовность, предупредил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник.
Газета.Ru вчера в 06:53
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Политика

Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы

Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru 19 июня в 14:07
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Общество

В США название эскимо посчитали оскорбительным для эскимосов

Американская компания Dreyer's решила сменить название своего фирменного десерта Eskimo Pie, чтобы не унижать эскимосов — группу коренных народов, проживающих на Аляске, в восточных районах Чукотки, в Гренландии и на севере Канады.
РБК 19 июня в 23:53
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Политика

Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звании Героев труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:15
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Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
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Происшествия

Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео

В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
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Общество

Россияне увидят кольцеобразное затмение Солнца

BFM.ru вчера в 17:30
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Шоу-бизнес

Максим Галкин: «Свадьбу Кети Топурии я вел бесплатно»

Кети Топурия официально была замужем один раз — в 2013 году она расписалась с бизнесменом Львом Гейхманом, а два года спустя у них родилась дочь Оливия.
StarHit.ru 00:00
Шоу-бизнес

Стало известно о ремиссии Анастасии Заворотнюк

По словам специалиста, супруг актрисы Петр Чернышев отказался от инновационной методики в лечении рака, так как у звезды наметилась ремиссия.
Народные новости 19 июня в 13:46
102
Происшествия

Пропавшего ребенка в Астрахани замуровала в бетон собственная мать

RuNews24.ru вчера в 07:50
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Шоу-бизнес

Лолита Милявская показала новую стрижку

Лолита Милявская показала новую стрижку Певица сделала себе дерзкое каре.
Экспресс газета вчера в 05:25
14
Футбол

Чепчугов: «РФС, пришло время аннулировать сезон»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов публично обратился к Российскому футбольному союзу с призывом досрочно остановить Премьер-лигу по причине вспышек коронавируса в «Ростове» и «Динамо».
Евро-футбол.ру 02:52
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева выставила отфотошопленное до неузнаваемости фото

Лера Кудрявцева выставила в свой Instagram отфотошопленное до неузнаваемости фото.
Версия.Инфо вчера в 09:54
4
Музыка

Боб Дилан выпустил первый оригинальный альбом за восемь лет

ИА InterMedia 19 июня в 05:08
Происшествия

В Севастополе на «диком пляже» обвалилось 500 тонн грунта

Общая масса обвалившегося грунта по предварительным оценкам составила около 500 тонн. Берег у места обвала огорожен сигнальными лентами.
Севастополь.ру вчера в 10:16
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Шоу-бизнес

Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом

В мае 2017 года Питт признался, что после того как его супруга подала на развод, он отказался от алкогольных напитков и перешел на клюквенный сок.
Взгляд.ру вчера в 04:54
1
Происшествия

В Самаре произошел взрыв газа в жилом доме

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Самаре, пострадали две женщины.
ТАСС 01:22
9
Футбол

У футболиста «Уфы» подтвердился коронавирус

Тест одного из футболистов «Уфы» на коронавирус дал положительный результат, сообщает «Спорт-Экспресс» 20 июня.
Известия вчера в 13:33
3
Общество

ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса SARS-CoV-2, объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
Lenta.ru 19 июня в 12:20
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Культура

Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры

РЕН ТВ вчера в 10:53
96
Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
1,5K
Происшествия

Психиатрическая экспертиза признала Ефремова вменяемым

Судебно-психиатрическая экспертиза признала вменяемым актера Михаила Ефремова, ставшего участником ДТП в центре Москвы, сообщают источники «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакса».
Ведомости вчера в 07:03
556
Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 19 июня в 10:38
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Политика

Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»

В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
Известия вчера в 13:24
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Происшествия

Почти 40 украинских щенков погибли в самолёте по пути в Канаду

Полиция Киевской области возбудила уголовное дело после гибели 38 щенков на самолёте, направлявшемся из украинской столицы в канадский Торонто.
News.ru 03:20
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Музыка

Гитару Курта Кобейна продали на аукционе за рекордные $6 млн

Акустическую гитару фронтмена рок-группы Nirvana Курта Кобейна продали за рекордные шесть миллионов долларов.
Телеканал 360° 00:19
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Дмитрий Борисович Босов
Российский предприниматель
Российский предприниматель. Основатель, контролирующий акционер, председатель совета директоров группы «Аллтек». Основными активами Дмитрия Босова являлись - группа «Сибантрацит» и УК «ВостокУголь». С 2008 по 2020 являлся руководителем попечительского совета ХК «Сибирь».
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