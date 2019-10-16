Как стало известно РЕН ТВ, 14 октября на железнодорожной станции Северодвинск при проверке пассажиров поезда, следовавшего сообщением "Ненокса - Северодвинск", были выявлены трое американцев, которых заподозрили в нарушении правил пребывания в Российской Федерации.

с чего всё началось

Трое дипломатов США были сняты с поезда на станции в Северодвинске из-за въезда на режимную территорию. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник. Согласно имеющимся данным, инцидент произошел в понедельник, 14 октября, около 18.00.

Трое дипломатов США сняты с поезда в Северодвинске

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