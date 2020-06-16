Офицер и два солдата индийской армии были убиты в столкновении с китайскими военными в области Ладакх на севере страны. Об этом сообщает ANI со ссылкой на заявление индийских военных. Отмечается, что в долине Галван, «произошло ожесточенное противостояние, приведшее к жертвам».

Трое индийских военных погибли при стычке на границе с Китаем

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