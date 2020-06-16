Армия и оружие
RT на русскомТрое индийских военных погибли при стычке на границе с Китаем
Офицер и два солдата индийской армии были убиты в столкновении с китайскими военными в области Ладакх на севере страны. Об этом сообщает ANI со ссылкой на заявление индийских военных. Отмечается, что в долине Галван, «произошло ожесточенное противостояние, приведшее к жертвам».
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Как отмечается, предложения предлагается сконцентрировать в рамках главы 49.1 "Особенности регулирования труда дистанционных работников", назвав ее "Особенности регулирования дистанционной и временной удаленной работы".
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Московский театр "Современник" прервал молчание, опубликовав коллективное обращение в связи со смертельным ДТП, устроенным актером Михаилом Ефремовым.
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Посол Германии ответила Трампу на слова о защите от России
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Газета.Ru 02:26
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«Ньюкасл» может купить Иммобиле за 135 миллионов евро
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Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
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Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
Общество
В Симферополе отменили проведение парада Победы
Симферополь, 16 июня 2020, 11:58 — REGNUM Назначенный на 24 июня парад Победы в Симферополе не состоится, заявила 16 июня глава города Елена Проценко.
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Транспорт
На одной из линий московского метро снизят стоимость проезда
В Москве осенью планируют снизить стоимость проезда на одной из линий метро. Эксперимент проведут вне утреннего часа пик.
Российская газета 05:11
Здоровье
Ярославские поликлиники начали принимать пациентов
В Ярославской области с 15 июня возобновился плановый прием пациентов.
КП - Ярославль 01:58
Происшествия
В Красноярске задержали избившую в лифте свою внучку женщину
В Красноярске задержали женщину, которая в лифте избила свою несовершеннолетнюю внучку, возбуждено уголовное дело по факту причинения побоев малолетней.
РБК 02:21
Происшествия
В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве
Говорит Москва вчера в 10:00
Политика
Песков рассказал о сроках проведения «прямой линии» с президентом
«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным пройдет после общероссийского голосования по поправкам в Конституцию страны, ее сроки были сдвинуты.
Известия 06:23
Кино
«Унесенные ветром» вернут на HBO Max с комментарием киноведа
Фильм "Унесенные ветром" вернут в каталог сервиса HBO Max. Ранее картину убрали из-за расовых тем. Об этом пишет Entertainment Weekly.
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Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
Общество
Боня назвала живущих на МРОТ россиян алкоголиками и нищебродами
"Почему государство решает, какая зарплата должна быть у криворуких алкоголиков", — сказала Боня, пояснив, что если работа стоит десять тысяч, то столько и нужно за нее получать.
РИА Новости 05:36
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
RT на русском вчера в 01:22
Интернет
Откровенные снимки и переписки с сайтов знакомств попали в сеть
В сеть слили более 840 Гб информации, 20 млн файлов, около 2,5 млн записей о более чем 100 тысячах пользователей.
Piter.tv 06:13
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Миллионер Александр Лебедев запустит в России издание Independent
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Умер отец экс-президента Украины Порошенко
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РИА Новости 04:30
Шоу-бизнес
Кети Топурия трогательно поздравила дочь с 5-летием
Кети Топурия поздравила дочь Оливию с 5-летием Добавим, что брак с бизнесменом Львом Гейхманов стал единственным в личной жизни Кети Топурия.
Вокруг ТВ вчера в 01:53
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Максим Фадеев назвал последние пять лет своей жизни адом
Фадеев называет последние пять лет своей жизни «настоящим адом», который он долгое время принимал как нечто нормальное.
Слово и Дело 05:13
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Вступил в силу закон об отмене в России «банковского роуминга»
Сегодня, 14 июня, в России вступил в силу закон об отмене так называемого «банковского роуминга».
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Шоу-бизнес
За шутку об изнасиловании Костюшкина Тимати назвал Собчак «животным»
Тимати назвал Собчак "тупым животным" за то, что она посмеялась над трагической историей Костюшкина.
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Происшествия
В Москве в ГИБДД стреляют, в Петербурге - бьют. Двое из Дагестана поколотили трех дорожных полицейских в ответ на просьбу предъявить документы
Как стало известно 47news, около трёх часов ночи 16 июня в Александровском парке сотрудники ГИБДД Петроградского района остановили Mercedes-Benz GL500.
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