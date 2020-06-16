Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомТрое индийских военных погибли при стычке на границе с Китаем

Офицер и два солдата индийской армии были убиты в столкновении с китайскими военными в области Ладакх на севере страны. Об этом сообщает ANI со ссылкой на заявление индийских военных. Отмечается, что в долине Галван, «произошло ожесточенное противостояние, приведшее к жертвам».
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На границе Индии и Китая произошла вооруженная стычка

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В результате столкновения на границе Китая и Индии есть погибшие

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Китай выразил протест Индии из-за инцидента на границе

Piter.tv05:16

Трое индийских военных погибли в столкновении на границе с Китаем

Газета.Ru05:29
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Общество

В Госдуму внесли законопроект о регулировании «удаленки»

Как отмечается, предложения предлагается сконцентрировать в рамках главы 49.1 "Особенности регулирования труда дистанционных работников", назвав ее "Особенности регулирования дистанционной и временной удаленной работы".
РИА Новости 05:02
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Общество

Президента Арктической академии наук в Петербурге обвиняют в госизмене

Ученого, президента Арктической академии наук в Петербурге Валерия Митько обвиняют в государственной измене, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ивана Павлова.
АиФ Санкт-Петербург вчера в 04:54
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Происшествия

Театр «Современник» опубликовал заявление в связи с ДТП Ефремова

Московский театр "Современник" прервал молчание, опубликовав коллективное обращение в связи со смертельным ДТП, устроенным актером Михаилом Ефремовым.
Российская газета вчера в 18:37
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Происшествия

В Ленобласти из реки выловили тело мужчины с женской грудью

В Ленинградской области в реке Мга обнаружили тело мужчины без рук, ног и головы с грудными имплантатами. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
Газета.Ru 06:07
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Политика

Посол Германии ответила Трампу на слова о защите от России

Посол Германии в Вашингтоне Эмили Хабер заявила, что американские войска находятся в ФРГ не для защиты от России, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:26
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Футбол

«Ньюкасл» может купить Иммобиле за 135 миллионов евро

Иммобиле хорошо проявил себя в текущем сезоне, и в 26 матчах чемпионата Италии забил 27 голов.
ГЛАС.RU 05:10
Общество

Сенатор предложил в 2021 году сократить новогодние каникулы

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — цитирует 16 июня документ «РИА Новости».
Известия 03:41
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Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

На похоронах сатирика Анатолия Трушкина неизвестный мужчина, представившийся помощником Евгения Петросяна, украл крупную сумму денег у одного из присутствующих.
РИА Новости 06:40
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Происшествия

Чеченцы устроили беспорядки во французском городе

Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
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Общество

В Симферополе отменили проведение парада Победы

Симферополь, 16 июня 2020, 11:58 — REGNUM Назначенный на 24 июня парад Победы в Симферополе не состоится, заявила 16 июня глава города Елена Проценко.
REGNUM 04:58
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Транспорт

На одной из линий московского метро снизят стоимость проезда

В Москве осенью планируют снизить стоимость проезда на одной из линий метро. Эксперимент проведут вне утреннего часа пик.
Российская газета 05:11
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Здоровье

Ярославские поликлиники начали принимать пациентов

В Ярославской области с 15 июня возобновился плановый прием пациентов.
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Происшествия

В Красноярске задержали избившую в лифте свою внучку женщину

В Красноярске задержали женщину, которая в лифте избила свою несовершеннолетнюю внучку, возбуждено уголовное дело по факту причинения побоев малолетней.
РБК 02:21
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Происшествия

В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве

Говорит Москва вчера в 10:00
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Политика

Песков рассказал о сроках проведения «прямой линии» с президентом

«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным пройдет после общероссийского голосования по поправкам в Конституцию страны, ее сроки были сдвинуты.
Известия 06:23
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Кино

«Унесенные ветром» вернут на HBO Max с комментарием киноведа

Фильм "Унесенные ветром" вернут в каталог сервиса HBO Max. Ранее картину убрали из-за расовых тем. Об этом пишет Entertainment Weekly.
Piter.tv вчера в 07:04
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Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
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Происшествия

В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских

Газета.Ru 06:29
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Общество

Боня назвала живущих на МРОТ россиян алкоголиками и нищебродами

"Почему государство решает, какая зарплата должна быть у криворуких алкоголиков", — сказала Боня, пояснив, что если работа стоит десять тысяч, то столько и нужно за нее получать.
РИА Новости 05:36
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
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Интернет

Откровенные снимки и переписки с сайтов знакомств попали в сеть

В сеть слили более 840 Гб информации, 20 млн файлов, около 2,5 млн записей о более чем 100 тысячах пользователей.
Piter.tv 06:13
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Авто

«КамАЗ» разработал беспилотный электрический мусоровоз

Новый полностью электрический мусоровоз от компании «КамАЗ» под индексом 53198 получил собственное название – Чистогор.
32CARS.ru 05:08
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Общество

Миллионер Александр Лебедев запустит в России издание Independent

Долларовый миллионер Александр Лебедев запустит русскоязычную версию британского издания Independent, заявил предприниматель в интервью телеканалу РБК.
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Политика

Умер отец экс-президента Украины Порошенко

Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность".
РИА Новости 04:30
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Шоу-бизнес

Кети Топурия трогательно поздравила дочь с 5-летием

Кети Топурия поздравила дочь Оливию с 5-летием Добавим, что брак с бизнесменом Львом Гейхманов стал единственным в личной жизни Кети Топурия.
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Шоу-бизнес

Максим Фадеев назвал последние пять лет своей жизни адом

Фадеев называет последние пять лет своей жизни «настоящим адом», который он долгое время принимал как нечто нормальное.
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Вступил в силу закон об отмене в России «банковского роуминга»

Сегодня, 14 июня, в России вступил в силу закон об отмене так называемого «банковского роуминга».
Татар-информ 14 июня в 02:40
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Экономика

Стоимость Центральной кольцевой автодороги выросла до 316 млрд рублей

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За шутку об изнасиловании Костюшкина Тимати назвал Собчак «животным»

Тимати назвал Собчак "тупым животным" за то, что она посмеялась над трагической историей Костюшкина.
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В Москве в ГИБДД стреляют, в Петербурге - бьют. Двое из Дагестана поколотили трех дорожных полицейских в ответ на просьбу предъявить документы

Как стало известно 47news, около трёх часов ночи 16 июня в Александровском парке сотрудники ГИБДД Петроградского района остановили Mercedes-Benz GL500.
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