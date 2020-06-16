Армия и оружие
RT на русскомТрое индийских военных погибли при стычке на границе с Китаем
Офицер и два солдата индийской армии были убиты в столкновении с китайскими военными в области Ладакх на севере страны. Об этом сообщает ANI со ссылкой на заявление индийских военных. Отмечается, что в долине Галван, «произошло ожесточенное противостояние, приведшее к жертвам».
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В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу
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CyberSport.ru 14:05
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СК возбудил уголовное дело против Навального о клевете
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