Общество
ИзвестияВ России зафиксированы еще три случая коронавируса
В России зафиксировано еще три случая заражения коронавирусом. Все трое инфицированных находятся в Москве, сообщил Оперативный штаб. Все инфицированные в последние две недели посещали Италию, говорится в сообщении штаба.
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Экономика
Курс рубля вновь незначительно снизился
Курс российской нацвалюты на рынке Forex продолжает опускаться по отношению к доллару и евро после обвала нефтяных котировок, следует из данных торгов.
Здоровье
Единая система менеджмента качества появится во всех больницах РФ
Единая система менеджмента качества будет постепенно внедрена во всех медицинских учреждениях страны, а внутренние процессы в больницах должны быть оцифрованы, чтобы обеспечить пациентам качественную и безопасную медпомощь.
Хоккей
Кожевников: пятый матч будет решающим в серии «Авангард» — «Салават»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о ходе первого раунда плей-офф КХЛ.
Происшествия
В Китае 22 человека остаются под завалами рухнувшей гостиницы
Спасатели продолжают поиск 22 человек, остающихся под завалами обрушившейся вечером 7 марта гостиницы в восточной китайской провинции Фуцзянь.
Происшествия
В Сочи проводят проверку после драки мужчин в женских платьях в ТЦ
Полиция проводит проверку после массовой драки мужчин в женских платьях и на каблуках в торговом центре в Сочи, решается вопрос о наказании зачинщика, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Общество
В ОАЭ коронавирус обнаружен у россиянина
Ранее сообщалось, что коронавирус в этой стране был обнаружен у двух членов российской команды по велоспорту, которые контактировали с заболевшими итальянскими велогонщиками.
Игры
К Shenmue III готовят дополнение Big Merry Cruise
Создатели игры предупреждают, что ставки высоки, но результат того стоит.
Культура
Путин и Мишустин поздравили актрису Ларису Голубкину с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Ларису Голубкину с 80-летием, отметив ее талант и вокальные данные.
Политика
В Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17
В Амстердаме начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года.
Общество
Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заразился коронавирусом
Один из сотрудников штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заболел коронавирусной инфекцией после отпуска на севере Италии.
Футбол
Ростов — ЦСКА 3:2 (2-й тайм)
Судья Владислав Безбородов принял верное решение, показав прямую красную карточку полузащитнику ЦСКА Ильзату Ахметову и назначив пенальти в ворота московской команды в матче 21-го тура чемпионата России по футболу с "Ростовом", считает бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов.
Энергетика
В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года.
Происшествия
В Иране семь человек умерли, употребив метиловый спирт от коронавируса
Семь человек погибли в Иране, отравившись метиловым спиртом, который они употребляли, чтобы спастись от коронавируса, передает агентство ISNA со ссылкой на местные власти.
Финансы
Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке
Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
Энергетика
МЭА: добыча сланцевой нефти в США упадет при цене ниже $25 за баррель
Добыча сланцевой нефти в США может сократиться при падении цен на нефть ниже уровня $25 за баррель, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол, 9 марта на встрече с журналистами.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»
Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Экономика
Саудовская Аравия прокомментировала обвинения в начале войны цен с РФ
Агентство ТАСС, которое ссылается на источник, знакомый с решением властей королевства, заявил, что Саудовская Аравия не объявляла РФ войну цен на рынке нефти.
Футбол
«Челси» хочет купить шотландский клуб для обхода новых правил аренды игроков
«Челси» хочет их обойти с помощью приобретения неназванного шотландского клуба, сообщает The Sun.
Кино
Во Франции скончался актер Макс фон Сюдов
Энергетика
Ирак ведет переговоры об остановке падения цен на нефть
Власти Ирака проводят переговоры с заинтересованными сторонами ради достижения соглашения по стабилизации рынка.
Авто
Что чаще ломается в Renault Logan Stepway после 15 000 км
Названы поломки, актуальные для Renault Logan Stepway, которые проявляются уже после 15 тысяч километров пробега.
Экономика
Эксперты прокомментировали ситуацию с курсом валют и ценами на нефть
Заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК Церих Кэпитал Менеджмент Андрей Верников прокомментировал ситуацию вокруг роста курса доллара, сообщает РИА Новости.
Футбол
«Ювентус» обыграл «Интер» в Серии А
В матче 26-го тура чемпионата Италии туринский «Ювентус» обыграл миланский «Интер» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц».
Происшествия
Полицейский из Бурятии избил учительницу из-за воздушных шариков
Одна из учительниц сделала замечание, он оставил шарики в покое, но когда женщина пошла на танцпол, ударил ее в лицо, взял за волосы и поволок к выходу из кафе, рассказал прокурор Дульдургинского района Алексей Иванов.
Общество
В Китае назвали сроки окончания эпидемии коронавируса
Руководитель специальной экспертной комиссии Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань считает, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 по миру будет продолжаться как минимум до июня.
Происшествия
Россиянин попал под автоматный расстрел и даже не дернулся
Видеозапись с невозмутимым россиянином появилась в Telegram-канале Life Shot.
Общество
Синоптики предсказали арктические холода и штормовой ветер в Москве в конце недели
В конце текущей недели жителей Москвы ожидают арктические холода со снегом и штормовой ветер до 23 метров в секунду.