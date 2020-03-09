Общество

ИзвестияИзвестияВ России зафиксированы еще три случая коронавируса

В России зафиксировано еще три случая заражения коронавирусом. Все трое инфицированных находятся в Москве, сообщил Оперативный штаб. Все инфицированные в последние две недели посещали Италию, говорится в сообщении штаба.
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Зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом в РФ

FlashNord08:14

В России зафиксированы еще три случая коронавируса

Известия08:00

Трое новых инфицированных коронавирусом выявлены в Москве

Москва 2408:00

Коронавирус расползается по Москве

Утро.ru07:59

Троих инфицированных коронавирусом выявили в Калининградской, Московской и Белгородской областях

МИР 24вчера в 08:50
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Экономика

Курс рубля вновь незначительно снизился

Курс российской нацвалюты на рынке Forex продолжает опускаться по отношению к доллару и евро после обвала нефтяных котировок, следует из данных торгов.
РИА Новости 07:29
Здоровье

Единая система менеджмента качества появится во всех больницах РФ

Единая система менеджмента качества будет постепенно внедрена во всех медицинских учреждениях страны, а внутренние процессы в больницах должны быть оцифрованы, чтобы обеспечить пациентам качественную и безопасную медпомощь.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 07:44
Хоккей

Кожевников: пятый матч будет решающим в серии «Авангард» — «Салават»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о ходе первого раунда плей-офф КХЛ.
Чемпионат 08:35
Происшествия

В Китае 22 человека остаются под завалами рухнувшей гостиницы

Спасатели продолжают поиск 22 человек, остающихся под завалами обрушившейся вечером 7 марта гостиницы в восточной китайской провинции Фуцзянь.
ТАСС 00:27
Происшествия

В Сочи проводят проверку после драки мужчин в женских платьях в ТЦ

Полиция проводит проверку после массовой драки мужчин в женских платьях и на каблуках в торговом центре в Сочи, решается вопрос о наказании зачинщика, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
РИА Новости 06:30
Общество

В ОАЭ коронавирус обнаружен у россиянина

Ранее сообщалось, что коронавирус в этой стране был обнаружен у двух членов российской команды по велоспорту, которые контактировали с заболевшими итальянскими велогонщиками.
Аргументы и Факты 08:15
Игры

К Shenmue III готовят дополнение Big Merry Cruise

Создатели игры предупреждают, что ставки высоки, но результат того стоит.
Игромания.ру 08:10
Культура

Путин и Мишустин поздравили актрису Ларису Голубкину с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Ларису Голубкину с 80-летием, отметив ее талант и вокальные данные.
ТАСС 04:32
Политика

В Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17

В Амстердаме начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года.
BFM.ru 05:19
Общество

Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заразился коронавирусом

Один из сотрудников штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заболел коронавирусной инфекцией после отпуска на севере Италии.
РБК 07:48
Футбол

Ростов — ЦСКА 3:2 (2-й тайм)

Судья Владислав Безбородов принял верное решение, показав прямую красную карточку полузащитнику ЦСКА Ильзату Ахметову и назначив пенальти в ворота московской команды в матче 21-го тура чемпионата России по футболу с "Ростовом", считает бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов.
РИА Новости 08:16
Энергетика

В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года.
РИА Новости вчера в 06:53
Происшествия

В Иране семь человек умерли, употребив метиловый спирт от коронавируса

Семь человек погибли в Иране, отравившись метиловым спиртом, который они употребляли, чтобы спастись от коронавируса, передает агентство ISNA со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 05:23
Финансы

Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке

Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
Интерфакс 02:43
Энергетика

МЭА: добыча сланцевой нефти в США упадет при цене ниже $25 за баррель

Добыча сланцевой нефти в США может сократиться при падении цен на нефть ниже уровня $25 за баррель, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол, 9 марта на встрече с журналистами.
Красная весна 08:35
Кино

Домашний прокат возглавил мультфильм «Вперед»

Live24 04:27
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»

Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Lenta.ru 03:27
Экономика

Саудовская Аравия прокомментировала обвинения в начале войны цен с РФ

Агентство ТАСС, которое ссылается на источник, знакомый с решением властей королевства, заявил, что Саудовская Аравия не объявляла РФ войну цен на рынке нефти.
Ореанда-Новости 08:27
Футбол

«Челси» хочет купить шотландский клуб для обхода новых правил аренды игроков

«Челси» хочет их обойти с помощью приобретения неназванного шотландского клуба, сообщает The Sun.
Спорт-Экспресс вчера в 21:06
Кино

Во Франции скончался актер Макс фон Сюдов

Lenta.ru 08:35
Происшествия

В Якутске обнаружили контейнер с десятками трупов собак и кошек

РИА Новости 06:58
Энергетика

Ирак ведет переговоры об остановке падения цен на нефть

Власти Ирака проводят переговоры с заинтересованными сторонами ради достижения соглашения по стабилизации рынка.
Московский Комсомолец 08:43
Авто

Что чаще ломается в Renault Logan Stepway после 15 000 км

Названы поломки, актуальные для Renault Logan Stepway, которые проявляются уже после 15 тысяч километров пробега.
Car.ru 05:51
Экономика

Эксперты прокомментировали ситуацию с курсом валют и ценами на нефть

Заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК Церих Кэпитал Менеджмент Андрей Верников прокомментировал ситуацию вокруг роста курса доллара, сообщает РИА Новости.
Москва 24 03:00
Футбол

«Ювентус» обыграл «Интер» в Серии А

В матче 26-го тура чемпионата Италии туринский «Ювентус» обыграл миланский «Интер» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц».
Чемпионат вчера в 17:36
Происшествия

Полицейский из Бурятии избил учительницу из-за воздушных шариков

Одна из учительниц сделала замечание, он оставил шарики в покое, но когда женщина пошла на танцпол, ударил ее в лицо, взял за волосы и поволок к выходу из кафе, рассказал прокурор Дульдургинского района Алексей Иванов.
RuNews24.ru 03:18
Общество

В Китае назвали сроки окончания эпидемии коронавируса

Руководитель специальной экспертной комиссии Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань считает, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 по миру будет продолжаться как минимум до июня.
RT на русском 07:30
Происшествия

Россиянин попал под автоматный расстрел и даже не дернулся

Видеозапись с невозмутимым россиянином появилась в Telegram-канале Life Shot.
Lenta.ru 07:09
Футбол

Первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме попало в Сеть

iReactor 04:45
Общество

Синоптики предсказали арктические холода и штормовой ветер в Москве в конце недели

В конце текущей недели жителей Москвы ожидают арктические холода со снегом и штормовой ветер до 23 метров в секунду.
Газета.Ru 04:16
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