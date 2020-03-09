В России зафиксировано еще три случая заражения коронавирусом. Все трое инфицированных находятся в Москве, сообщил Оперативный штаб. Все инфицированные в последние две недели посещали Италию, говорится в сообщении штаба.

В России зафиксированы еще три случая коронавируса

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