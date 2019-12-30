Происшествия
Вести.RuТрое полицейских пострадали при нападении на пост ДПС в Магасе
Трое полицейских пострадали в результате нападения на пост ДПС в Магасе. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Ингушетии, нападавшие были нейтрализованы. На место происшествия выехало руководство республиканского МВД.
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Скончался второй сотрудник полиции Ингушетии, раненый во время нападении на пост
Интерфаксвчера в 14:08
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