Происшествия

Вести.RuВести.RuТрое полицейских пострадали при нападении на пост ДПС в Магасе

Трое полицейских пострадали в результате нападения на пост ДПС в Магасе. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Ингушетии, нападавшие были нейтрализованы. На место происшествия выехало руководство республиканского МВД.
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