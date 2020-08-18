Трое потерпевших по делу о ДТП с Ефремовым заявили иски на 1 рубль
Как передает корреспондент "Интерфакса", в настоящий момент по уголовному делу проходят четверо потерпевших - вдова, брат и двое сыновей Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП. Адвокат сына - Виталия Захарова - Сергей Аверцев заявил иск о компенсации морального вреда в размере 6,5 млн рублей.В источнике
С чего всё началось
Трое потерпевших по делу Ефремова заявили к актеру иск на 1 рубль
Трое потерпевших по делу актера Михаила Ефремова - вдова, брат и младший сын погибшего в ДТП Сергея Захарова - заявили к нему солидарный иск о компенсации морального вреда на 1 рубль. Об этом заявил в суде их представитель Александр Добровинский.
ТАСС09:38
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