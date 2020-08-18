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Интерфакс
Интерфакс

Трое потерпевших по делу о ДТП с Ефремовым заявили иски на 1 рубль

Как передает корреспондент "Интерфакса", в настоящий момент по уголовному делу проходят четверо потерпевших - вдова, брат и двое сыновей Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП. Адвокат сына - Виталия Захарова - Сергей Аверцев заявил иск о компенсации морального вреда в размере 6,5 млн рублей.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Трое потерпевших по делу Ефремова заявили к актеру иск на 1 рубль

Трое потерпевших по делу актера Михаила Ефремова - вдова, брат и младший сын погибшего в ДТП Сергея Захарова - заявили к нему солидарный иск о компенсации морального вреда на 1 рубль. Об этом заявил в суде их представитель Александр Добровинский.
ТАСС09:38
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Интерфакс

Врач порекомендовал Ефремову бросить курить

Интерфакс15:24
RT на русском

Потерпевшие по делу Ефремова заявили к нему иск на 1 рубль

RT на русском14:12
Москва 24

Добровинский оставит в тайне второй вариант гражданского иска к Ефремову

Москва 2409:33
РБК

К Ефремову подали иск на 1 руб

РБК10:33
РИА Новости

Потерпевшие по делу Ефремова хотят взыскать с него «символический» рубль

РИА Новости09:22
ТАСС

Трое потерпевших по делу Ефремова заявили к актеру иск на 1 рубль

ТАСС09:38
Газета.Ru

Адвокат Ефремова считает компенсацию потерпевшим в 1 рубль слишком большой

Газета.Ru13:35

Крымчанка пыталась убить дочь накануне ее свадьбы

Жительница крымского города Красноперекопска нанесла своей дочери ножевое ранение в область живота накануне свадьбы, так как была против ее переезда в другой населенный пункт, сообщает региональное СУ СК России.
Крымчанка пыталась убить дочь накануне ее свадьбы
РИА Новости09:34
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В США указали на место российского ВПК в мире

В рейтинг крупнейших в мире военно-промышленных компаний за 2020 год, каждые 12 месяцев публикуемый американским изданием Defense News, вошли, как и год назад, только две российские компании — концерн «Алмаз-Антей» (производитель зенитных ракетных систем С-400 «Триумф») и корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (разработчик гиперзвуковых ракет «Циркон»).
Lenta.ru08:17
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В штабе Тихановской высказались о будущем Лукашенко после смены власти

Доверенное лицо баллотировавшейся на выборах президента республики Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, комментируя возможность уголовного преследования президента Белоруссии Александра Лукашенко после смены власти, заявила, что ни один человек от этого не застрахован, если он совершил преступление.
РИА Новости04:30
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