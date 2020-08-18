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Интерфакс
Интерфакс

Трое потерпевших по делу о ДТП с Ефремовым заявили иски на 1 рубль

Как передает корреспондент "Интерфакса", в настоящий момент по уголовному делу проходят четверо потерпевших - вдова, брат и двое сыновей Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП. Адвокат сына - Виталия Захарова - Сергей Аверцев заявил иск о компенсации морального вреда в размере 6,5 млн рублей.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Трое потерпевших по делу Ефремова заявили к актеру иск на 1 рубль

Трое потерпевших по делу актера Михаила Ефремова - вдова, брат и младший сын погибшего в ДТП Сергея Захарова - заявили к нему солидарный иск о компенсации морального вреда на 1 рубль. Об этом заявил в суде их представитель Александр Добровинский.
ТАССвчера в 09:38
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RT на русском

Потерпевшие по делу Ефремова заявили к нему иск на 1 рубль

RT на русскомвчера в 14:12
Российская газета

Ответ рублем

Российская газетавчера в 12:36
ТАСС

Трое потерпевших по делу Ефремова заявили к актеру иск на 1 рубль

ТАССвчера в 09:38
Интерфакс

Трое потерпевших по делу о ДТП с Ефремовым заявили иски на 1 рубль

Интерфаксвчера в 09:36
РИА Новости

Потерпевшие по делу Ефремова хотят взыскать с него «символический» рубль

РИА Новостивчера в 09:22
Комсомольская правда

Сын жертвы Михаила Ефремова требует у артиста 6,5 млн рублей

Комсомольская правдавчера в 13:08
РЕН ТВ

Семья погибшего в ДТП потребовала с Ефремова один рубль

РЕН ТВвчера в 09:08

На матче между «Зенитом» и ЦСКА ожидается около 29 тыс. болельщиков

Как пишет ТАСС, в рамках установленного стандарта, санитарного регламента и вынужденных ограничений на матче ожидается 29 тысяч болельщиков, включая сектора активного боления, ложи, зоны гостеприимства и премиальную зону.
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 14:35

Сенат США: Путин лично приказал взломать сервера Демпартии в 2016 году

Вашингтон, 18 августа 2020, 22:20 — REGNUM Комитет сената Конгресса США по разведке опубликовал отчёт по итогам расследования о вмешательстве в выборы, в котором сказано, что президент России Владимир Путин якобы «дал указание» взломать серверы Демократической партии в 2016 году.
REGNUMвчера в 15:20
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В Перми активист получил два года колонии за похожий на Путина манекен

По версии следствия и гособвинения, Александр Шабарчин, Данила Васильев и Александр Эткин совершили его в ноябре прошлого года — тогда в центре Перми был установлен манекен с лицом президента России Владимира Путина и надписями, что он лжец и военный преступник.
Коммерсантъвчера в 07:35
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Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги

Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым поручил начать работу по проекту реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в регионе в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства.
РИА Новостивчера в 02:52
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Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс17 августа в 08:58
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Оппозиция Белоруссии отрицает планы вывода страны из союза с Россией

Колесникова подчеркнула, что оппозиция готова выстраивать взаимовыгодные отношения со всеми странами-партнерами, включая Россию, и намерена соблюдать все существующие договоренности.
Ведомостивчера в 12:00
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Исполком Гродно согласился на требования протестующих

Гродненский городской исполнительный комитет опубликовал ответ на требования, выдвинутые представителями объединенного штаба Светланы Тихановской, профсоюзом предприятий города, представителями демократической общественности и политических партий.
Коммерсантъвчера в 15:57
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В МИД России осудили соглашение об увеличении контингента США в Польше

"Вновь обращаем внимание, что наращивание американского военного присутствия в Польше не решает проблемы безопасности, напротив, лишь усугубляет и без того непростую ситуацию у западных границ России, способствуя эскалации напряженности и увеличивая риски непреднамеренных инцидентов", - так ответила она на подписание соглашения между США и Польшей.
Газета.Ruвчера в 17:08
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