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Интерфакс
Интерфакс

Трое потерпевших по делу о ДТП с Ефремовым заявили иски на 1 рубль

Как передает корреспондент "Интерфакса", в настоящий момент по уголовному делу проходят четверо потерпевших - вдова, брат и двое сыновей Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП. Адвокат сына - Виталия Захарова - Сергей Аверцев заявил иск о компенсации морального вреда в размере 6,5 млн рублей.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Трое потерпевших по делу Ефремова заявили к актеру иск на 1 рубль

Трое потерпевших по делу актера Михаила Ефремова - вдова, брат и младший сын погибшего в ДТП Сергея Захарова - заявили к нему солидарный иск о компенсации морального вреда на 1 рубль. Об этом заявил в суде их представитель Александр Добровинский.
ТАСС09:38
Подробнее о событии
Газета.Ru

Адвокат Ефремова считает компенсацию потерпевшим в 1 рубль слишком большой

Газета.Ru13:35
РБК

К Ефремову подали иск на 1 руб

РБК10:33
Москва 24

Добровинский оставит в тайне второй вариант гражданского иска к Ефремову

Москва 2409:33
РИА Новости

Потерпевшие по делу Ефремова хотят взыскать с него «символический» рубль

РИА Новости09:22
RT на русском

Потерпевшие по делу Ефремова заявили к нему иск на 1 рубль

RT на русском09:56
ТАСС

Трое потерпевших по делу Ефремова заявили к актеру иск на 1 рубль

ТАСС09:38
Интерфакс

Трое потерпевших по делу о ДТП с Ефремовым заявили иски на 1 рубль

Интерфакс09:36

Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Белоруссии и оказания давления на Минск, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости08:00
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