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Как передает корреспондент "Интерфакса", в настоящий момент по уголовному делу проходят четверо потерпевших - вдова, брат и двое сыновей Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП. Адвокат сына - Виталия Захарова - Сергей Аверцев заявил иск о компенсации морального вреда в размере 6,5 млн рублей.В источнике
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