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Интерфакс
Интерфакс

Трое потерпевших по делу о ДТП с Ефремовым заявили иски на 1 рубль

Как передает корреспондент "Интерфакса", в настоящий момент по уголовному делу проходят четверо потерпевших - вдова, брат и двое сыновей Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП. Адвокат сына - Виталия Захарова - Сергей Аверцев заявил иск о компенсации морального вреда в размере 6,5 млн рублей.В источнике
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РИА Новости

Потерпевшие по делу Ефремова хотят взыскать с него «символический» рубль

РИА Новости09:22
Газета.Ru

Вдова, брат и сын погибшего в ДТП предъявили Ефремову иск на 1 рубль

Газета.Ru11:00
Интерфакс

Трое потерпевших по делу о ДТП с Ефремовым заявили иски на 1 рубль

Интерфакс09:36
РБК

К Ефремову подали иск на 1 руб

РБК10:33
RT на русском

Потерпевшие по делу Ефремова заявили к нему иск на 1 рубль

RT на русском09:56
ТАСС

Трое потерпевших по делу Ефремова заявили к актеру иск на 1 рубль

ТАСС09:38
Москва 24

Добровинский оставит в тайне второй вариант гражданского иска к Ефремову

Москва 2409:33

«Спартак» предложил назвать проектируемые улицы у арены в честь легенд

Московский "Спартак" предложил назвать все проектируемые улицы, которые должны появиться или уже сданы в эксплуатацию в районе стадиона "красно-белых" в Тушино, именами знаменитых в прошлом футболистов столичного клуба.
«Спартак» предложил назвать проектируемые улицы у арены в честь легенд
РИА Новости07:53

Запуск крылатых ракет с Ту-160 показали на видео

Как сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РФ, в ходе мероприятия экипажи самолётов Ту-160 выполнили попутную дозаправку топливом в воздухе, а также пуски ракет по наземным целям на полигоне в Республике Коми.
Популярная механика05:10

В ХК «Сибирь» выявлено 11 случаев коронавируса

В клубе сообщили, по результатам тестирования с целью выявления случаев COVID-19, которое было проведено 17 августа после возвращения из Магнитогорска с турнира имени И.Х. Ромазана, были получены положительные результаты у 11 хоккеистов и членов тренерского штаба и персонала команды.
Российская газета10:10

«Барселона» объявила об уходе спортивного директора Абидаля

В каталонском клубе продолжаются увольнения после унизительного поражения от "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов со счетом 2:8. Ранее своего почта лишился главный тренер Кике Сетьен, а во вторник было объявлено об уходе спортивного директора Эрика Абидаля.
Российская газета10:51

На Урале росгвардейцев обстреляли во время рейда на браконьеров

В Сысерти местные жители, отправившиеся на охоту, стреляли в росгвардейцев, которые вместе с инспектором по регулированию использования животного мира и председателем общества охотников выявляли браконьеров.
Российская газета10:15
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