Армия и оружие
РИА НовостиТрое российских военных пострадали при подрыве колонны в Сирии
Российских военных доставили на авиабазу Хмеймим, где им оказали необходимую медпомощь. Повреждены бронетранспортер военной полиции России и турецкий бронеавтомобиль.
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с чего всё началось
В районе сирийского населенного пункта Эриха террористы подорвали самодельную бомбу на пути следования автоколонны российско-турецкого патруля, сообщил Центр примирения враждующих сторон в САР. Трое военнослужащих из России получили легкие ранения. Также пострадали члены турецкого экипажа.РИА Новости04:36
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