В районе сирийского населенного пункта Эриха террористы подорвали самодельную бомбу на пути следования автоколонны российско-турецкого патруля, сообщил Центр примирения враждующих сторон в САР. Трое военнослужащих из России получили легкие ранения. Также пострадали члены турецкого экипажа.

с чего всё началось

Российских военных доставили на авиабазу Хмеймим, где им оказали необходимую медпомощь. Повреждены бронетранспортер военной полиции России и турецкий бронеавтомобиль.

Трое российских военных пострадали при подрыве колонны в Сирии

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