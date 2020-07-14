Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиТрое российских военных пострадали при подрыве колонны в Сирии

Российских военных доставили на авиабазу Хмеймим, где им оказали необходимую медпомощь. Повреждены бронетранспортер военной полиции России и турецкий бронеавтомобиль.
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с чего всё началось

Трое российских военных пострадали при подрыве колонны в Сирии

В районе сирийского населенного пункта Эриха террористы подорвали самодельную бомбу на пути следования автоколонны российско-турецкого патруля, сообщил Центр примирения враждующих сторон в САР. Трое военнослужащих из России получили легкие ранения. Также пострадали члены турецкого экипажа.
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