Армия и оружие
Газета.RuТрое российских военных пострадали при взрыве в Сирии
Российские и турецкие военные в Сирии были ранены из-за взрыва бомбы на пути движения патруля. Трое наших солдат получили легкие ранения, о степени тяжести травм турок не сообщается.
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с чего всё началось
В районе сирийского населенного пункта Эриха террористы подорвали самодельную бомбу на пути следования автоколонны российско-турецкого патруля, сообщил Центр примирения враждующих сторон в САР. Трое военнослужащих из России получили легкие ранения. Также пострадали члены турецкого экипажа.РИА Новости04:36
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Невские Новости вчера в 13:21
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Эксперты рассказали, как обезопасить свой мобильный банк от мошенников
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