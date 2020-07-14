В районе сирийского населенного пункта Эриха террористы подорвали самодельную бомбу на пути следования автоколонны российско-турецкого патруля, сообщил Центр примирения враждующих сторон в САР. Трое военнослужащих из России получили легкие ранения. Также пострадали члены турецкого экипажа.

с чего всё началось

Российские и турецкие военные в Сирии были ранены из-за взрыва бомбы на пути движения патруля. Трое наших солдат получили легкие ранения, о степени тяжести травм турок не сообщается.

Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии

Экономика В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса. 1,1K

Общество На Алтае выявили 15 новых носителей коронавируса Горно-Алтайск, 15 июля 2020, 05:52 — REGNUM В Республике Алтае за прошедшие сутки выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом. 73

Экономика На Алтае из-за засухи ввели режим ЧС В минувшую пятницу, 10 июля, губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление о введении в крае режима чрезвычайной ситуации по причине масштабной засухи. 24

Общество Росстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы Региональные лидеры по оттоку работающего населения Маятниковая трудовая миграция по итогам 2019 года обеспечила Московской и Ленинградской областям сохранение лидерства по доле занятого населения, выезжающего на работу за пределы своего региона. 3

Политика Пекин введет санкции в ответ на закон США «Об автономии Гонконга» Китай планирует ввести санкции против ряда американских граждан и организаций, которые причастны к принятию в США закона о привлечении КНР к ответственности за действия в отношении Гонконга. 43

Шоу-бизнес Екатерина Волкова позировала без одежды на природе Актриса выложила архивный снимок В день фотографа 46-летняя Екатерина Волкова порадовала поклонников, опубликовав на личной странице "Инстаграма" кадр из эффектной архивной фотосессии. 21

Экономика Банк России не планирует проводить деноминацию рубля Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. 1,3K

Космос NASA предупредило о рекордно близком пролёте астероида Расстояние от небесного тела до Земли будет рекордно минимальным – меньше, чем составляет расстояние до ближайшего спутника Луны. 1

Хоккей «Ак Барс» подписал однолетний контракт с Ховановым Александр Хованов вернулся в "Ак Барс" ✅ Наш воспитанник снова в Казани − нападающий подписал двусторонний контракт на один год https: / / t.co / NDy0WXWKWs pic.twitter.com / S3e3HM4BlX — ХК Ак Барс (@ hcakbars) July 14, 2020 Хованов является выпускником хоккейной школы "Ак Барса".

Происшествия Ликвидировано открытое горение на складе в Долгопрудном В городе Долгопрудный Московской области пожарные ликвидировали открытое горение на обувном складе, вспыхнувшем накануне поздно вечером. 17

Общество Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС. 73

Общество Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак. 97

Политика Кулеба назвал неприемлемым закрепление статуса Донбасса в Конституции Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что закрепление статуса Донбасса в Конституции недопустимо, однако Киев готов рассматривать увеличение полномочий районов Донецкой и Луганской областей. 103

Общество Фирма в США подала в суд на Google из-за слежки за пользователями Фирма Boies Schiller Flexner подала в суд на материнскую компанию Google Alphabet Inc, обвинив ее в незаконном сборе данных пользователей, даже если они отключали соответствующие опции в своих аккаунтах. 3

Технологии Эксперты рассказали, как обезопасить свой мобильный банк от мошенников Обезопасить свой мобильный банк и средства на счетах от киберпреступников можно при помощи антивирусных программ, двухфакторной аутентификации и соблюдении правил цифровой гигиены.

Кино Опубликован трейлер нового сезона «Люцифера» Netflix опубликовал на YouTube-канале трейлер пятого сезона сериала «Люцифер», повествующего о дьяволе в исполнении Тома Эллиса, решившего пожить как человек в Лос-Анджелесе и помогать в расследовании преступлений. 23