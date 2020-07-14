Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuТрое российских военных пострадали при взрыве в Сирии

Российские и турецкие военные в Сирии были ранены из-за взрыва бомбы на пути движения патруля. Трое наших солдат получили легкие ранения, о степени тяжести травм турок не сообщается.
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Трое российских военных пострадали при подрыве колонны в Сирии

В районе сирийского населенного пункта Эриха террористы подорвали самодельную бомбу на пути следования автоколонны российско-турецкого патруля, сообщил Центр примирения враждующих сторон в САР. Трое военнослужащих из России получили легкие ранения. Также пострадали члены турецкого экипажа.
РИА Новости04:36

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Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии

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Трое российских военных ранены в Сирии

RT на русском04:20

Стало известно о состоянии раненных в Сирии российских военных

Lenta.ru05:08
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СК установил причастность экс-министра Абызова к другим преступлениям

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Здоровье

В Ростовской области коронавирус выявлен у 99 человек за сутки

На 14 июля в Ростовской области у 10 922 человек подтвержден коронавирус COVID-19.
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Армия и оружие

В США предложили ответить на «сговор» России и талибов

The New York Times 26 июня со ссылкой на спецслужбы сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих.
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В Крыму вернули ограничения для туристов

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