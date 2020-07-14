В районе сирийского населенного пункта Эриха террористы подорвали самодельную бомбу на пути следования автоколонны российско-турецкого патруля, сообщил Центр примирения враждующих сторон в САР. Трое военнослужащих из России получили легкие ранения. Также пострадали члены турецкого экипажа.

с чего всё началось

Российские и турецкие военные в Сирии были ранены из-за взрыва бомбы на пути движения патруля. Трое наших солдат получили легкие ранения, о степени тяжести травм турок не сообщается.

Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии

Технологии Spotify объявил о запуске музыкального сервиса в России Музыкальный стриминговый сервис Spotify запустится на территории России, пользователям будут доступны как бесплатная версия сервиса, так и подписки Spotify Premium, сообщили в компании. 88

Общество Совфед предложил изымать детей из семьи по решению суда Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается допускать изъятие детей из семьи только согласно решению суда или при ограничении родительских прав судебными приставами. 83

Общество В Чечне запретили въезд туристам из-за коронавируса Оперштаб по коронавирусу в Чечне временно запретил въезд в республику туристам из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил начальник УГИБДД по Чечне Идрис Черхигов. 108

Шоу-бизнес Вдову Виктора Проскурина выселили из московской квартиры Квартира, в которой жили Ирина Хонда и Виктор Проскурин, по документам достается одной из предыдущих жен актера. 82

Политика Белоруссия и Россия подписали соглашение об условиях поставок нефти Соглашение об условиях поставок российской нефти в Белоруссию и два протокола к соглашению о строительстве Белорусской АЭС подписаны во вторник в Москве по итогам переговоров глав правительств двух государств. 2

Происшествия Буйного прокурора обвинили в насилии Раскаиваясь, господин Мыльников рассчитывает на условный срок, а с учетом былых заслуг (он являлся почетным работником Генпрокуратуры) и вовсе может отделаться штрафом. 4

Общество Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак. 81

Футбол Глава «Зенита» рассказала об амбициях клуба стать лучшим в Европе Глава петербургского "Зенита" Елена Илюхина рассказала об амбициях клуба стать лучшим в Европе.

Общество Журналист «Дождя» Лобков извинился после обвинений в домогательствах Журналист «Дождя» Павел Лобков ответил на обвинения в домогательствах, заявив, что не заметил прихода «новой этики с ее новыми определениями телесных границ и неприкосновенности». 389

Происшествия В московские суды поступили дела сестёр Хачатурян Уголовные дела в отношении сестёр Хачатурян поступили для рассмотрения в Мосгорсуд и Бутырский районный суд Москвы. 270