Армия и оружие
Газета.RuТрое российских военных пострадали при взрыве в Сирии
Российские и турецкие военные в Сирии были ранены из-за взрыва бомбы на пути движения патруля. Трое наших солдат получили легкие ранения, о степени тяжести травм турок не сообщается.
Читать в источнике
Оценить795
с чего всё началось
В районе сирийского населенного пункта Эриха террористы подорвали самодельную бомбу на пути следования автоколонны российско-турецкого патруля, сообщил Центр примирения враждующих сторон в САР. Трое военнослужащих из России получили легкие ранения. Также пострадали члены турецкого экипажа.РИА Новости04:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 14:18, Ашберн
Футбол
В Румынии не забили пенальти с трёх попыток. Вратарь отбил два удара и был удалён с поля
Чемпионат 03:07
Технологии
Spotify объявил о запуске музыкального сервиса в России
Музыкальный стриминговый сервис Spotify запустится на территории России, пользователям будут доступны как бесплатная версия сервиса, так и подписки Spotify Premium, сообщили в компании.
Ведомости 13:00
Политика
В Крыму с 15 июля отменяется карантин для приезжающих из-за границы
Обязательный двухнедельный карантин для прибывающих в Крым из-за границы отменяется с 15 июля.
Известия 14:14
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50
Общество
Совфед предложил изымать детей из семьи по решению суда
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается допускать изъятие детей из семьи только согласно решению суда или при ограничении родительских прав судебными приставами.
Газета.Ru 13:30
Авто
Ford официально представил внедорожник Bronco Sport
Компания Ford официально представила новую версию внедорожника Ford Bronco, получившего версию Sport.
Деловое.ТВ 06:18
Происшествия
Видео с предложением полицейскому денег от Ефремова приобщили к делу
К уголовному делу в отношении устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова приобщили видеозапись, на которой артист предлагает полицейскому деньги.
РИА Новости 12:08
Армия и оружие
Ереван сообщил о гибели еще двух военных на границе с Азербайджаном
Аргументы и Факты 11:59
Технологии
Samsung ожидает появления 6G уже в 2028 году
Южнокорейская группа компаний Samsung рассчитывает, что мобильная связь шестого поколения (6G) будет коммерциализирована к 2028 году.
Компания 13:00
Общество
В Чечне запретили въезд туристам из-за коронавируса
Оперштаб по коронавирусу в Чечне временно запретил въезд в республику туристам из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил начальник УГИБДД по Чечне Идрис Черхигов.
Коммерсантъ 13:10
Шоу-бизнес
Вдову Виктора Проскурина выселили из московской квартиры
Квартира, в которой жили Ирина Хонда и Виктор Проскурин, по документам достается одной из предыдущих жен актера.
Вечерний курьер вчера в 13:49
Политика
Белоруссия и Россия подписали соглашение об условиях поставок нефти
Соглашение об условиях поставок российской нефти в Белоруссию и два протокола к соглашению о строительстве Белорусской АЭС подписаны во вторник в Москве по итогам переговоров глав правительств двух государств.
ТАСС 13:17
Наука
CO2 в атмосфере Земли приближается к уровням 15 млн лет назад
Британские исследователи, работающие в Университете Саутгемптона, нашли на дне Карибского моря крохотных ископаемых и при помощи анализа выявили, каков в них уровень бора.
Evo-rus.com вчера в 01:40
Происшествия
Буйного прокурора обвинили в насилии
Раскаиваясь, господин Мыльников рассчитывает на условный срок, а с учетом былых заслуг (он являлся почетным работником Генпрокуратуры) и вовсе может отделаться штрафом.
Коммерсантъ 10:34
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет 11:14
Авто
Новый Peugeot 3008 превратят в купеобразный кроссовер в 2022 году
Компания Peugeot намерена представить новый Peugeot 3008 2022 модельного года в кузове кросс-купе.
Picsnews.net 12:38
Шоу-бизнес
Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике
Андрей Губин впервые за последние 15 лет спел на публике.
Актуальные Новости вчера в 01:21
Футбол
Глава «Зенита» рассказала об амбициях клуба стать лучшим в Европе
Глава петербургского "Зенита" Елена Илюхина рассказала об амбициях клуба стать лучшим в Европе.
Газета.Ru 13:28
Происшествия
МВД проверит сообщения о массовой драке на стройке в Москве
Днем 14 июля телеканал РЕН ТВ сообщил, что на строительной площадке на Балаклавском проспекте произошла массовая драка с участием строителей.
РБК 09:47
Общество
Журналист «Дождя» Лобков извинился после обвинений в домогательствах
Журналист «Дождя» Павел Лобков ответил на обвинения в домогательствах, заявив, что не заметил прихода «новой этики с ее новыми определениями телесных границ и неприкосновенности».
РБК 08:17
Политика
Аксёнов рассказал о подаче воды в Симферополь по временному водоводу
RT на русском 14:13
Происшествия
В московские суды поступили дела сестёр Хачатурян
Уголовные дела в отношении сестёр Хачатурян поступили для рассмотрения в Мосгорсуд и Бутырский районный суд Москвы.
RT на русском 11:52
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн 04:39
Хоккей
Один из лучших бомбардиров КХЛ продолжит карьеру в «Ак Барсе»
В КХЛ Доус защищал цвета "Барыса" (2011-2018) и "Автомобилиста" (2018-2020), сообщает официальный сайт "Ак Барса".
Вести.Ru 10:19
Шоу-бизнес
Модный дом прокомментировал конфликт Рудковской и Дакоты
Конфликт Яны Рудковской и Риты Дакоты набирает новые обороты.
Paparazzi.ru 06:20
Здоровье
В Алтайском крае за сутки выявлено 238 новых случаев коронавируса
За сутки скончались четыре человека с COVID-19. Один из них – непосредственно от коронавируса.
Вести Алтай 11:17
Спорт
Российский борец Махов признан чемпионом Олимпиады-2012
Москва, 14 июля 2020, 12:55 — REGNUM Чемпионом летних Олимпийских игр 2012 года признан российский борец Билял Махов.
REGNUM 05:55