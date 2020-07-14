Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuТрое российских военных пострадали при взрыве в Сирии

Российские и турецкие военные в Сирии были ранены из-за взрыва бомбы на пути движения патруля. Трое наших солдат получили легкие ранения, о степени тяжести травм турок не сообщается.
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Трое российских военных пострадали при подрыве колонны в Сирии

В районе сирийского населенного пункта Эриха террористы подорвали самодельную бомбу на пути следования автоколонны российско-турецкого патруля, сообщил Центр примирения враждующих сторон в САР. Трое военнослужащих из России получили легкие ранения. Также пострадали члены турецкого экипажа.
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 17:18, Ашберн
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В Белоруссии начались протесты после отстранения кандидатов от выборов

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РИА Новости 16:06
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Минобороны показало видео перехвата разведывательного самолета США

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Наука

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Помимо «Спартака», узбекский футболист привлек внимание представителей «Зенита» и «Локомотива».
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Китай раскритиковал США за позицию по Южно-Китайскому морю

Власти КНР раскритиковали госсекретаря США Майкла Помпео за высказывания о незаконности претензий Пекина на ресурсы на дне Южно-Китайского моря, информирует ТАСС.
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Происшествия

В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера

Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
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Общество

Навального вызвали на допрос в СКР по делу о клевете

Основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального вызвали на допрос в Следственный комитет (СК) в связи с делом о клевете.
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Происшествия

Соседи вызвали полицию домой к Розе Сябитовой

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Происшествия

Обувной склад загорелся в подмосковном Долгопрудном

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В Москве суд отказал в иске обвиненной в нарушении карантина инвалиду

Суд отказался рассматривать и вернул иск профессора РУДН, инвалида первой группы Ирины Карабулатовой к властям Москвы.
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«Скопинский маньяк» планирует отомстить жертвам после освобождения из тюрьмы — СМИ

Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк», планирует отомстить своим жертвам после освобождения из тюрьмы.
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Полицейские нашли восьмилетнего мальчика, который во вторник пропал в лесу в Выборгском районе Ленинградской области, сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и области.
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Политика

Трамп не захотел вести переговоры с Китаем по торговой сделке

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Власти Москвы одобрили проект застройки Бадаевского завода

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У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости вчера в 11:59
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