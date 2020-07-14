В районе сирийского населенного пункта Эриха террористы подорвали самодельную бомбу на пути следования автоколонны российско-турецкого патруля, сообщил Центр примирения враждующих сторон в САР. Трое военнослужащих из России получили легкие ранения. Также пострадали члены турецкого экипажа.

с чего всё началось

Российские и турецкие военные в Сирии были ранены из-за взрыва бомбы на пути движения патруля. Трое наших солдат получили легкие ранения, о степени тяжести травм турок не сообщается.

Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии

Политика В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2» Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство. 17

Наука Препарат от холестерина оказался эффективен против коронавируса Существующий препарат для снижения уровня холестерина в крови «Фенофибрат» («Трикор») может быть эффективным при лечении коронавируса, сообщила во вторник пресс-служба Еврейского университета Иерусалима. 1

Политика Китай раскритиковал США за позицию по Южно-Китайскому морю Власти КНР раскритиковали госсекретаря США Майкла Помпео за высказывания о незаконности претензий Пекина на ресурсы на дне Южно-Китайского моря, информирует ТАСС. 22

Происшествия Обувной склад загорелся в подмосковном Долгопрудном Пожар произошел на обувном складе в подмосковном Долгопрудном. Об этом сообщается на странице МЧС России в Telegram-канале. 6

Футбол «Сан-Лоренсо» и ЦСКА продолжают переговоры по Гайчу Секретарь аргентинского «Сан-Лоренсо» Мигель Мастросимоне сообщил, что клуб продолжает переговоры с московским ЦСКА о переходе форварда Адольфо Гайча.

Общество В Москве суд отказал в иске обвиненной в нарушении карантина инвалиду Суд отказался рассматривать и вернул иск профессора РУДН, инвалида первой группы Ирины Карабулатовой к властям Москвы.

Происшествия Потерявшийся в лесу Ленинградской области восьмилетний ребенок найден Полицейские нашли восьмилетнего мальчика, который во вторник пропал в лесу в Выборгском районе Ленинградской области, сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и области. 7

Политика Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время. 140

Политика Глава МВФ напомнила Зеленскому о необходимости независимости Нацбанка Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в ходе телефонного разговора напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому, что независимость Национального банка Украины является условием для получения кредитов МВФ. 1

Общество Власти Москвы одобрили проект застройки Бадаевского завода Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы утвердил проект многофункционального жилого комплекса на территории Бадаевского завода. 130

Общество Rusal потребовал от Потанина сменить руководство «Норникеля» В UC Rusal сообщили, что компания обратилась к совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина, как управляющего партнера, «поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности». 271

Политика Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам. 8,5K

Экономика Росстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы Региональные лидеры по оттоку работающего населения Маятниковая трудовая миграция по итогам 2019 года обеспечила Московской и Ленинградской областям сохранение лидерства по доле занятого населения, выезжающего на работу за пределы своего региона.