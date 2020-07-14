Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuТрое российских военных пострадали при взрыве в Сирии

Российские и турецкие военные в Сирии были ранены из-за взрыва бомбы на пути движения патруля. Трое наших солдат получили легкие ранения, о степени тяжести травм турок не сообщается.
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с чего всё началось

Трое российских военных пострадали при подрыве колонны в Сирии

В районе сирийского населенного пункта Эриха террористы подорвали самодельную бомбу на пути следования автоколонны российско-турецкого патруля, сообщил Центр примирения враждующих сторон в САР. Трое военнослужащих из России получили легкие ранения. Также пострадали члены турецкого экипажа.
РИА Новости04:36

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Трое российских военных пострадали при подрыве колонны в Сирии

РИА Новости04:36

Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии

Газета.Ru07:16

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ТАСС09:56

В Идлибе при взрыве придорожного фугаса были ранены росийские военные

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Трое российских военных ранены в Сирии

RT на русском04:20
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