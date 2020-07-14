В районе сирийского населенного пункта Эриха террористы подорвали самодельную бомбу на пути следования автоколонны российско-турецкого патруля, сообщил Центр примирения враждующих сторон в САР. Трое военнослужащих из России получили легкие ранения. Также пострадали члены турецкого экипажа.

с чего всё началось

Российские и турецкие военные в Сирии были ранены из-за взрыва бомбы на пути движения патруля. Трое наших солдат получили легкие ранения, о степени тяжести травм турок не сообщается.

Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии

Путешествия АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру. 474

Общество «Аэрофлот» решил сделать «Победу» самой крупной авиакомпанией России Сам «Аэрофлот», который в 2019 году перевез 37,2 млн пассажиров, сохранив первое место среди российских авиакомпаний, сосредоточится на дальнемагистральных рейсах, чтобы стать «пятизвездочной компанией». 35

Футбол Владельцы «Манчестер Сити» были заинтересованы в покупке доли в «Сочи» Представители компании City Football Group (CFG), владеющей английским «Манчестер Сити», были заинтересованы в покупке части акций футбольного клуба «Сочи».

Общество На Metacritic появились первые оценки Ghost of Tsushima В рецензиях журналисты отметили визуальный стиль Ghost of Tsushima и её боевую систему, однако остались недовольны открытым миром.

Общество Прокуратура запросила условные сроки для 4 участников «Нового величия» Прокурор на прениях сторон в Люблинском суде Москвы попросил приговорить троих фигурантов дела организации «Новое величие» к лишению свободы на сроки до 7,5 лет, четверым он предложил назначить условное наказание, передает ТАСС. 29

Авто Tesla снизила стоимость электрического кроссовера Model Y на $3000 Электрический вседорожник Tesla Model Y, продажи которого начались всего 4 месяца назад, неожиданно подешевел на 3 тысячи долларов на рынке США. 43

Космос Неудачный первый запуск китайской ракеты попал на видео Напомним, что неудачный полет должен был стать первым для ракеты Kuaizhou-11, при этом крайне показателен тот факт, что сроки разработки, изготовления и запуска аппарата постоянно переносили. 20

Авто На Запорожском автозаводе опровергли начало производства машин Lada Несколько дней назад в паблике "AvtoVAZ News" в соцсети "ВКонтакте" появилась новость о том, что на автомобильном заводе ЗАЗ "восстановили" выпуск машин бренда Lada. 62

Общество Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак. 68

Политика Австрия продлила запрет на рейсы из РФ Австрийское правительство продлило с 15 июля по 31 июля запрет на пассажирские авиарейсы из ряда стран, в том числе из России.

Общество Одного человека задержали на митинге в защиту Фургала в Хабаровске Жители Хабаровска вновь вышли на митинг в защиту губернатора Сергея Фургала.

Общество Журналист «Дождя» Лобков извинился после обвинений в домогательствах Журналист «Дождя» Павел Лобков ответил на обвинения в домогательствах, заявив, что не заметил прихода «новой этики с ее новыми определениями телесных границ и неприкосновенности». 339

Авто Mahle напечатала на 3D-принтере поршни для суперкара Porsche Компания Mahle Aftermarket Europe представила изготовленные по технологии 3D-печати алюминиевые поршни для суперкара Porsche 911 GT2 RS.

Армия и оружие Российские истребители выполнили перехват иностранных самолётов Российские истребители поднимались на перехват самолётов-разведчиков ВВС Норвегии и ВМС США, которые были обнаружены над Баренцевым и Чёрным морями. 47