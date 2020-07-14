Армия и оружие
Газета.RuТрое российских военных пострадали при взрыве в Сирии
Российские и турецкие военные в Сирии были ранены из-за взрыва бомбы на пути движения патруля. Трое наших солдат получили легкие ранения, о степени тяжести травм турок не сообщается.
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с чего всё началось
В районе сирийского населенного пункта Эриха террористы подорвали самодельную бомбу на пути следования автоколонны российско-турецкого патруля, сообщил Центр примирения враждующих сторон в САР. Трое военнослужащих из России получили легкие ранения. Также пострадали члены турецкого экипажа.РИА Новости04:36
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