В районе сирийского населенного пункта Эриха террористы подорвали самодельную бомбу на пути следования автоколонны российско-турецкого патруля, сообщил Центр примирения враждующих сторон в САР. Трое военнослужащих из России получили легкие ранения. Также пострадали члены турецкого экипажа.

с чего всё началось

Взрыв произошёл около населённого пункта Эриха в Идлибе во время 20-го патрулирования трассы М-4. Пострадали трое российских военных, есть пострадавшие и с турецкой стороны. В результате взрыва повреждены бронетранспортер российской военной полиции и турецкий бронеавтомобиль.

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