Британские средства массовой информации составили рейтинг самых богатых людей страны, в него вошли трое россиян — Роман Абрамович, Михаил Фридман и Алишер Усманов. Как сообщает издание Sunday Times, на седьмом месте находится бенефициар USM Holdings Усманов.

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