Общество

Политика СегодняПолитика СегодняТрое россиян вошли в двадцатку богатейших жителей Британии

Британские средства массовой информации составили рейтинг самых богатых людей страны, в него вошли трое россиян — Роман Абрамович, Михаил Фридман и Алишер Усманов. Как сообщает издание Sunday Times, на седьмом месте находится бенефициар USM Holdings Усманов.
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Миллиардер Алишер Усманов остался единственным россиянином в десятке богатейших людей Великобритании

Эхо Москвывчера в 14:03

Трое россиян вошли в двадцатку богатейших жителей Великобритании

РИА Новости16 мая в 20:49

Трое россиян вошли в список самых богатых людей Британии

Московский Комсомолецвчера в 02:29

В двадцатку богатейших жителей Великобритании вошли трое россиян

РБКвчера в 01:23

Трое россиян вошли в двадцатку богатейших жителей Великобритании

Lenta.ruвчера в 01:48

Усманов занял седьмое место в списке богатейших бизнесменов Великобритании

News.ru16 мая в 20:27

Алишер Усманов поднялся на седьмое место рейтинга самых богатых бизнесменов Великобритании

ТАСС16 мая в 20:00
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Шоу-бизнес

Екатерина Варнава нашла новую любовь

VSE42.RU вчера в 23:22
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Фигурное катание

Бестемьянова нашла виновных в конфликте Тарасовой и Родниной

Бывшая спортсменка Наталья Бестемьянова отреагировала на конфликт тренера Татьяны Тарасовой и ее бывшей ученицы Ирины Родниной, информирует Spоrt24.
ProstoProSport вчера в 06:09
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Шоу-бизнес

Наташа Королева рассказала о здоровье живущей рядом Заворотнюк

Певица Наташа Королева рассказала, что является соседкой актрисы Анастасии Заворотнюк в Крекшино.
Московский Комсомолец вчера в 05:25
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Происшествия

Житель Камчатки осужден за призывы к убийству росгвардейцев

Ранее судимый житель Петропавловска-Камчатского получил два года лишения свободы условно за призывы к насилию и убийству сотрудников Росгвардии.
Известия вчера в 19:55
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Экономика

Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»

Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкспортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах.
РБК вчера в 02:00
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Общество

В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру

Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
РИА Новости вчера в 13:47
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Общество

В России может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии

В России со следующего года может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии за счет увеличения срока выплат.
Коммерсантъ вчера в 22:06
696
Общество

Forbes перечислил самые недооцененные города России

Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан.
Газета.Ru вчера в 22:43
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Происшествия

В Новосибирской области выявили ещё 71 случай заражения коронавирусом

Всего в регионе проведено 75 132 теста на коронавирус.
REGNUM вчера в 23:41
8
Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru 16 мая в 16:02
6,2K
Армия и оружие

Американское издание рассказало о «морском монстре» России

Создаваемый в России экраноплан станет настоящим «морским монстром», пишет американское издание We Are the Mighty.
Известия вчера в 20:31
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Общество

Мясников рассказал о мерах индивидуальной защиты от коронавируса

Врач Александр Мясников в своём Telegram-канале написал о мерах индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 09:45
607
Общество

Воробьев объяснил, какие ограничения снимут в Подмосковье с 18 мая

Губернатор Московской области Андрей Воробьев разместил в своем профиле в социальной сети «ВКонтакте» пост, в котором написал, что с 18 мая в Подмосковье будет запущена работа промышленных предприятий, возобновится строительство.
Журналистская правда вчера в 10:35
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Общество

160 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Свердловской области

По информации оперативного штаба на воскресенье, 17 мая, за минувшие сутки на территории Среднего Урала еще у 160 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com вчера в 03:43
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Политика

Путин: у России есть оружие, которого нет ни у кого в мире

Газета.Ru 16 мая в 14:01
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Политика

Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
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Общество

В России создали вакцину от коронавируса

Напомним, 14 мая сообщалось о том, что в России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса.
ИА Новороссия 16 мая в 09:25
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Единоборства

Видео нокаута в бою Оверим – Харрис на UFC Fight Night 172

В Джексонвилле (Флорида, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 172.
Чемпионат вчера в 00:40
Общество

Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
Известия вчера в 18:20
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Происшествия

Шесть человек стали жертвами ДТП в Курганской области

Две легковушки вечером воскресенья, 17 мая, столкнулись в Курганской области, в результате чего погибли шесть человек, в том числе двое детей.
Газета.Ru вчера в 17:34
Общество

В Татарстане откроются бассейны, фитнес-залы и музеи

В Татарстане с 18 мая откроются для посещения фитнес-центры, бассейны и спортивные залы.
Знамя труда (Альметьевск) вчера в 23:17
11
Экономика

Россиянам дали советы по избавлению от долгов

Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru вчера в 22:45
51
Музыка

Netflix представил клип для «Евровидения»

Культуромания вчера в 12:07
Происшествия

Семь человек погибли при взрыве в Афганистане

REGNUM вчера в 23:59
Происшествия

Водитель «Приоры» в центре Красноярска насмерть сбил пешехода

ТВ-Енисей вчера в 21:47
15
Происшествия

13 человек пострадали при стрельбе во время поминальной службы в США

13 человек пострадали при стрельбе во время поминальной службы в американском штате Луизиана, сообщает в воскресенье Associated Press.
Интерфакс вчера в 14:14
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Футбол

Чемпионат Испании возобновится 12 июня

Хочу, чтобы чемпионат Испании возобновился скорее.
LiveSport.ru 00:00
Политика

В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США

Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США.
РБК 16 мая в 22:02
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Происшествия

Читинца похитили, 10 дней держали на СТО и пытали

Похищенного мужчину били и пытали оголёнными проводами Сотрудники полиции в Забайкальском крае задержали подозреваемых в похищении человека, сообщили в пресс-службе краевого УМВД.
Байкал-Daily вчера в 22:42
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Кино

Махершала Али предстал в образе Блэйда

Kinonews.ru вчера в 05:10
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Российский предприниматель и государственный деятель. Бывший губернатор Чукотского автономного округа и председатель Думы Чукотского автономного округа. В 2019 году, по версии журнала «Форбс», состояние Романа Абрамовича составляет 12,4 млрд долл; в рейтинге богатейших бизнесменов России он занимает 10-е место, в аналогичном рейтинге богатейших жителей Великобритании - девятое место.
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