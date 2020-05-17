Общество
Политика СегодняТрое россиян вошли в двадцатку богатейших жителей Британии
Британские средства массовой информации составили рейтинг самых богатых людей страны, в него вошли трое россиян — Роман Абрамович, Михаил Фридман и Алишер Усманов. Как сообщает издание Sunday Times, на седьмом месте находится бенефициар USM Holdings Усманов.
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Политика
Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости 12:41
Политика
Трамп заявил о снижении числа заражений коронавирусом в США
«Число случаев коронавируса сильно снижается по всей территории Соединенных Штатов, за некоторыми исключениями», — написал американский лидер.
РБК 21:40
Экономика
Чуркин назвал Забайкалье сухопутным островом сокровищ
Заместитель председателя правительства Забайкальского края Михаил Чуркин, комментируя работу региона с резидентами ТОР (территории опережающего развития — ред.), заявил, что Забайкалье — это сухопутный остров сокровищ, сообщается 18 мая на официальном портале региона.
Чита.Ру 21:14
Армия и оружие
Сын Микояна подозревает США в создании противоспутникового оружия
Сын Артёма Микояна рассказал, что такие аппараты могли появиться в СССР ещё в 60–70-х годах прошлого столетия по программе «Спираль», которой руководил генконструктор, однако программу «завернул» министр обороны Андрей Гречко.
News.ru вчера в 08:58
Здоровье
Назван редкий «первый и последний» симптом коронавируса
Инсульт может стать для молодых пациентов с COVID-19 «первым и последним» симптомом инфекции, так как при коронавирусе происходит гиперкоагуляция — повышается свертываемость крови, рассказала в интервью «Ленте.ру» профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США), директор Центра по изучению хронических заболеваний метаболизма в Колледже наук GMU Анча Баранова.
Lenta.ru 20:31
Происшествия
Житель Камчатки осужден за призывы к убийству росгвардейцев
Ранее судимый житель Петропавловска-Камчатского получил два года лишения свободы условно за призывы к насилию и убийству сотрудников Росгвардии.
Известия 19:55
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета вчера в 04:11
Общество
160 новых случаев коронавируса выявлено в Свердловской области
Уральский меридиан 03:41
Здоровье
Минздрав дал разъяснения по выплатам работающим с COVID-19 медикам
Согласно документу, стимулирующую выплату получат медицинские сотрудники, непосредственно работающие с больными COVID-19.
РБК 21:14
Игры
Пиковый онлайн Terraria достиг почти 500 тысяч одновременных игроков
Вчера, 16 мая, для PC-версии песочницы Terraria вышло обновление 1.4 под названием Journey's End.
Игромания.ру 02:56
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ 17:27
Экономика
В «Опоре России» предсказали закрытие миллиона предприятий до августа
"С августа 2019 года по август 2020-го может закрыться один миллион малых предприятий", — сказал Калинин.
РИА Новости 15 мая в 18:34
Здоровье
В Северной Осетии родился ребенок, зараженный коронавирусом
С начала эпидемии в Северной Осетии число зараженных составляет 2 165 человек, 968 инфицированных находятся на лечении, 141 – в больницах.
RuNews24.ru 11:22
Происшествия
В Новосибирской области умерли две женщины с COVID-19
Два пациента с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" скончались за сутки в Новосибирской области, общее количество летальных случаев в регионе выросло до 18, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 15 мая в 00:22
Общество
В России снизится размер ежемесячной накопительной пенсии
Месячная сумма накопительной пенсии граждан в 2021 году уменьшится.
Известия 14:00
Наука
Слепых людей научили «видеть» буквы
Специалисты из Медицинского колледжа Бэйлор придумали устройство, которое позволяет слепым людям "видеть" форму букв.
Piter.tv 08:33
Культура
Умерла американский режиссер Линн Шелтон
Режиссер, сценарист и продюсер Линн Шелтон скончалась в США.
Московский Комсомолец 03:08
Общество
Рост распространения коронавируса в России остановился
Пандемия COVID-19 Число выявленных случаев коронавируса в России достигло 281752, более 57 тысяч пациентов вылечились, 2631 скончался.
РИА Новости 07:06
Здоровье
В Хакасии проживают 2894 человека, инфицированных ВИЧ
Основной причиной смертности среди людей, живущих с ВИЧ, остается туберкулез, на него приходится около одной трети всех случаев смерти, связанных со СПИДом в мире.
ИА Хакасия 01:26
Здоровье
10 новых случаев коронавируса подтверждено в Амурской области
17 мая в Амурской области подтверждено 10 новых случаев коронавируса: шесть - в Благовещенске, один - в Тынде и три - в Свободном.
Телепорт 03:11
Общество
Россиянам предсказали аномально холодную погоду
На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
Музыка
Определена величайшая песня в истории Евровидения
ToDay News Ufa 16:40
Общество
В Самарской области режим самоизоляции продлен до 25 мая
Режим самоизоляции в Самарской области продлили до 25 мая, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.
Российская газета 12:18
Общество
В правительстве Германии предостерегли от использования WhatsApp
Как сообщает Кельбер в письме, использование WhatsApp, принадлежащего компании Facebook, "исключено" для федеральных властей.
РИА Новости 10:18
Общество
Названы самые недооцененные российские города
Lenta.ru 21:33
Игры
Grand Theft Auto V раздают бесплатно в Epic Games Store
В онлайн-магазине видеоигр Epic Games Store началась бесплатная раздача игры Grand Theft Auto 5. За несколько минут до старта раздачи магазин перестал работать из-за наплыва желающих установить GTA V на свой ПК.
Матч ТВ 15 мая в 04:11
Общество
В Оренбуржье продлили режим самоизоляции до 31 мая
Власти Оренбургской области до 31 мая продлили в регионе режим самоизоляции, однако вводятся некоторые послабления.
ТАСС 09:39
Армия и оружие
Американское издание рассказало о «морском монстре» России
Создаваемый в России экраноплан станет настоящим «морским монстром», пишет американское издание We Are the Mighty.
Известия 20:31
Шоу-бизнес
Успенская рассказала о гибели близких от коронавируса
Свободная Пресса 20:25
Общество
В России назвали возможные сроки возобновления международных полетов
Глава Минтранса России Евгений Дитрих заявил, что открытие международных авиарейсов может случиться летом.
Московский Комсомолец вчера в 06:44