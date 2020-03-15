Коронавирус
FlashNordТрое россиян заразились коронавирусом внутри страны
Трое заболевших коронавирусом в России не выезжали за пределы страны. Люди заразились внутри страны, сообщает Роспотребнадзор.
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Армия и оружие
Минобороны сообщило о провокациях боевиков во время патруля в Идлибе
Из-за провокаций, планируемых неподконтрольными Турции боевиками с использованием «живых щитов» из женщин и детей, протяженность маршрута совместного патруля России и Турции в Идлибе была сокращена.
Политика
Киев закрыл КПП «Станица Луганская»
Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта прекращает работу на две недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
На Урале три человека погибли в ДТП с автобусом
В Свердловской области на трассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП с участием трёх легковых автомобилей и рейсового автобуса, погибли три человека.
Политика
В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Происшествия
В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому
Общество
Гидрометцентр не прогнозирует потепления в Москве до конца марта
Гидрометцентр ожидает в Москве похолодание в течение второй половины марта.
Происшествия
В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
Футбол
Гинер дал пачку долларов, Павлюченко заставили всё вернуть. История громкого трансфера
Естественно, что история трансфера началась раньше – продавец с покупателем ударили по рукам ещё 26 октября 2002 года, прямо в перерыве матча между «Ротором», за который тогда выступал Роман, и «Спартаком».
Политика
Володин раскрыл детали выступления Путина в Госдуме
Спикер Госдумы отметил, что сразу позвонил Владимиру Путину и сообщил о поправках.
Общество
Мишустин поручил доложить о предложениях в связи с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Татьяне Голиковой представить предложения по обеспечению социальной стабильности в связи с распространением эпидемии коронавируса.
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники в России из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран.
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Футбол
«Сочи» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ
Общество
В России выявлены четыре новых случая заболевания коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано четыре новых случая заболевания коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
Авто
Новый кроссовер Honda Breeze стал популярнее Mitsubishi Outlander
Компания Honda объявила старт продаж нового кроссовера Honda Breeze в конце ноября прошлого года.
Общество
Грузия с 16 марта закрывает границу с РФ из-за коронавируса
«Ввиду повсеместной угрозы коронавируса был обсужден вопрос о временной приостановке передвижения граждан между Грузией и Российской Федерацией с 16 марта этого года»,— заявили в правительстве Грузии.
Шоу-бизнес
Забвение, смерть близких, пьянство — что пережили актеры «Убойной силы»
Музыка
В сети призвали взять танцора из клипа Little Big на Евровидение
В сети появилась петиция с призывом отправить в качестве танцора на Евровидение-2020 от России Дмитрия Красилова, снявшегося в клипе Little Big на песню Uno.
Общество
Экономист Дэвид Стаббс спрогнозировал череду дефолтов в мире
В ближайшее время сразу несколько стран могут объявить дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Футбол
«Валенсия» Черышева заявила о пяти случаях заражения коронавирусом
Пять случаев заболевания коронавирусом выявлено в испанском футбольном клубе «Валенсия». Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Происшествия
На Украине в Азовском море ищут троих рыбаков
Бердянск, Украина, 15 марта 2020, 15:22 — REGNUM В Азовское море недалеко от санатория «Бердянск» на деревянном баркасе вышли трое рыбаков, с которыми оборвалась связь, сообщили 14 марта в пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям Запорожской области.
Общество
Россию предупредили о негативных последствиях из-за закрытия границ
Решение властей Узбекистана закрыть границы из-за распространения эпидемии коронавируса может привести к социальному взрыву в России.
Армия и оружие
Боевики объявили награду за российских журналистов
В Сирии террористы объявили награду за убийство российских журналистов.
Происшествия
Полуголый мужчина устроил скандал в аэропорту Домодедово
В аэропорту Домодедово полуголый мужчина в нетрезвом состоянии устроил дебош, сообщает в воскресенье, 15 марта, пресс-служба транспортного управления МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО).
Хоккей
«Нефтехимик» расторг контракт с Уайтом
Хоккейный клуб «Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракт с форвардом Мэттом Уайтом.
Общество
Ростуризм предлагает разрешить туристам изменить дату и место поездки
Ростуризм предложил туроператорам предоставить клиентам возможность перенести даты поездки и изменить место отдыха в течение года в связи с распространением коронавируса.
Транспорт
РЖД отменили поезда в Латвию, Молдавию и на Украину из-за коронавируса
Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) с 17 марта на время отменит курсирование международных поездов в сообщении с Украиной и Молдавией.