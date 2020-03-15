Коронавирус

FlashNordFlashNordТрое россиян заразились коронавирусом внутри страны

Трое заболевших коронавирусом в России не выезжали за пределы страны. Люди заразились внутри страны, сообщает Роспотребнадзор.
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Трое россиян заразились COVID-19 от ранее заболевших

Коммерсантъ06:11

Трое россиян заразились коронавирусом на территории России

RT на русском05:16

Трое пациентов с коронавирусом заразились в России

Интерфакс05:43

Трое россиян заразились коронавирусом внутри страны. Они не выезжали за рубеж

Телеканал 360°05:42

Власти сообщили о первых случаях заражения коронавирусом внутри России

РБК05:41

Трое россиян заразились коронавирусом на территории страны

РИА Новости06:08

Стало известно о заражении троих россиян коронавирусом внутри страны

Lenta.ru05:13
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Происшествия

Во Владивостоке проверят факт избиения девочки ее одноклассницей

РИА Новости 05:59
Армия и оружие

Минобороны сообщило о провокациях боевиков во время патруля в Идлибе

Из-за провокаций, планируемых неподконтрольными Турции боевиками с использованием «живых щитов» из женщин и детей, протяженность маршрута совместного патруля России и Турции в Идлибе была сокращена.
РБК 06:16
Политика

Киев закрыл КПП «Станица Луганская»

Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта прекращает работу на две недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:16
Происшествия

На Урале три человека погибли в ДТП с автобусом

В Свердловской области на трассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП с участием трёх легковых автомобилей и рейсового автобуса, погибли три человека.
RT на русском 02:33
Политика

В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
REGNUM 06:04
Происшествия

В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому

Российская газета 10:45
Общество

Гидрометцентр не прогнозирует потепления в Москве до конца марта

Гидрометцентр ожидает в Москве похолодание в течение второй половины марта.
Коммерсантъ 01:39
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс вчера в 07:57
Футбол

Гинер дал пачку долларов, Павлюченко заставили всё вернуть. История громкого трансфера

Естественно, что история трансфера началась раньше – продавец с покупателем ударили по рукам ещё 26 октября 2002 года, прямо в перерыве матча между «Ротором», за который тогда выступал Роман, и «Спартаком».
Чемпионат 04:45
Политика

Володин раскрыл детали выступления Путина в Госдуме

Спикер Госдумы отметил, что сразу позвонил Владимиру Путину и сообщил о поправках.
РИА Новости 10:58
Шоу-бизнес

«Главный врун в мире»: Фадеев назвал работу с Наргиз ошибкой

РИА Новости 08:21
Общество

Мишустин поручил доложить о предложениях в связи с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Татьяне Голиковой представить предложения по обеспечению социальной стабильности в связи с распространением эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 10:08
Общество

Психолог объяснил отсутствие паники в России из-за коронавируса

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран.
Российская газета 00:38
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

РИА Новости 06:03
Футбол

«Сочи» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ

Коммерсантъ 09:46
Общество

В России выявлены четыре новых случая заболевания коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано четыре новых случая заболевания коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 09:41
Авто

Новый кроссовер Honda Breeze стал популярнее Mitsubishi Outlander

Компания Honda объявила старт продаж нового кроссовера Honda Breeze в конце ноября прошлого года.
Новые автомобили вчера в 23:18
Общество

Грузия с 16 марта закрывает границу с РФ из-за коронавируса

«Ввиду повсеместной угрозы коронавируса был обсужден вопрос о временной приостановке передвижения граждан между Грузией и Российской Федерацией с 16 марта этого года»,— заявили в правительстве Грузии.
Коммерсантъ 10:05
Шоу-бизнес

Забвение, смерть близких, пьянство — что пережили актеры «Убойной силы»

Народные новости 01:41
Музыка

В сети призвали взять танцора из клипа Little Big на Евровидение

В сети появилась петиция с призывом отправить в качестве танцора на Евровидение-2020 от России Дмитрия Красилова, снявшегося в клипе Little Big на песню Uno.
RT на русском 07:12
Общество

Экономист Дэвид Стаббс спрогнозировал череду дефолтов в мире

В ближайшее время сразу несколько стран могут объявить дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Российская газета вчера в 23:53
Космос

ExoMars: перенос запуска не связан с проблемой ракеты «Протон-М»

3DNews 01:53
Футбол

«Валенсия» Черышева заявила о пяти случаях заражения коронавирусом

Пять случаев заболевания коронавирусом выявлено в испанском футбольном клубе «Валенсия». Об этом сообщается на официальном сайте команды.
РБК 10:22
Происшествия

На Украине в Азовском море ищут троих рыбаков

Бердянск, Украина, 15 марта 2020, 15:22 — REGNUM В Азовское море недалеко от санатория «Бердянск» на деревянном баркасе вышли трое рыбаков, с которыми оборвалась связь, сообщили 14 марта в пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям Запорожской области.
REGNUM 08:22
Общество

Россию предупредили о негативных последствиях из-за закрытия границ

Решение властей Узбекистана закрыть границы из-за распространения эпидемии коронавируса может привести к социальному взрыву в России.
Lenta.ru 10:05
Армия и оружие

Боевики объявили награду за российских журналистов

В Сирии террористы объявили награду за убийство российских журналистов.
Рамблер 10:27
Происшествия

Полуголый мужчина устроил скандал в аэропорту Домодедово

В аэропорту Домодедово полуголый мужчина в нетрезвом состоянии устроил дебош, сообщает в воскресенье, 15 марта, пресс-служба транспортного управления МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО).
Известия 06:28
Хоккей

«Нефтехимик» расторг контракт с Уайтом

Хоккейный клуб «Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракт с форвардом Мэттом Уайтом.
Спорт-Экспресс 01:42
Общество

Ростуризм предлагает разрешить туристам изменить дату и место поездки

Ростуризм предложил туроператорам предоставить клиентам возможность перенести даты поездки и изменить место отдыха в течение года в связи с распространением коронавируса.
Вести ФМ 08:10
Транспорт

РЖД отменили поезда в Латвию, Молдавию и на Украину из-за коронавируса

Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) с 17 марта на время отменит курсирование международных поездов в сообщении с Украиной и Молдавией.
РБК 04:41
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