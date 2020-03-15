Трое заболевших коронавирусом в России не выезжали за пределы страны. Люди заразились внутри страны, сообщает Роспотребнадзор.

Политика Киев закрыл КПП «Станица Луганская» Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта прекращает работу на две недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Происшествия На Урале три человека погибли в ДТП с автобусом В Свердловской области на трассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП с участием трёх легковых автомобилей и рейсового автобуса, погибли три человека.

Футбол Гинер дал пачку долларов, Павлюченко заставили всё вернуть. История громкого трансфера Естественно, что история трансфера началась раньше – продавец с покупателем ударили по рукам ещё 26 октября 2002 года, прямо в перерыве матча между «Ротором», за который тогда выступал Роман, и «Спартаком».

Общество Мишустин поручил доложить о предложениях в связи с коронавирусом Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Татьяне Голиковой представить предложения по обеспечению социальной стабильности в связи с распространением эпидемии коронавируса.

Общество Грузия с 16 марта закрывает границу с РФ из-за коронавируса «Ввиду повсеместной угрозы коронавируса был обсужден вопрос о временной приостановке передвижения граждан между Грузией и Российской Федерацией с 16 марта этого года»,— заявили в правительстве Грузии.

Происшествия На Украине в Азовском море ищут троих рыбаков Бердянск, Украина, 15 марта 2020, 15:22 — REGNUM В Азовское море недалеко от санатория «Бердянск» на деревянном баркасе вышли трое рыбаков, с которыми оборвалась связь, сообщили 14 марта в пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям Запорожской области.

Происшествия Полуголый мужчина устроил скандал в аэропорту Домодедово В аэропорту Домодедово полуголый мужчина в нетрезвом состоянии устроил дебош, сообщает в воскресенье, 15 марта, пресс-служба транспортного управления МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО).