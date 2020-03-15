Коронавирус

FlashNordFlashNordТрое россиян заразились коронавирусом внутри страны

Трое заболевших коронавирусом в России не выезжали за пределы страны. Люди заразились внутри страны, сообщает Роспотребнадзор.
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Власти сообщили о первых случаях заражения коронавирусом внутри России

РБК05:41

Трое россиян заразились коронавирусом на территории страны

РИА Новости06:08

Трое пациентов с коронавирусом заразились в России

Интерфакс05:43

Трое россиян заразились коронавирусом внутри страны. Они не выезжали за рубеж

Телеканал 360°05:42

Трое россиян заразились COVID-19 от ранее заболевших

Коммерсантъ06:11

Трое россиян заразились коронавирусом на территории России

RT на русском05:16

Стало известно о заражении троих россиян коронавирусом внутри страны

Lenta.ru05:13
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Космос

Запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink отменили в момент старта

РИА Новости 09:27
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 63

Москва, 15 марта 2020, 16:47 — REGNUM В Российской Федерации число заразившихся коронавирусом COVID-19 увеличилось за сутки на четыре человека до 63.
REGNUM 09:47
Гаджеты

Xiaomi продала 110 млн Redmi Note за шесть лет

Как оказалось, примерно за шесть лет Xiaomi продала 110 млн Redmi Note.
Ferra 13 марта в 10:26
Происшествия

Военный вертолёт произвёл случайный выстрел в Чите

Во время обслуживания на земле 23-миллиметровой авиационной пушки, установленной на вертолёте Ми-8, произошёл один непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома.
REGNUM 10:59
Общество

Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Российская газета вчера в 05:43
Космос

В России появится новый космический корабль

В России появится новый космический корабль на базе проекта «Орел», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Rambler News Service 02:28
Общество

В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
REGNUM 06:04
Политика

Украинские журналисты пожаловались на поведение Порошенко

Журналисты украинского издания «Страна.ua» пожаловались на поведение экс-президента Украины Петра Порошенко, который накануне вернулся в страну после посещения Испании.
Известия 03:47
Здоровье

Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе

Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
РИА Новости вчера в 07:37
Транспорт

РЖД отменили поезда в Украину, Молдавию и Латвию из-за коронавируса

Mossovetinfo.ru – РЖД на своем официальном сайте сообщили о прекращении железнодорожного сообщения с Латвией, Украиной и Молдавией из-за коронавируса.
Моссовет 04:59
Происшествия

В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУСК России по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости 10:44
Общество

Из-за коронавируса в России вырос спрос на крупы и консервы

Российские сети супермаркетов и сервисы доставки продуктов заметили увеличение спроса на товары длительного хранения, в том числе на крупы, макаронные изделия и консервы.
Сайт города Армавира 11:29
Армия и оружие

Российские войска получат новые бронеавтомобили

Отмечается, что новые бронеавтомобили создаются на базе стандартных армейских «Уралов» и «Камазов».
ГЛАС.RU 13 марта в 08:07
Единоборства

Глава UFC Уайт: бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона состоится

Глава UFC Дана Уайт объявил, что бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона состоится, несмотря на серьезные проблемы с местом проведения.
Газета.Ru 05:24
Космос

Curiosity, Sol 2699: Что делать после восхождения на кучу камней?

AstroNews.ru вчера в 16:28
Происшествия

Школьница растерзала брата и написала его кровью послание матери

В германском Детмольде 15-летняя школьница зарезала своего трехлетнего сводного брата, после чего написала его кровью на стене послание для матери, которой не было дома.
Вести.Ru 10:33
Армия и оружие

Террористы объявили награду за убийство российских журналистов в Сирии

Обслуживающий запрещенную в России террористическую организацию «Хайат Тахрир аш-Шам» пропагандист объявил награду за убийство российских военных журналистов, находящихся в сирийской провинции Идлиб.
Lenta.ru 12:16
Общество

Грузия объявила о закрытии границы с Россией

Власти Грузии приняли решение закрыть границу с Россией из-за эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 11:50
Здоровье

Врач назвал людей, для которых коронавирус может быть особенно опасен

Пожилые люди оказались более восприимчивы к новому коронавируса — они могут относиться сразу к нескольким группам риска, которым грозит заражение.
Телеканал 360° 03:48
Общество

Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще

Известия 07:21
Музыка

Почти 10 млн просмотров набрал клип Little Big для «Евровидения»

Более 9,99 млн просмотров собрал клип на песню Uno группы Little Big, которая будет представлять Россию на 65-м песенном конкурсе «Евровидение».
Мойка78 вчера в 00:11
Здоровье

Петербургские врачи назвали эффективный способ защиты от коронавируса

Согласно распространенной химической теории во время сна из мозга удаляются все метаболиты, помогая предупредить многие болезни, в том числе Альцгеймера.
Московский Комсомолец в Марий Эл 07:41
Общество

Представитель Яценюка опровергла сообщения о его заражении вирусом

РБК 09:51
Политика

Киев закрыл КПП «Станица Луганская»

Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта прекращает работу на две недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:16
Хоккей

Лидер «Салавата Юлаева» сделал заявление о продолжении сезона

Один из лидеров «Салавата Юлаева» Линус Умарк высказался по поводу того, стоит ли продолжать розыгрыш Кубка Гагарина.
News102.ru 11:57
Наука

Ученые выяснили, что лечить депрессию бессонницей можно, но осторожно

Последние исследования демонстрируют пользу бессонницы при лечении депрессии.
ToDay News Ufa 08:38
Общество

«Аэрофлот» сообщил о приостановке рейсов в 12 европейских городов

Авиакомпания «Аэрофлот» временно приостанавливает полеты в ряд европейских городов, включая Франкфурт, Прагу и Осло, говорится на сайте перевозчика.
РБК 12:17
Происшествия

На зараженном коронавирусом лайнере Costa Magica находятся россияне

Известно, что на борту лайнера находится всего 2309 пассажиров, а также 960 членов экипажа.
ГЛАС.RU 13 марта в 10:27
Общество

Психолог объяснил отсутствие паники в России из-за коронавируса

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран.
Российская газета 00:38
Космос

ТАСС в спецпроекте рассказал об истории открытия и «закрытия» Плутона

ТАСС 13 марта в 07:30
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