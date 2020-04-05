Коронавирус
Эхо МосквыТри московских священника заразились коронавирусом
Еще у двух священнослужителей выявлены симптомы коронавирусной инфекции, но диагноз пока не подтвержден, передает агентство «Интерфакс».
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Общество
Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ для искусственной вентиляции легких.
Шоу-бизнес
Владимир Винокур рассказал о состоянии Льва Лещенко
Экономика
Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике
Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Спорт
Mafia II: Definitive Edition получила корейский рейтинг
Корейский комитет по рейтингу и администрированию игр опубликовал рейтинги игр Mafia II: Definitive Edition и SNK Gals’ Fighters.
Экономика
Цены на новостройки в России могут упасть на 30%
В России крупнейшие застройщики смогут снизить цены на новостройки на 20-30%, если пандемия коронавируса окажет негативное влияние на отрасль.
Футбол
У Валерия Карпина родилась пятая дочь
У тренера ФК «Ростов» 51-летнего Валерия Карпина 4 апреля родилась пятая дочь. Об этом наставник сообщил в своем аккаунте в Instagram.
Общество
Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством
Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством.
Общество
Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса
Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье
Здоровье
Первая заболевшая коронавирусом амурчанка готовится к выписке
Первая заболевшая коронавирусом в Амурской области готовится к выписке. Об этом сообщает амурский Роспотребнадзор.
Армия и оружие
Российские военные специалисты приступили к дезинфекции в Сербии
Военные специалисты из РФ, прибывшие для помощи в борьбе с коронавирусом в Сербии, приступили к дезинфекции объектов, сообщило сербское военное ведомство.
Общество
Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса
Руководитель Роспотребнадзора Попова рассказала о главном способе передачи коронавируса.
Общество
В Нью-Йорке журналистов ВГТРК атаковали сотрудники больницы
В Нью-Йорке съемочную группу ВГТРК атаковали сотрудники больницы.
Общество
РБК назвал регионы с самыми высокими расходами жителей на еду
В 14 российских регионах доля расходов на продукты питания составляет от 40 процентов и выше.
Здоровье
В Алтайском крае зафиксировали пять новых случаев коронавируса
В Алтайском крае выявили пять новых случаев короанвирусной инфекции.
Общество
В Крыму режим самоизоляции продлен до 30 апреля
Глава Республики Крым Сергей Аксенов внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности, которым продлил действие режима самоизоляции до 30 апреля 2020 года.
Политика
В Кремле рассказали о сроках дистанционной работы Путина
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, сколько продлится режим дистанционной работы российского лидера Владимира Путина.
Общество
Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной
Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации.
Политика
В России ответили на заявление шведского министра о «русских троллях»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.
Армия и оружие
Иран экстренно развернул десятки ракетных комплексов на побережье Ормузского пролива, грозя США войной. Видео
После агрессивных заявлений со стороны США в адрес официального Тегерана, власти Ирана развернули вдоль береговой линии всего Ормузского пролива десятки ракетных комплексов (зенитно-ракетные комплексы и береговые ракетные комплексы – прим. ред.), грозя США остановкой перемещения любых кораблей через Ормузский пролив.
Общество
Трамп заявил о «свете в конце туннеля» в ситуации с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп заявил, что "начинает видеть свет в конце туннеля" в ситуации с коронавирусом.
Общество
В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом
В России за последники сутки закфиксировано 658 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Общество
Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на дому
Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы.
Экономика
«Ведомости»: Бизнес получит реальную поддержку не раньше конца мая
Реальные деньги — на выплату зарплат, покрытие убытков и восстановление бизнеса — компании получат не раньше конца мая, говорят три источника издания.
Футбол
Капитаны команд АПЛ провели кризисное совещание
Капитаны команд АПЛ провели совместную видеоконференцию, к которой присоединились главные тренеры и исполнительные директоры, сообщает Daily Mirror.
Здоровье
Врачи назвали лучшие продукты для иммунитета и кишечника
Эксперты ВОЗ рассказали, какие продукты лучше покупать сидящим в изоляции Также врачи советуют употреблять определенные виды сыров, например, чеддер, гауду, моцареллу и пармезан.
Общество
Названы профессии, по которым ударит пандемия
Пандемия COVID-19 ускорила процесс автоматизации многих рабочих процессов, под этот удар могут попасть фармацевты, репетиторы, банковские менеджеры, риелторы, передает RT.
Общество
Генсек ООН заявил о вспышке насилия в семьях в условиях карантина
Мир столкнулся со вспышкой домашнего насилия в отношении женщин после введения во многих государствах карантинных мер в связи с эпидемией коронавируса.
Энергетика
Цена нефти марки Brent упала до $31,69 за баррель
По состоянию на 1.19 мск стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась до $31,69 за баррель (на 9,02%).
Экономика
Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы
В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.