Коронавирус

Эхо МосквыЭхо МосквыТри московских священника заразились коронавирусом

Еще у двух священнослужителей выявлены симптомы коронавирусной инфекции, но диагноз пока не подтвержден, передает агентство «Интерфакс».
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В Москве три священника заразились коронавирусом

REGNUMвчера в 20:04

С подозрением на коронавирус госпитализирован духовник московского священства. Он продолжал службы вопреки просьбам мэрии

Фонтанка.Рувчера в 17:54

Три столичных священника заразились коронавирусом

Москва 24вчера в 14:16

У трех священников Московской епархии обнаружили коронавирус

РБКвчера в 14:39

Три московских священника заразились коронавирусом

Интерфаксвчера в 14:01

Коронавирус выявили у трех священников Московской епархии

Вечерняя Москвавчера в 14:00

У трех священников Московской городской епархии выявили коронавирус

ТАССвчера в 13:39
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Общество

Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ для искусственной вентиляции легких.
BFM.ru вчера в 17:36
Шоу-бизнес

Владимир Винокур рассказал о состоянии Льва Лещенко

Суть событий 04 апреля в 10:12
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 18:29
Спорт

Mafia II: Definitive Edition получила корейский рейтинг

Корейский комитет по рейтингу и администрированию игр опубликовал рейтинги игр Mafia II: Definitive Edition и SNK Gals’ Fighters.
Игромания.ру 04 апреля в 14:19
Экономика

Цены на новостройки в России могут упасть на 30%

В России крупнейшие застройщики смогут снизить цены на новостройки на 20-30%, если пандемия коронавируса окажет негативное влияние на отрасль.
Газета.Ru вчера в 19:55
Футбол

У Валерия Карпина родилась пятая дочь

У тренера ФК «Ростов» 51-летнего Валерия Карпина 4 апреля родилась пятая дочь. Об этом наставник сообщил в своем аккаунте в Instagram.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 02:10
Общество

Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством

Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством.
Деловое.ТВ вчера в 11:48
Общество

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:52
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье

Известия вчера в 23:23
Здоровье

Первая заболевшая коронавирусом амурчанка готовится к выписке

Первая заболевшая коронавирусом в Амурской области готовится к выписке. Об этом сообщает амурский Роспотребнадзор.
АСН24 вчера в 22:59
Армия и оружие

Российские военные специалисты приступили к дезинфекции в Сербии

Военные специалисты из РФ, прибывшие для помощи в борьбе с коронавирусом в Сербии, приступили к дезинфекции объектов, сообщило сербское военное ведомство.
РИА Новости вчера в 09:59
Общество

Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса

Руководитель Роспотребнадзора Попова рассказала о главном способе передачи коронавируса.
15-news.ru вчера в 14:11
Общество

В Нью-Йорке журналистов ВГТРК атаковали сотрудники больницы

В Нью-Йорке съемочную группу ВГТРК атаковали сотрудники больницы.
Комсомольская правда вчера в 15:39
Общество

РБК назвал регионы с самыми высокими расходами жителей на еду

В 14 российских регионах доля расходов на продукты питания составляет от 40 процентов и выше.
РИА Новости вчера в 21:37
Здоровье

В Алтайском крае зафиксировали пять новых случаев коронавируса

В Алтайском крае выявили пять новых случаев короанвирусной инфекции.
РБК вчера в 22:46
Общество

В Крыму режим самоизоляции продлен до 30 апреля

Глава Республики Крым Сергей Аксенов внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности, которым продлил действие режима самоизоляции до 30 апреля 2020 года.
Российская газета вчера в 13:20
Политика

В Кремле рассказали о сроках дистанционной работы Путина

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, сколько продлится режим дистанционной работы российского лидера Владимира Путина.
Радио Sputnik вчера в 07:29
Общество

Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной

Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации.
Российская газета вчера в 15:54
Политика

В России ответили на заявление шведского министра о «русских троллях»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.
Российская газета вчера в 20:39
Армия и оружие

Иран экстренно развернул десятки ракетных комплексов на побережье Ормузского пролива, грозя США войной. Видео

После агрессивных заявлений со стороны США в адрес официального Тегерана, власти Ирана развернули вдоль береговой линии всего Ормузского пролива десятки ракетных комплексов (зенитно-ракетные комплексы и береговые ракетные комплексы – прим. ред.), грозя США остановкой перемещения любых кораблей через Ормузский пролив.
Avia.pro 04 апреля в 20:02
Общество

Трамп заявил о «свете в конце туннеля» в ситуации с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заявил, что "начинает видеть свет в конце туннеля" в ситуации с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 19:32
Общество

В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом

В России за последники сутки закфиксировано 658 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Peterburg2.ru вчера в 07:18
Общество

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на дому

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы.
RT на русском вчера в 23:19
Экономика

«Ведомости»: Бизнес получит реальную поддержку не раньше конца мая

Реальные деньги — на выплату зарплат, покрытие убытков и восстановление бизнеса — компании получат не раньше конца мая, говорят три источника издания.
БИЗНЕС Online 00:00
Футбол

Капитаны команд АПЛ провели кризисное совещание

Капитаны команд АПЛ провели совместную видеоконференцию, к которой присоединились главные тренеры и исполнительные директоры, сообщает Daily Mirror.
Спорт-Экспресс вчера в 23:20
Здоровье

Врачи назвали лучшие продукты для иммунитета и кишечника

Эксперты ВОЗ рассказали, какие продукты лучше покупать сидящим в изоляции Также врачи советуют употреблять определенные виды сыров, например, чеддер, гауду, моцареллу и пармезан.
Доктор Питер вчера в 09:28
Общество

Названы профессии, по которым ударит пандемия

Пандемия COVID-19 ускорила процесс автоматизации многих рабочих процессов, под этот удар могут попасть фармацевты, репетиторы, банковские менеджеры, риелторы, передает RT.
Вести.Ru вчера в 11:30
Общество

Генсек ООН заявил о вспышке насилия в семьях в условиях карантина

Мир столкнулся со вспышкой домашнего насилия в отношении женщин после введения во многих государствах карантинных мер в связи с эпидемией коронавируса.
ТАСС вчера в 21:53
Энергетика

Цена нефти марки Brent упала до $31,69 за баррель

По состоянию на 1.19 мск стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась до $31,69 за баррель (на 9,02%).
Газета.Ru вчера в 18:53
Экономика

Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы

В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
ТАСС вчера в 04:55
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