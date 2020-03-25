Коронавирус

RT на русскомRT на русскомТрое военных на авианосце ВМС США заразились коронавирусом

Коронавирусная инфекция COVID-19 диагностирована у трёх военнослужащих ВМС США на борту американского атомного авианосца Theodore Roosevelt. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Пентагона. Отмечается, что это первые три случая COVID-19 на корабле, который находится на боевом дежурстве.
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Три моряка с американского авианосца Theodore Roosevelt заразились коронавирусом

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Три военнослужащих американского авианосца заболели коронавирусом

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«Теодор Рузвельт» вмиг превратился из авианосца в плавучий госпиталь. На борту - коронавирус

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Трое военных на авианосце ВМС США заразились коронавирусом

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Трое военных на американском авианосце заболели коронавирусом

РБК18:51

Трое заразившихся COVID-19 выявлены на авианосце ВМС США «Теодор Рузвельт»

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Губернатор Чукотки Роман Копин поручил разработать новые меры поддержки для бизнеса региона из-за возможных экономических последствий от коронавируса, сообщает правительство АО.
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Два жителя Приморья лечатся от коронавируса за границей

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На луганском направлении украинские силовики один раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу подвергся район поселка Голубовское.
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Почему экономические меры ФРС США ослабили курс доллара

Для поддержки экономики США в условиях эпидемии коронавируса ФРС планирует без ограничений печатать новые доллары и закупать ценные бумаги на фондовом рынке.
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Поможет ли витамин С в борьбе с COVID-19

Ни официальные медицинские структуры мира, ни Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не подтверждают, что прием больших доз витамина С может помочь предотвратить или вылечить COVID-19.
Ридус 20:33
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Правительство до 25 марта представит предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу.
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Торги на американском рынке открылись ростом основных индексов на 5%

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РБК 09:43
Общество

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Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
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Смолов раскрыл детали разговора с Рамосом

Нападающий испанской "Сельты" и сборной России Федор Смолов раскрыл детали разговора с защитником мадридского "Реала" Серхио Рамосом после матча чемпионата Ла Лиги.
Газета.Ru 20:41
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Неизвестные «заминировали» четыре рейса из Москвы и в Москву

Неизвестные сообщили о "минировании" по меньшей мере четырех рейсов, которые должны следовать из Москвы и в Москву.
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На Украине 84 человека заразились коронавирусом

На Украине 84 человека заразились коронавирусом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав страны.
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«Аэрофлот» снизил цены на российские направления с вылетом в марте, апреле и мае.
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Гаагский суд просит обвинение подтвердить атаку из «Бука» по MH17

Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Новые Ведомости 05:41
Общество

В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса

В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 12:36
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В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека

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Пожилых жителей Сахалинской области отправят на карантин

Жителей Сахалина и Курильских островов старше 65 лет по решению региональных властей отправят на карантин, чтобы защитить их от коронавируса.
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