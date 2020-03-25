Коронавирус
RT на русскомТрое военных на авианосце ВМС США заразились коронавирусом
Коронавирусная инфекция COVID-19 диагностирована у трёх военнослужащих ВМС США на борту американского атомного авианосца Theodore Roosevelt. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Пентагона. Отмечается, что это первые три случая COVID-19 на корабле, который находится на боевом дежурстве.
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Экономика
Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса
Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
Общество
На Чукотке разработают меры поддержки бизнеса на фоне коронавируса
Губернатор Чукотки Роман Копин поручил разработать новые меры поддержки для бизнеса региона из-за возможных экономических последствий от коронавируса, сообщает правительство АО.
Происшествия
Два жителя Приморья лечатся от коронавируса за границей
Арсеньев, Приморский край, 25 марта 2020, 03:22 — REGNUM Два сотрудника Арсеньевского авиационного завода «Прогресс» заразились коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе предприятия.
Общество
Гидрометцентр озвучил прогноз на весну и лето в России
Средние значения температуры воздуха на территории России за период с апреля по сентябрь будут около и немного выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Шоу-бизнес
Самойлова показала семейные будни после расставания с Джиганом
Девушка показала подписчикам в Instagram как проходят ее будни.
Экономика
В ГД предложили освободить россиян от коммуналки на время карантина
Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил освободить россиян от коммунальных платежей на время карантинных мер против распространения коронавирусной инфекции, соответствующее предложение депутат направил главе Минстроя Владимиру Якушеву.
Общество
Бывший моряк рассказал, как избежать депрессии в карантине
В море работа тяжелая, сложная, пространство реально ограничено, 3-4 шага в сторону – и вокруг тебя открытый океан, приходится работать в замкнутой металлической коробке.
Армия и оружие
Донбасс – сводка с фронта, 25 марта
На луганском направлении украинские силовики один раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу подвергся район поселка Голубовское.
Финансы
Почему экономические меры ФРС США ослабили курс доллара
Для поддержки экономики США в условиях эпидемии коронавируса ФРС планирует без ограничений печатать новые доллары и закупать ценные бумаги на фондовом рынке.
Наука
Поможет ли витамин С в борьбе с COVID-19
Ни официальные медицинские структуры мира, ни Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не подтверждают, что прием больших доз витамина С может помочь предотвратить или вылечить COVID-19.
Общество
Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина
Правительство до 25 марта представит предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу.
Экономика
Рокетбанк прекратит существование
В рамках предпринимаемых мер по сворачиванию деятельности "Рокетбанка" планируется прекратить маркетинговую деятельность (включая отмену программы лояльности), сократить численность персонала и повысить тарифы.
Экономика
Торги на американском рынке открылись ростом основных индексов на 5%
Индекс Dow Jones Industrial вырос на 6,1%, до 19732,23 пункта по состоянию на 16:33 мск, свидетельствуют данные торгов.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Футбол
Смолов раскрыл детали разговора с Рамосом
Нападающий испанской "Сельты" и сборной России Федор Смолов раскрыл детали разговора с защитником мадридского "Реала" Серхио Рамосом после матча чемпионата Ла Лиги.
Происшествия
Неизвестные «заминировали» четыре рейса из Москвы и в Москву
Неизвестные сообщили о "минировании" по меньшей мере четырех рейсов, которые должны следовать из Москвы и в Москву.
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
Космос
В России создан прототип навигационной системы для полётов к Луне
Здоровье
На Украине 84 человека заразились коронавирусом
На Украине 84 человека заразились коронавирусом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав страны.
Авто
Toyota Land Cruiser 300 дебютирует летом 2021 года
Базовый мотор новый Land Cruiser 300 разделит с флагманским премиум-седаном Lexus LS – им станет битурбированная бензиновая «шестерка» объемом 3,4 литра, развивающая 421 л.с. и 600 Нм в диапазоне 1600—4800 оборотов в минуту.
Единоборства
Емельяненко вызвал Шлеменко на поединок
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко вызвал на бой бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.
Транспорт
Авиакомпании снизили цены на полеты по России
«Аэрофлот» снизил цены на российские направления с вылетом в марте, апреле и мае.
Политика
Гаагский суд просит обвинение подтвердить атаку из «Бука» по MH17
Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Общество
В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса
В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека
В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека. На сегодняшний день жертвами инфекции в стране стали 6820 человек.
Общество
Минэкономразвития подготовило список мер поддержки отелей и ресторанов
Комплекс мер для поддержки отраслей общественного питания и гостиничного бизнеса готовит Минэкономразвития, 25 марта сообщили «Известия» со ссылкой на собственные источники в ведомстве.
Киберспорт
Outer Wilds появится в Steam 18 июня
Издательство Annapurna Interactive и студия Mobius Digital объявили, что Outer Wilds поступит в продажу в магазине Valve 18 июня.
Здоровье
Пожилых жителей Сахалинской области отправят на карантин
Жителей Сахалина и Курильских островов старше 65 лет по решению региональных властей отправят на карантин, чтобы защитить их от коронавируса.