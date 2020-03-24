Коронавирус

RT на русскомRT на русскомТрое военных на авианосце ВМС США заразились коронавирусом

Коронавирусная инфекция COVID-19 диагностирована у трёх военнослужащих ВМС США на борту американского атомного авианосца Theodore Roosevelt. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Пентагона. Отмечается, что это первые три случая COVID-19 на корабле, который находится на боевом дежурстве.
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Три моряка с американского авианосца Theodore Roosevelt заразились коронавирусом

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