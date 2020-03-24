Коронавирусная инфекция COVID-19 диагностирована у трёх военнослужащих ВМС США на борту американского атомного авианосца Theodore Roosevelt. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Пентагона. Отмечается, что это первые три случая COVID-19 на корабле, который находится на боевом дежурстве.

Происшествия В Москве умерла женщина, у которой подозревали коронавирус По данным издания, изначально заболевшую привезли в городскую больницу номер сорок, а в учреждение для людей с подозрением на коронавирус её привезли после того, как предварительные тесты подтвердили у неё новую болезнь.

Политика Трамп заявил, что нужно снимать ограничения с частного сектора США Вашингтон, 24 марта 2020, 21:35 — REGNUM Наложенные на работу американского частного сектора ограничения нельзя слишком долго сохранять, заявил 24 марта президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, передаёт Fox News.

Здоровье В Чехии найдено лекарство, помогающее излечиться от коронавируса В Чехии министерство здравоохранения назвало препарат Plaquenil, который способен излечит от коронавирусной инфекции COVID-19, описание лекарства приведено в журнале International Journal of Antimicrobial Agents.

Общество В Исландии пациент заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса Один из пациентов в Исландии заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса, сообщает журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.

Общество Вирусолог сообщил примерные сроки спада эпидемии коронавируса Вирусолог, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов поделился мнением по продолжительности эпидемии коронавируса.

Политика ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян «В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.

Энергетика Сводки с нефтяного рынка: техасцы дрогнули первыми В WSJ уверены, что ОПЕК была создана с целью контроля цен на нефтяном рынке – "по образу и подобию" техасского регулятора.

Экономика Владельцы российских ТЦ обратились за поддержкой к правительству Владельцы российских торговых центров обратились к властям с просьбой поддержать отрасль из-за падения числа посетителей в связи пандемией коронавируса и на время отменить ряд платежей, включая аренду и налоги.