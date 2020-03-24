Коронавирус
RT на русскомТрое военных на авианосце ВМС США заразились коронавирусом
Коронавирусная инфекция COVID-19 диагностирована у трёх военнослужащих ВМС США на борту американского атомного авианосца Theodore Roosevelt. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Пентагона. Отмечается, что это первые три случая COVID-19 на корабле, который находится на боевом дежурстве.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 19:23, Ашберн
Здоровье
Названы продукты, которыми нужно запастись в карантин. И это не гречка
Нужно выбирать полезные и вкусные продукты, например, пригодятся бобовые.
Кино
Вышел трейлер сериала «Выжить» с Софи Тернер
В Сети появился трейлер сериала «Выжить» о пассажирах, выживших после авиакатастрофы.
Общество
Главврач больницы в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии
Главный врач медицинского учреждения в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Общество
Врач назвал необходимые лекарства на время пандемии
Доктор Евгений Комаровский назвал лекарства, которые должны всегда находиться в аптечке во время пандемии коронавируса.
Происшествия
В Москве умерла женщина, у которой подозревали коронавирус
По данным издания, изначально заболевшую привезли в городскую больницу номер сорок, а в учреждение для людей с подозрением на коронавирус её привезли после того, как предварительные тесты подтвердили у неё новую болезнь.
Шоу-бизнес
Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным
Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
Финансы
Американцы понижают доллар и стимулируют рост цены акций в мире
Соответственно вели себя валюты развивающихся стран, показали рост цены на нефть.
Футбол
«Зенит» назвал для «Ромы» четырех своих легенд
Происшествия
Экс-мэру Петропавловска Виталию Иваненко продлили домашний арест
Экс-глава Петропавловска находится под домашним арестом уже три месяца – с 19 декабря 2019 года.
Шоу-бизнес
Оксана Федорова покинула шоу масок на НТВ
Хоккей
Агент Мозякина заявил о прекращении переговоров с «Металлургом»
Хоккейный агент Сергей Паремузов, представляющий интересы 38-летнего форварда магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина, заявил о прекращении переговоров с клубом о продлении контракта.
Политика
Трамп заявил, что нужно снимать ограничения с частного сектора США
Вашингтон, 24 марта 2020, 21:35 — REGNUM Наложенные на работу американского частного сектора ограничения нельзя слишком долго сохранять, заявил 24 марта президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, передаёт Fox News.
Политика
Пациент больницы в Коммунарке рассказал о визите Путина
Здоровье
В Чехии найдено лекарство, помогающее излечиться от коронавируса
В Чехии министерство здравоохранения назвало препарат Plaquenil, который способен излечит от коронавирусной инфекции COVID-19, описание лекарства приведено в журнале International Journal of Antimicrobial Agents.
Общество
В Исландии пациент заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса
Один из пациентов в Исландии заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса, сообщает журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.
Игры
Представлен первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2
Общество
Вирусолог сообщил примерные сроки спада эпидемии коронавируса
Вирусолог, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов поделился мнением по продолжительности эпидемии коронавируса.
Происшествия
Все «заминированные» самолеты совершили штатные посадки
Все "заминированные" 24 марта самолеты совершили штатные посадки.
Политика
ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян
«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
Финансы
Российские банки поднимают ставки по ипотеке
Ряд банков РФ увеличили ставки ипотеке и вкладам.
Здоровье
Китайские СМИ сообщают о появлении нового смертельного вируса
Авторы Global Times сообщают, что причиной смерти мужчины стал Hantavirus, который журналисты назвали новым смертельным вирусом.
Энергетика
Сводки с нефтяного рынка: техасцы дрогнули первыми
В WSJ уверены, что ОПЕК была создана с целью контроля цен на нефтяном рынке – "по образу и подобию" техасского регулятора.
Экономика
Владельцы российских ТЦ обратились за поддержкой к правительству
Владельцы российских торговых центров обратились к властям с просьбой поддержать отрасль из-за падения числа посетителей в связи пандемией коронавируса и на время отменить ряд платежей, включая аренду и налоги.
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Политика
Российские вирусологи начнут работать в итальянском Бергамо
Москва, 24 марта 2020, 14:41 — REGNUM Прибывшие в Италию российские военные медики начнут работать в городе Бергамо.