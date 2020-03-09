В Москве подтверждены три новых случая инфицирования коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Всего в столице выявлено девять случаев заболевания, один из пациентов уже выздоровел и вышел из больницы. Отмечается, что все пациенты находятся в изолированных боксах.

Политика Суд по МН17 заинтересовали данные журналиста по «Букам» Материалы голландского журналиста об отсутствии "Буков" в районе крушения MH17 могут приобщить к делу, сообщила РИА Новости судья окружного суда Гааги Мария Кнайф, отвечающая за работу со СМИ.

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Финансы Минфин берет паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке нефти Российский Минфин берет паузу в проведении торгов и планирует принимать решение об организации новых аукционов по размещению государственных обязательств (ОФЗ или госдолг) с принятием во внимание рыночной конъюнктуры.