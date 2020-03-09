Здоровье
РосбалтТрое заболевших коронавирусом лечатся в стационарах Москвы
В Москве подтверждены три новых случая инфицирования коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Всего в столице выявлено девять случаев заболевания, один из пациентов уже выздоровел и вышел из больницы. Отмечается, что все пациенты находятся в изолированных боксах.
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Заболевшие коронавирусом находятся в удовлетворительном состоянии
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы10:18
Штаб: Одна пациентка с коронавирусом в Москве находится в состоянии средней тяжести
Агентство Москва09:24
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