Здоровье

РосбалтРосбалтТрое заболевших коронавирусом лечатся в стационарах Москвы

В Москве подтверждены три новых случая инфицирования коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Всего в столице выявлено девять случаев заболевания, один из пациентов уже выздоровел и вышел из больницы. Отмечается, что все пациенты находятся в изолированных боксах.
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Заболевшие коронавирусом находятся в удовлетворительном состоянии

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы10:18

Состояние здоровья троих инфицированных коронавирусом в Москве удовлетворительное

ТАСС09:12

Три заболевших коронавирусной инфекцией в Москве проходят лечение в стационарах

Москва 2409:37

Врачи рассказали о состоянии новых пациентов с коронавирусом в Москве

Интерфакс09:36

Штаб: Одна пациентка с коронавирусом в Москве находится в состоянии средней тяжести

Агентство Москва09:24

Оперштаб сообщил о состоянии троих заболевших COVID-19 в Москве

RT на русском09:42

Все три новых заболевших коронавирусом находятся в удовлетворительном состоянии

Вечерняя Москва08:27
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