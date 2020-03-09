Здоровье
Официальный портал Мэра и Правительства МосквыЗаболевшие коронавирусом находятся в удовлетворительном состоянии
Три новых заболевших коронавирусом находятся в удовлетворительном состоянии. У двоих пациентов, у которых подтвердили коронавирусную инфекцию, заболевание проходит в легкой форме. Одна пациентка находится в состоянии средней тяжести.
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Заболевшие коронавирусом находятся в удовлетворительном состоянии
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы10:18
Штаб: Одна пациентка с коронавирусом в Москве находится в состоянии средней тяжести
Агентство Москва09:24
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