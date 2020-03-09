Здоровье

Официальный портал Мэра и Правительства МосквыОфициальный портал Мэра и Правительства МосквыЗаболевшие коронавирусом находятся в удовлетворительном состоянии

Три новых заболевших коронавирусом находятся в удовлетворительном состоянии. У двоих пациентов, у которых подтвердили коронавирусную инфекцию, заболевание проходит в легкой форме. Одна пациентка находится в состоянии средней тяжести.
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Врачи рассказали о состоянии новых пациентов с коронавирусом в Москве

Интерфакс09:36

Оперштаб сообщил о состоянии троих заболевших COVID-19 в Москве

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Три заболевших коронавирусной инфекцией в Москве проходят лечение в стационарах

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Заболевшие коронавирусом находятся в удовлетворительном состоянии

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Штаб: Одна пациентка с коронавирусом в Москве находится в состоянии средней тяжести

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Состояние здоровья троих инфицированных коронавирусом в Москве удовлетворительное

ТАСС09:12

Все три новых заболевших коронавирусом находятся в удовлетворительном состоянии

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