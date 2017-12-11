Футбол

Мойка78Мойка78Трое зенитовцев сыграют с Бельгией с первых минут

Россия — Бельгия
1 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сергей Петров
3′
19′
Торган Азар
33′
Эден Азар
40′
Эден Азар
Юрий Жирков
Зелимхан Бакаев
50′
52′
Дрис Мертенс
Юри Тилеманс
Роман Зобнин
Далер Кузяев
62′
67′
Томас Вермален
Жезон Денайер
72′
Ромелу Лукаку
77′
Ромелу Лукаку
Миши Батшуайи
Георгий Джикия
79′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
80′
Еще трое игроков «Зенита» — Вячеслав Караваев, Далер Кузяев и Александр Ерохин остались в запасе. Матч начнется в 20:00 по Москве. Россия уже обеспечила себе место на чемпионате Европы-2020.
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с чего всё началось
Тренерский штаб сборной России опубликовал
 в Twitter стартовый состав команды на матч девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Бельгии.
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