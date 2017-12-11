Футбол
Мойка78Трое зенитовцев сыграют с Бельгией с первых минут
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сергей Петров
|3′
|19′
Торган Азар
|33′
Эден Азар
|40′
Эден Азар
Юрий Жирков
Зелимхан Бакаев
|50′
|52′
Дрис Мертенс
Юри Тилеманс
Роман Зобнин
Далер Кузяев
|62′
|67′
Томас Вермален
Жезон Денайер
|72′
Ромелу Лукаку
|77′
Ромелу Лукаку
Миши Батшуайи
Георгий Джикия
|79′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
|80′
|53%
|Владение мячом
|47%
|6
|Удары в сторону ворот
|1
|4
|Удары в створ ворот
|8
|4
|Сейвы вратарём
|2
|3
|Офсайды
|–
|7
|Угловые
|1
|13
|Фолы
|3
|1
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Россия
Расстановка 5‑3‑2
1
Гилерме
2
Фернандес
5
Семенов
14
Джикия
23
Петров
10
Бакаев
20
Ионов
7
Оздоев
9
Кузяев
15
Миранчук
19
Комличенко
1
Куртуа
2
Алдервейрелд
4
Боята
5
Денайер
21
Кастань
6
Витцель
7
де Брюйне
16
Азар
8
Тилеманс
23
Батшуайи
10
Азар
2 ×
Бельгия
Расстановка 3‑4‑3
Еще трое игроков «Зенита» — Вячеслав Караваев, Далер Кузяев и Александр Ерохин остались в запасе. Матч начнется в 20:00 по Москве. Россия уже обеспечила себе место на чемпионате Европы-2020.
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с чего всё началось
Тренерский штаб сборной России опубликовал в Twitter стартовый состав команды на матч девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Бельгии.РБК11:01
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В Петербурге стартовал отборочный матч Евро-2020 между сборными России и Бельгии
Невские Новости12:01
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 19:45, Вашингтон
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