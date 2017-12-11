с чего всё началось

Еще трое игроков «Зенита» — Вячеслав Караваев, Далер Кузяев и Александр Ерохин остались в запасе. Матч начнется в 20:00 по Москве. Россия уже обеспечила себе место на чемпионате Европы-2020.

Трое зенитовцев сыграют с Бельгией с первых минут

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