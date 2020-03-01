Происшествия

BFM.ruBFM.ruТрое журналистов «Sputnik Турция» освобождены

Задержанные в Анкаре три журналиста «Sputnik Турция» освобождены. Турецкая прокуратура не нашла в их действиях состава преступления. Когда журналисты вышли из Дворца правосудия, их встретили аплодисментами, передает РИА Новости.
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В Анкаре освободили задержанных журналистов «Sputnik Турция»

РБК09:47

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Газета.Ru12:33

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РИА Новости08:59

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Интерфакс09:17

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