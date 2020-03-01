Происшествия

BFM.ruBFM.ruТрое журналистов «Sputnik Турция» освобождены

Задержанные в Анкаре три журналиста «Sputnik Турция» освобождены. Турецкая прокуратура не нашла в их действиях состава преступления. Когда журналисты вышли из Дворца правосудия, их встретили аплодисментами, передает РИА Новости.
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В Анкаре освободили задержанных журналистов «Sputnik Турция»

РБК09:47

Задержанных в Анкаре журналистов Sputnik отпустили

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Задержанных в Турции сотрудников Sputnik отпустили из полиции

Фонтанка.Ру09:36

Прокуратура Турции не нашла состава преступления у трех журналистов агентства Sputnik

ТАСС09:36

В действиях журналистов Sputnik Турция не нашли состава преступления

RT на русском09:27

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Интерфакс09:17

В Турции освободили трех из четырех журналистов Sputnik

РИА Новости08:59
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На журналистов Sputnik Турция совершили нападение в Анкаре

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Число заразившихся коронавирусом в Италии резко возросло

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Вслед за двумя российскими фрегатами, оснащенными крылатыми ракетами "Калибр", в пятницу в Средиземное море вошел большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота "Орск", сообщили стамбульские информационные сайты, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.
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