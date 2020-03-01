Происшествия
BFM.ruТрое журналистов «Sputnik Турция» освобождены
Задержанные в Анкаре три журналиста «Sputnik Турция» освобождены. Турецкая прокуратура не нашла в их действиях состава преступления. Когда журналисты вышли из Дворца правосудия, их встретили аплодисментами, передает РИА Новости.
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«Авангард» победил «Салават Юлаев» в первом матче плей-офф КХЛ
«Аванград» в Балашихе крупно обыграл «Салават Юлаев» в первом матче раунда плей-офф КХЛ (5:2).
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Стоимость услуг ЖКХ в России пересмотрят из-за теплой зимы.
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В рамках закона, в России разрешается использование нацистской атрибутики или символики, если при этом "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды".
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В Севастополе из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус
В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из городской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус, сообщил РБК источник в правительстве города.
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Вернувшийся из Италии россиянин заразился коронавирусом
В российской больнице диагностировали коронавирус у пациента, недавно вернувшегося из Италии.
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Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
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Актерский состав 2-го сезона сериала "ИП Пирогова" Напомним, что с Денисом Гущиным, за которого звезда сериала "Кухня" вышла в 2018 году, Елена Подкаминская познакомились во время перепланировки квартиры актрисы.
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На журналистов Sputnik Турция совершили нападение в Анкаре
Sputnik Турция рассказала о попытки нападения на трёх своих сотрудников в Анкаре. Нападавшие пытались ворваться домой к сотрудникам СМИ.
Армия и оружие
Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в противостояние Турции и Сирии
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Число заразившихся коронавирусом в Италии резко возросло
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Сергей Глушко, более известный как Тарзан, намекнул, что может развестись со своей супругой Наташей Королевой.
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25 апреля пройдут внеочередные выборы в Рижскую думу.
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Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Армия и оружие
Белорусские военные проведут учения с британскими морпехами
«В рамках подготовки миротворческой роты 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады к участию в миротворческой деятельности ООН в период с 1 по 14 марта будет проведена совместная тренировка белорусских миротворцев с подразделением морской пехоты Великобритании», – передает RT сообщение минобороны.
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В Москве открылся парк «Остров мечты»
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В возрасте 96 лет умер физик Фримен Дайсон
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Минобороны опубликовало видео боевой работы Сил специальных операций
Министерство обороны РФ распространило видео боевой работы российского спецназа по случаю отмечаемого в четверг Дня Сил специальных операций (ССО).
Происшествия
СК выясняет причину смерти супружеской пары в Москве
Следствие начало проверку после смерти супружеской пары, тела нашли в субботу в квартире на западе Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Происшествия
В Сочи возобновили поиск детей, пропавших в море
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Эсминец КНР направил лазер на американский самолет-разведчик
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Отец Юлии Началовой запел через год после смерти дочери
Отец Юлии Началовой запел спустя год после безвременной кончины дочери.
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Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
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Космический телескоп Хаббл сфотографировал захватывающую дух галактику
Хаббл смог запечатлеть впечатляющий уровень структуры в слоях звезд и спиральных рукавов.
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Путин подписал закон о расширении программы маткапитала
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о расширении программы материнского капитала.
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Опасно: эксперты рассказали о возможном взрыве звезды Бетельгейзе
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ООН выделила $15 млн на борьбу с коронавирусом
Организация Объединенных Наций (ООН) выделила $15 млн для борьбы с распространением коронавируса на планете.
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В Средиземное море вошел большой десантный корабль ВМФ РФ «Орск»
Вслед за двумя российскими фрегатами, оснащенными крылатыми ракетами "Калибр", в пятницу в Средиземное море вошел большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота "Орск", сообщили стамбульские информационные сайты, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.