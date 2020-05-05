Число жертв пандемии в мире из числа работников средств массовой информации составляет пятьдесят пять человек в двадцати трех странах. Об этом ТАСС рассказал глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. «В России скончались трое журналистов, более ста заразились коронавирусом», — уточнил он.

Трое журналистов умерли в России от коронавируса

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