Коронавирус
ГородовойТрое журналистов умерли в России от коронавируса
Число жертв пандемии в мире из числа работников средств массовой информации составляет пятьдесят пять человек в двадцати трех странах. Об этом ТАСС рассказал глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. «В России скончались трое журналистов, более ста заразились коронавирусом», — уточнил он.
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Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Кино
Продолжение сериала «Диверсант» покажут 9 мая на Первом канале
Федеральный канал покажет продолжение популярного сериала «Диверсант». Об этом стало известно EVO-RUS.COM.
Evo-rus.com 03 мая в 02:57
Здоровье
Доктор Мясников призвал лечиться дома во время пандемии
Мясников объяснил, что людям, которые могут самостоятельно стоять или сидеть, не нужно отправляться в медицинские учреждения.
Слово и Дело вчера в 09:50
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 06:41
Футбол
Тренер «Ахмата» Шалимов объяснил свои слова о дармоедах
Pravda.Ru вчера в 06:21
Кино
СМИ: Кейт Бланшетт может сыграть Лилит в экранизации Borderlands
По данным Variety, Кейт Бланшетт («Властелин колец») ведёт переговоры относительно роли Лилит в киноадаптации Borderlands.
Игромания.ру 15:58
Общество
Сингапурские учёные вновь изменили дату окончания эпидемии в России
Учёные из Сингапура вновь скорректировали прогноз окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России, сдвинув его на 17 августа, следует из данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
RT на русском вчера в 03:51
Экономика
В России из банковской системы вывели триллион рублей
Как следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ, из банковской системы страны в виде бумажных банкнот ушло 1,185 триллиона рублей.
Новая Кубань вчера в 09:53
Общество
В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей
Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe вчера в 23:59
Общество
В Петербурге демонтируют «символ самоизоляции» в Пискаревском парке
Металлическую конструкцию в Пискаревском парке Санкт-Петербурга, которую жители назвали символом самоизоляции, демонтируют в ближайшее время, так как его установка была сделана незаконно, сообщили в комитете по благоустройству Петербурга.
РИА Новости 16:26
Происшествия
Считавшийся мертвым немецкий футболист оказался жив
Бывший защитник немецкого «Шальке» Хианник Камба, который считался погибшим в 2016 году, обнаружен живым.
Lenta.ru вчера в 13:00
Общество
Власти Москвы назвали стоимость продающихся в метро масок и перчаток
В московском метро 5 мая установят вендинговые аппараты с перчатками и медицинскими масками, которые будут стоить по 20 и 30 рублей соответственно.
Известия 13:03
Кино
Вин Дизель сообщил, когда выйдет сценарий «Риддика 4»
NewInform 02:26
Кино
Тайка Вайтити снимет новые «Звездные войны»
Режиссёром нового фильма из киновселенной "Звёздные войны" станет обладатель премии "Оскар" Тайка Вайтити ("Кролик Джоджо", "Реальные упыри").
ИА InterMedia вчера в 13:36
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
РИА Новости 11:14
Шоу-бизнес
Новый сезон «Танцев со звездами» стал «самым беспрецедентным»
Bimru.ru вчера в 05:15
Политика
Трамп: США не имеют отношения к морскому вторжению в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро о ситуации с морским вторжением в Венесуэлу.
Газета.Ru 11:00
Экономика
Ресторатор посетовал, что государство оставило бизнес без помощи
Крупному бизнесу не была оказана какая-либо помощь со стороны государства.
URA.Ru 17:12
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель
Цена нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) поднялась выше отметки в $30 за баррель.
Ведомости 13:34
Общество
В Петербурге скончались четыре медика с коронавирусом
RT на русском 16:36
Шоу-бизнес
Потап показал красивую и стройную Настю Каменских в бикини
Алексей Потапенко, более известный как рэпер Потап, трогательно поздравил свою супругу, певицу Настю Каменских, с 33-летием.
Территория новостей 02:26
Происшествия
В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе
В Объединённых Арабских Эмиратах в Шардже в районе ан-Нахда произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском 17:10
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин госпитализирован с сотрясением
Звезда популярного сериала "Кухня" Сергей Лавыгин попал в больницу с сотрясением мозга. Он упал возле подъезда и ударился головой.
Народные новости вчера в 16:41
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина дала первое интервью после выздоровления
Народная артистка России Надежда Бабкина, которую в апреле госпитализировали с пневмонией, дала первое интервью после выздоровления.
Lenta.ru 10:06
Общество
В Минздраве заявили, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден
Россия находится далеко от выхода на плато по заболеваемости COVID-19 (период, когда число новых заболевших остается примерно на одном уровне на протяжении нескольких дней), заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.
Ведомости вчера в 12:32
Культура
Стефани Майер намекнула на продолжение саги «Сумерки»
Автор серии романов "Сумерки" Стефани Майер оставила намек на продолжение истории о вампирах.
Газета.Ru 03 мая в 10:00