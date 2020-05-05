Коронавирус

ГородовойГородовойТрое журналистов умерли в России от коронавируса

Число жертв пандемии в мире из числа работников средств массовой информации составляет пятьдесят пять человек в двадцати трех странах. Об этом ТАСС рассказал глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. «В России скончались трое журналистов, более ста заразились коронавирусом», — уточнил он.
Читать в источнике
Комментировать27

Подробнее о событии

В СЖР рассказали о заболевших коронавирусом в России журналистах

RT на русском05:58

В России от коронавируса умерли три сотрудника СМИ

Коммерсантъ06:48

В СЖР назвали число скончавшихся из-за коронавируса журналистов

Известия06:19

В России трое сотрудников СМИ умерли из-за коронавируса

ТАСС06:08

В России трое журналистов умерли от коронавируса с начала пандемии

Московский Комсомолец06:02

В СЖР рассказали об умерших журналистах с коронавирусом

РИА Новости07:06

В мире от COVID-19 скончались 55 журналистов

Газета.Ru05:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 17:24, Ашберн
Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
3,1K
Кино

Продолжение сериала «Диверсант» покажут 9 мая на Первом канале

Федеральный канал покажет продолжение популярного сериала «Диверсант». Об этом стало известно EVO-RUS.COM.
Evo-rus.com 03 мая в 02:57
214
Здоровье

В больнице Петра Великого начали прием пациентов с коронавирусом

АБН 16:37
11
Здоровье

Доктор Мясников призвал лечиться дома во время пандемии

Мясников объяснил, что людям, которые могут самостоятельно стоять или сидеть, не нужно отправляться в медицинские учреждения.
Слово и Дело вчера в 09:50
248
Общество

Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России

Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 06:41
1,7K
Общество

Генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин умер от коронавируса

РИА Новости 03:22
1,2K
Футбол

Тренер «Ахмата» Шалимов объяснил свои слова о дармоедах

Pravda.Ru вчера в 06:21
1,2K
Кино

СМИ: Кейт Бланшетт может сыграть Лилит в экранизации Borderlands

По данным Variety, Кейт Бланшетт («Властелин колец») ведёт переговоры относительно роли Лилит в киноадаптации Borderlands.
Игромания.ру 15:58
Общество

Сингапурские учёные вновь изменили дату окончания эпидемии в России

Учёные из Сингапура вновь скорректировали прогноз окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России, сдвинув его на 17 августа, следует из данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
RT на русском вчера в 03:51
3,3K
Экономика

В России из банковской системы вывели триллион рублей

Как следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ, из банковской системы страны в виде бумажных банкнот ушло 1,185 триллиона рублей.
Новая Кубань вчера в 09:53
24
Общество

В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей

Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe вчера в 23:59
189
Общество

В Петербурге демонтируют «символ самоизоляции» в Пискаревском парке

Металлическую конструкцию в Пискаревском парке Санкт-Петербурга, которую жители назвали символом самоизоляции, демонтируют в ближайшее время, так как его установка была сделана незаконно, сообщили в комитете по благоустройству Петербурга.
РИА Новости 16:26
61
Происшествия

Считавшийся мертвым немецкий футболист оказался жив

Бывший защитник немецкого «Шальке» Хианник Камба, который считался погибшим в 2016 году, обнаружен живым.
Lenta.ru вчера в 13:00
3
Общество

Власти Москвы назвали стоимость продающихся в метро масок и перчаток

В московском метро 5 мая установят вендинговые аппараты с перчатками и медицинскими масками, которые будут стоить по 20 и 30 рублей соответственно.
Известия 13:03
1,4K
Кино

Вин Дизель сообщил, когда выйдет сценарий «Риддика 4»

NewInform 02:26
19
Кино

Тайка Вайтити снимет новые «Звездные войны»

Режиссёром нового фильма из киновселенной "Звёздные войны" станет обладатель премии "Оскар" Тайка Вайтити ("Кролик Джоджо", "Реальные упыри").
ИА InterMedia вчера в 13:36
30
Политика

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

РИА Новости 11:14
679
Хоккей

«Матч ТВ» покажет 9 мая победный хоккейный матч Россия — Германия

Lenta.ru 11:38
1
Шоу-бизнес

Новый сезон «Танцев со звездами» стал «самым беспрецедентным»

Bimru.ru вчера в 05:15
2
Общество

В петербургском роддоме нашли коронавирус после визита Беглова

Росбалт 15:37
45
Политика

Трамп: США не имеют отношения к морскому вторжению в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро о ситуации с морским вторжением в Венесуэлу.
Газета.Ru 11:00
199
Экономика

Ресторатор посетовал, что государство оставило бизнес без помощи

Крупному бизнесу не была оказана какая-либо помощь со стороны государства.
URA.Ru 17:12
2
Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель

Цена нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) поднялась выше отметки в $30 за баррель.
Ведомости 13:34
244
Общество

В Петербурге скончались четыре медика с коронавирусом

RT на русском 16:36
16
Шоу-бизнес

Потап показал красивую и стройную Настю Каменских в бикини

Алексей Потапенко, более известный как рэпер Потап, трогательно поздравил свою супругу, певицу Настю Каменских, с 33-летием.
Территория новостей 02:26
2
Происшествия

В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе

В Объединённых Арабских Эмиратах в Шардже в районе ан-Нахда произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском 17:10
128
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин госпитализирован с сотрясением

Звезда популярного сериала "Кухня" Сергей Лавыгин попал в больницу с сотрясением мозга. Он упал возле подъезда и ударился головой.
Народные новости вчера в 16:41
11
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина дала первое интервью после выздоровления

Народная артистка России Надежда Бабкина, которую в апреле госпитализировали с пневмонией, дала первое интервью после выздоровления.
Lenta.ru 10:06
58
Общество

В Минздраве заявили, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден

Россия находится далеко от выхода на плато по заболеваемости COVID-19 (период, когда число новых заболевших остается примерно на одном уровне на протяжении нескольких дней), заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.
Ведомости вчера в 12:32
1,6K
Культура

Стефани Майер намекнула на продолжение саги «Сумерки»

Автор серии романов "Сумерки" Стефани Майер оставила намек на продолжение истории о вампирах.
Газета.Ru 03 мая в 10:00
37
Главное