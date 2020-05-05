Число жертв пандемии в мире из числа работников средств массовой информации составляет пятьдесят пять человек в двадцати трех странах. Об этом ТАСС рассказал глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. «В России скончались трое журналистов, более ста заразились коронавирусом», — уточнил он.

Трое журналистов умерли в России от коронавируса

Общество Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 1,7K

Кино СМИ: Кейт Бланшетт может сыграть Лилит в экранизации Borderlands По данным Variety, Кейт Бланшетт («Властелин колец») ведёт переговоры относительно роли Лилит в киноадаптации Borderlands.

Общество Сингапурские учёные вновь изменили дату окончания эпидемии в России Учёные из Сингапура вновь скорректировали прогноз окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России, сдвинув его на 17 августа, следует из данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна. 3,3K

Экономика В России из банковской системы вывели триллион рублей Как следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ, из банковской системы страны в виде бумажных банкнот ушло 1,185 триллиона рублей. 24

Общество В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре. 189

Общество В Петербурге демонтируют «символ самоизоляции» в Пискаревском парке Металлическую конструкцию в Пискаревском парке Санкт-Петербурга, которую жители назвали символом самоизоляции, демонтируют в ближайшее время, так как его установка была сделана незаконно, сообщили в комитете по благоустройству Петербурга. 61

Общество Власти Москвы назвали стоимость продающихся в метро масок и перчаток В московском метро 5 мая установят вендинговые аппараты с перчатками и медицинскими масками, которые будут стоить по 20 и 30 рублей соответственно. 1,4K

Происшествия В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе В Объединённых Арабских Эмиратах в Шардже в районе ан-Нахда произошёл крупный пожар в высотном жилом здании. 128