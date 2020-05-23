Общество

ИнтерфаксИнтерфакс«Трофейный» аллигатор Сатурн умер в Московском зоопарке

Почти сразу же был доставлен в Берлинский зоопарк, откуда сбежал после бомбардировки в ноябре 1943 года. Как аллигатор провел дальнейшие три года - неизвестно, но в 1946 году его нашли британские солдаты и передали СССР. В июле 1946 года Сатурн прибыл в Москву.
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