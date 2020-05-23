Общество
ИнтерфаксВ московском зоопарке умер аллигатор, якобы принадлежавший Гитлеру
В московском зоопарке скончался миссисипский аллигатор Сатурн. Зоосад сообщает, что животное скончалось от старости: ему было около 84 лет, что считается крайне почтенным возрастом. В дикой природе продолжительность жизни представителей этого вида – 30-50 лет.
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Политика
В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму
Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.
РИА Новости 08:50
Общество
Россияне разделись в поддержку медсестры в бикини
Lenta.ru 09:25
Общество
В Свердловской области ограничительные меры продлили до 1 июня
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил ограничительные меры до 1 июня.
Российская газета вчера в 09:31
Происшествия
Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине
Конфликт в Житомирской области у частных прудов мог произойти после того, как один из погибших обвинил арендатора в "подставе" и сдаче по подозрению во взятке местного полицейского.
РИА Новости вчера в 21:29
Армия и оружие
Российский «Панцирь-С1» уничтожил турецкий Bayraktar TB2
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1Э» российского производства действительно сбил в Ливии турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, сообщает в Twitter военный аналитик Бабак Тагвей, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 09:44
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета вчера в 07:16
Происшествия
Офис Медведчука в Киеве атаковали радикалы
В Киеве радикалы атаковали офис главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутата Верховной рады Виктора Медведчука.
Lenta.ru 09:26
Футбол
У футболиста «Спартака» Бакаева выявили коронавирус
У игрока ФК «Спартак» Зелимхана Бакаева обнаружен коронавирус, он лечится дома.
Известия 10:25
Происшествия
СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
RT на русском 09:16
Происшествия
Воронцов стал фигурантом еще одного дела
Вести.Ru 09:37
Общество
В Московской области перестал действовать пропускной режим
Накануне губернатор региона Андрей Воробьев обратился к жителям и заявил, что с 23 мая для передвижений по Подмосковью больше не нужны цифровые пропуска, но их наличие необходимо для поездок в Москву.
Известия вчера в 23:00
Здоровье
Три пациента умерли от коронавируса в Томской области за сутки
За минувшие сутки в Томской области из-за коронавирусной инфекции скончались сразу три человека.
Байкал24 06:47
Политика
Посольство упрекнуло США за грант на анализ «российской дезинформации»
Внешний враг Российские дипломаты выразили сожаление, что перед лицом тяжелейшего испытания, когда умирают тысячи граждан, США направляют усилия на поиск внешнего врага.
РИА Новости 04:35
Общество
В Екатеринбурге полиция устроила рейд на «Таганский ряд»
Уральский меридиан 06:05
Общество
Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста
Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
Вести.Ru 10:33
Кино
Создатели сериала «Мост» рассказали о долгожданном продолжении
REGNUM 20 мая в 09:12
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38
Общество
Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии
Znak.com вчера в 12:20
Общество
Мать жертвы историка Соколова впервые прокомментировала трагедию
Peterburg2.ru 10:08
Общество
Тарзану предложили работу в такси после жалобы на безденежье
NewInform вчера в 21:00
Происшествия
Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
Коммерсантъ вчера в 05:49
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ 21 мая в 11:06
Общество
В России представили план по открытию ресторанов и кафе
Российская Федерация рестораторов и отельеров (ФРИО) представила свой план по открытию заведений общепита.
Lenta.ru 07:16
Общество
Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи
Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru 08:29
Происшествия
В Астрахани произошла вспышка коронавируса в интернате для престарелых
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на управление администрации губернатора региона, более 40 жильцов и сотрудников дома-интерната для престарелых и инвалидов были госпитализированы с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 10:11
Шоу-бизнес
Манукян ответил на критику совместного клипа с Бузовой
Блогер Давид Манукян отреагировал на критику его совместного видео с Бузовой.
News.ru вчера в 06:01
Происшествия
Мужчина, до смерти избивший мать пятерых детей, арестован
Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина сообщила в своем аккаунте в Twitter, что старшему ребенку 9 лет, младшему 2 года, семья состояла под наблюдением инспектора органов опеки в Невском районе и квартиру получила от государства по программе поддержки многодетных семей.
Вести.Ru 10:06
Космос
В NASA заявили, что Crew Dragon готов к пилотируемому полету
Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX готов к полету.
ТАСС вчера в 15:40
Здоровье
Фильм про выживших после ИВЛ вышел в рамках проекта RT и Красовского
Фильм «Выжить после ИВЛ», который снимался в Тверской областной больнице, представляют в рамках документального проекта «Эпидемия» RT и журналист Антон Красовский.
Время Н 09:57