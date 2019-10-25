Происшествия

Газета.RuГазета.RuТроих фигурантов по делу о пожаре в «Зимней вишне» освободили из СИЗО

Трое фигурантов дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" освобождены из СИЗО, сообщает ТАСС. Речь идет о Сергее Генине, Игоре Полозиненко и Александре Никитине.
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В Кемерове трое подозреваемых по делу о «Зимней вишне» вышли на свободу

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Появилось видео, как фигурант дела «Зимней вишни» Сергей Генин выходит из СИЗО

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Три фигуранта дела о «Зимней вишне» вышли из СИЗО. Видео

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Троих обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» выпустили из СИЗО

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Трех фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне» выпустили из СИЗО

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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 16:55, Ашберн
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Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о готовности лично платить подоходный налог по повышенной ставке, но вопрос введения прогрессивной шкалы налогообложения может рассматриваться только после глубокого предварительного анализа.
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