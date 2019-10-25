Происшествия

Газета.RuГазета.RuТроих фигурантов по делу о пожаре в «Зимней вишне» освободили из СИЗО

Трое фигурантов дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" освобождены из СИЗО, сообщает ТАСС. Речь идет о Сергее Генине, Игоре Полозиненко и Александре Никитине.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

Трое фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне» вышли на свободу

Комсомольская правда - Кемерово21:17

Троих обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» выпустили из СИЗО

РИА Новости13:26

Трех фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне» выпустили из СИЗО

РБК14:19

Трое обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» освобождены из СИЗО в Кемерове

ТАСС14:02

Трое фигурантов по делу о «Зимней вишне» вышли из СИЗО

VSE42.RU13:27

В Кемерове трое подозреваемых по делу о «Зимней вишне» вышли на свободу

Avoka.do14:40

Появилось видео, как фигурант дела «Зимней вишни» Сергей Генин выходит из СИЗО

Газета Кемерова13:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 23:06, Ашберн
Общество

Forbes назвал богатейших женщин России

ФАН вчера в 02:51
Политика

Минюст США начал расследование обстоятельств возбуждения дела Бутиной

Министерство юстиции США начало проверку того, при каких обстоятельствах было возбуждено дело гражданки России Марии Бутиной и не имело ли тогда место нарушение законодательства.
ТАСС 21:54
Авто

В Японии открылся автосалон Tokyo Motor Show

Токийский автосалон Tokyo Motor Show, проходящий в этом году в 46-й раз, открылся в среду в выставочном комплексе Big Sight в портовой части города.
ТАСС 23 октября в 03:54
Политика

Трамп расстроился из-за отсутствия кнопки в новом iPhone

Американский президент Дональд Трамп пожаловался, что ему не нравится отсутствие кнопки в новых моделях iPhone.
Газета.Ru 20:56
Шоу-бизнес

О выкидыше высказалась беременная Анастасия Костенко

Подписчики удивлены как модель, будучи беременной, не боится поднимать тяжести.
Privet-Rostov.ru 10:53
Происшествия

Семь человек пострадали при взрыве газа в кафе в Улан-Удэ

REGNUM 22:31
Общество

Первый российский боевой ледокол спустили на воду

Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.
Вести.Ru 07:48
Общество

Рэпер Pusha T выпустит кроссовки в честь выхода новой Modern Warfare

REGNUM 23 октября в 07:51
Финансы

Центробанк РФ может снова понизить ключевую ставку

В 2019 году Центробанк три раза понижал ключевую ставку.
Красная весна 23 октября в 06:10
Общество

Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК вчера в 17:00
Общество

Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго

«В столице собралась мирная манифестация численностью около 1 миллиона человек», — написала Рубилар в своём Twitter.
RT на русском 19:18
Политика

Депутаты Киевского горсовета попросили Зеленского уволить мэра Кличко

Депутаты Киевского городского совета обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также премьер-министру страны и спикеру Верховной рады с просьбой уволить мэра столицы Виталия Кличко со второй занимаемой им должности главы Киевской городской государственной администрации.
РБК 20:38
Происшествия

В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев

Коммерсантъ 08:09
Авто

В Сети показан гибрид Land Cruiser 200 и Lada Vesta

"Новинка" действительно вышла интересная, ведь фактически она представляет собой симбиоз легендарного Toyota Land Cruiser и LADA Vesta.
Новые автомобили 05:21
Армия и оружие

В бундестаге призвали вывести войска США из Германии

Депутаты Левой партии Германии выступили с обращением в адрес немецкого правительства, призвав вывести американские войска из страны, поскольку их присутствие усиливает напряженность в отношениях с Россией.
Взгляд.ру 03:05
Армия и оружие

Украина захотела наращивать военные возможности в Азовском море

Глава украинского минобороны Андрей Загороднюк заявил о намерении страны усиливать свои возможности в Азовском море за счет усиления флота и подразделений береговой охраны.
Московский Комсомолец 11:45
Происшествия

В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области

Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
REGNUM 06:06
Армия и оружие

Российские военные провели патрулирование на границе Сирии и Турции

Взгляд.ру 12:11
Культура

Названы самые громкие скандалы на «Поле чудес»

Первый выпуск "Поле чудес" вышел 29 лет назад, 25 октября 1990 года. В пятницу, 25 октября, названы самые громкие скандалы на "Поле чудес".
Piter.tv 10:06
Политика

США частично приостановили полеты на Кубу

Американские авиакомпании США приостановили рейсы в кубинские аэропорты, исключая Гавану.
Российская газета 19:43
Происшествия

Во Владимире две пьяные школьницы нападали на людей

РИА Новости 12:50
Хоккей

Шесть игроков СКА вызваны в сборную России по хоккею на Кубок Карьяла

В состав национальной команды вошли шесть игроков петербургского СКА. Главным тренером СКА и сборной России является Алексей Кудашов.
ТАСС Спорт 10:09
Футбол

Мирча Луческу рассказал, почему хотел избить Джурабчана

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в эфире программы «Вацко Light» на Youtube рассказал, почему хотел избить иранского агента Киа Джурабчана.
Спорт-Экспресс 14:40
Экономика

Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business

Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС 23 октября в 22:03
Политика

Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной

Президент США Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований.
RT на русском 20:20
Музыка

Певец из Забайкалья прошёл слепые прослушивания шоу «Голос»

Певец из Забайкальского края Владимир Коновалов прошёл слепые прослушивания шоу «Голос» восьмого сезона, выпуск вышел в эфире 25 октября.
Чита.Ру 20:42
Политика

75 лет назад Красная армия освободила Норвегию от нацистов

В Норвегии отмечают 75-ю годовщину освобождения воинами Красной армии севера страны от нацистской оккупации.
Пятый канал 01:08
Экономика

Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon

Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
Коммерсантъ вчера в 22:26
Здоровье

Россиянам назвали несовместимые сочетания продуктов

Популярные у россиян некоторые сочетания продуктов оказались вредными.
Lenta.ru вчера в 18:43
Общество

«Нафтогаз» сообщил об аресте судом Амстердама акций «Южного потока»

Окружной суд Амстердама 23 октября арестовал 100% акций компании "Южный поток" (South Stream Transport B.V.), которая отвечает за строительство и управление "Турецким потоком", сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Интерфакс 09:33
Как работают Яндекс.Новости?
Пожар в торговом центре в КемеровоБольше новостей по теме
Главное