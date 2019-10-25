Трое фигурантов дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" освобождены из СИЗО, сообщает ТАСС. Речь идет о Сергее Генине, Игоре Полозиненко и Александре Никитине.

Троих фигурантов по делу о пожаре в «Зимней вишне» освободили из СИЗО

Политика Экс-посол Австрии оценил выгоду от «Северного потока-2» Странам ЕС было бы слишком дорого отказываться от "Северного потока-2", сказал РИА Новости бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр (1990-1995).

Армия и оружие Минобороны обнародовало доказательства контрабанды США нефти из Сирии В военном ведомстве заявили, что под охраной американских военных и сотрудников ЧВК США бензовозы с нефтяных полей Восточной Сирии направляются контрабандой в другие государства.

Фигурное катание Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.

Космос Boeing осуществит пилотируемый полет к МКС в первой половине 2020 года Корпорация Boeing рассчитывает провести первый испытательный пилотируемый полет своего корабля Starliner к Международной космической станции (МКС) в первой половине 2020 года.

Происшествия Число жертв ДТП в Алтайском крае увеличилось до восьми Количество погибших в результате столкновения двух микроавтобусов в Алтайском крае увеличилось до восьми человек.

Игры Ubisoft разочарована продажами Ghost Recon Breakpoint и The Division 2 Накануне глава Ubisoft объявил о переносе релиза трёх крупных проектов компании, но, помимо этого, он также сообщил о том, что Ubisoft оказалась очень разочарована стартовыми продажами и оценками Ghost Recon: Breakpoint, а также показателями The Division 2.

Культура В эфир вышел новый выпуск шоу «Голос» На шоу "Голос" продолжаются слепые прослушивания — накануне прошёл третий день набора в команды.

Шоу-бизнес Подарок Киркорова спас детей Галкина от папарацци Стоит отметить, что карета является подарком близкого друга семьи Пугачевой и Галкина – Филиппа Киркорова.

Общество Минюст США начал расследование обстоятельств возбуждения дела Бутиной Министерство юстиции США начало проверку того, при каких обстоятельствах было возбуждено дело гражданки России Марии Бутиной и не имело ли тогда место нарушение законодательства.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.

Общество «Нафтогаз» сообщил об аресте акций «Южного потока» "Нафтогаз" сообщил об аресте всех акций оператора "Турецкого потока" - компании South Stream Transport BV.

Хоккей Кузнецов назван второй звездой игрового дня в НХЛ Главной звездой игрового дня назван голкипер «Баффало Сэйбрз» Линус Улльмарк, отразивший 41 бросок в матче с «Детройт Ред Уингз» (2:0).

Армия и оружие В России признали преимущество УССР перед РСФСР в военной сфере После прекращения существования СССР бывшей УССР (современной Украине) досталось более передовое вооружение, чем РСФСР (России), сообщил ТАСС бывший глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ генерала армии Николай Макаров.

Политика США вернули преференции по беспошлинной торговле с Украиной Президент США Дональд Трамп принял решение вернуть беспошлинный режим в отношении ряда товаров, произведенных на Украине, сообщает агентство Reuters.

Общество Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом Роскомнадзор представил экспертное исследование творчества Егора Крида, в котором утверждается, что исполнитель является "ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма".

Происшествия Работник цирка, где медведь напал на дрессировщика, обвинил зрителей Администратор цирка "Аншлаг" Людмила Мисник, где произошел инцидент с нападением медведя на дрессировщика, обвинила зрителей в том, что они спровоцировали хищника, сообщает РИА Новости.

Общество «Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.

Политика Трамп раскритиковал Apple из-за отсутствия кнопки в новом iPhone Президент США стал обладателем iPhone. Дональд Трамп расстроился, что в новой линейке смартфонов нет домашней кнопки.