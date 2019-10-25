Трое фигурантов дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" освобождены из СИЗО, сообщает ТАСС. Речь идет о Сергее Генине, Игоре Полозиненко и Александре Никитине.

Троих фигурантов по делу о пожаре в «Зимней вишне» освободили из СИЗО

Технологии Facebook в тестовом режиме запустил вкладку с новостями Социальная сеть Facebook объявила о запуске в тестовом режиме нового раздела Facebook News, в котором пользователь сможет ознакомиться с персональной подборкой новостных сюжетов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте американской компании.

Музыка Селена Гомес посвятила новую песню Джастину Биберу «Если Селена хочет петь о Джастине, пусть поет, не мешайте ей выплескивать свои чувства», – пишут поклонники Селены Гомес, обсуждая ее новое видео на композицию Lose You To Love Me.