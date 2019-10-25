Происшествия
Газета.RuТроих фигурантов по делу о пожаре в «Зимней вишне» освободили из СИЗО
Трое фигурантов дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" освобождены из СИЗО, сообщает ТАСС. Речь идет о Сергее Генине, Игоре Полозиненко и Александре Никитине.
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Политика
«Мисс Украина» ответила, чей Крым
Фигурное катание
Авербух назвал катастрофично слабым выступление Медведевой в Канаде
Обидно, хочется Женю поддержать, но выступление было катастрофически слабым.
Армия и оружие
Нефтяные рокировки: Сирия потребовала от США вернуть скважины
Сирия в жесткой форме потребовала от США покинуть нефтяные поля в провинции Дейр-эз-Зор.
Общество
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
Общество
Около 10 тысяч человек посетили акцию Греты Тунберг в Ванкувере
Около 10 тыс. человек приняли участие в акции с участием экоактивистки из Швеции Греты Тунберг в канадском Ванкувере.
Происшествия
Появилось видео нападения медведя на дрессировщика в цирке Карелии
В Сети опубликовали видео нападения медведя на дрессировщика во время циркового выступления в Олонце в Карелии.
Общество
Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго
«В столице собралась мирная манифестация численностью около 1 миллиона человек», — написала Рубилар в своём Twitter.
Гаджеты
Производство смартфонов iPhone 11 Pro и 11 Pro Max сократят
Производство смартфонов iPhone 11 Pro и 11 Pro Max сократят. Об этом заявила компания Apple.
Технологии
Facebook в тестовом режиме запустил вкладку с новостями
Социальная сеть Facebook объявила о запуске в тестовом режиме нового раздела Facebook News, в котором пользователь сможет ознакомиться с персональной подборкой новостных сюжетов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте американской компании.
Происшествия
Сбежавший кот сутки летал между Москвой и Южно-Сахалинском
Необычного пассажира, который провел в воздухе целые сутки, сняли с самолета, курсирующего между Москвой и Южно-Сахалинском.
Политика
США частично приостановили полеты на Кубу
Американские авиакомпании США приостановили рейсы в кубинские аэропорты, исключая Гавану.
Экономика
Госдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТа
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.
Автоспорт
Гран-при Мексики. Квят стал шестым во второй практике
На 18 этапе Формулы-1 Гран-при Мексики состоялась вторая свободная практика.
Музыка
В СНГ может появиться свой музыкальный конкурс, подобный «Евровидению»
Крутой отметил, что первый такой фестиваль может состояться уже в 2020 году, в качестве площадки для его проведения рассматривается Алма-Ата.
Музыка
Настя со слоником: Каменских выпустила клип в стиле латино
Напомним, что муж и продюсер Насти Каменских — Алексей Потапенко — месяц назад выпустил клип со стриптизершами.
Армия и оружие
Президент ЦАР ответил на вопрос о российской военной базе
Центральноафриканская Республика продолжает рассматривать вопрос о создании в стране российской военной базы.
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Финансы
Центробанк РФ может снова понизить ключевую ставку
В 2019 году Центробанк три раза понижал ключевую ставку.
Армия и оружие
Ловушка для ВСУ: каратели подорвались при проникновении на позиции защитников Донбасса
ВСУ понесли санитарные потери на Донбассе.
Политика
В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Происшествия
Во Владимире две пьяные школьницы нападали на людей
Общество
В Калифорнии число обесточенных жителей может возрасти до 1,5 млн
В американском штате Калифорния количество жителей, которым в целях профилактики отключили электроснабжение, может быть увеличено с шестьсот пяти тысяч человек до полутора миллионов.
Музыка
Селена Гомес посвятила новую песню Джастину Биберу
«Если Селена хочет петь о Джастине, пусть поет, не мешайте ей выплескивать свои чувства», – пишут поклонники Селены Гомес, обсуждая ее новое видео на композицию Lose You To Love Me.
Политика
Трампа расстроило отсутствие кнопки в новом iPhone
«Кнопка на iPhone была намного лучше, чем Swipe», - написал американский президент. Реакция Кука на заявление Трампа пока неизвестна.
Культура
«Слабое звено» с Марией Киселевой вернется на экран
Популярная в начале 2000-х годов телевикторина «Слабое звено» возвращается в российский эфир.
Общество
Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию, но быстро вышел
Украинский политолог Вячеслав Ковтун, прославившися антироссийскими скандальными заявлениями во время различных ток-шоу на российских телеканалах, попал в реанимацию.
Происшествия
Очевидец рассказал о расстреле в воинской части в Забайкалье
Очевидец случившегося в Забайкалье Юрий Черепанов рассказал о том, что произошло в воинской части 25 октября и, как из-за этого эвакуировали некоторых жителей.