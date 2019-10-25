Трое фигурантов дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" освобождены из СИЗО, сообщает ТАСС. Речь идет о Сергее Генине, Игоре Полозиненко и Александре Никитине.

Троих фигурантов по делу о пожаре в «Зимней вишне» освободили из СИЗО

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