Происшествия

Газета.RuГазета.RuТроих фигурантов по делу о пожаре в «Зимней вишне» освободили из СИЗО

Трое фигурантов дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" освобождены из СИЗО, сообщает ТАСС. Речь идет о Сергее Генине, Игоре Полозиненко и Александре Никитине.
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В Кемерове трое подозреваемых по делу о «Зимней вишне» вышли на свободу

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Трех фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне» выпустили из СИЗО

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Трое обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» освобождены из СИЗО в Кемерове

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