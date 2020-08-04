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Lenta.ru
Lenta.ru

Троих моряков нашли на необитаемом острове благодаря надписи на песке

Трех моряков нашли на необитаемом острове в Микронезии благодаря огромной надписи SOS на песке. Об этом сообщает Минобороны Австралии. 30 июля моряки отплыли от атолла Пулуват на семиметровой лодке.В источнике
С чего всё началось
Согласно официальному пресс-релизу
 Минобороны Австралии, спустя несколько часов троих "Робинзонов Крузо" эвакуировал микронезийский патрульный катер FSS Independence.
Популярная механикавчера в 14:04
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ТАСС

Троих моряков нашли на необитаемом острове благодаря надписи SOS на песке

ТАСС07:12
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Попавшие на необитаемый остров спаслись с помощью киношного трюка

Популярная механикавчера в 14:04
Известия

Троих пропавших туристов нашли по буквам SOS на пляже острова в Тихом океане

Известия05:09
РБК

Трое моряков спаслись с необитаемого острова благодаря знаку SOS на песке

РБК04:25
Lenta.ru

Троих моряков нашли на необитаемом острове благодаря надписи на песке

Lenta.ru04:22
Комсомольская правда

На необитаемом острове нашли трёх пропавших моряков благодаря надписи SOS

Комсомольская правда06:17
Вести.Ru

SOS на песке: австралийцы нашли пропавших людей на необитаемом острове

Вести.Ruвчера в 06:17
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Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК06:23
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В РФ водители смогут использовать автомобильные номера нового формата

В России вступил в силу новый ГОСТ Р 50577-2018, благодаря которому автомобилистам становятся доступны госномера новых форматов, предназначенных для японских автомобилей с правым рулем или мотоциклов, а также авто американских брендов.
Tvoe-avto.com07:12
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Сбербанк зафиксировал прекращение роста расходов россиян

Негативная динамика последних дней июля привела к тому, что по итогам месяца расходы россиян на товары и услуги сократились в годовом исчислении на 0,7%. При отсутствии мер государственной поддержки населения сокращение трат, по оценке аналитиков Сбербанка, составило бы 6%.
РБК07:03
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Психологические травмы в детстве ускоряют биологическое старение

Исследование ученых из Стэнфорда и Гарварда показывает, что перенесшие травму в результате жестокого обращения или насилия дети проявляют признаки биологического старения быстрее, чем те, кто никогда не сталкивался с такими проблемами.
Хайтек+06:15
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«Химки» объявили о расторжении контракта с Юраном по соглашению сторон

"Химки" 1 августа объявили об уходе Юрана с поста главного тренера команды, при этом сам специалист сообщил РИА Новости, что удивлен заявлением клуба о своей отставке и отметил, что официальных документов не подписывал.
РИА Новости05:36
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В России запущен сервис для отказа от «зарплатного рабства»

Visa и "Яндекс.Касса" объявили о запуске проекта, позволяющего переводить зарплаты сотрудников в любой банк страны без формирования платежных поручений, сообщает пресс-служба платежной системы.
Российская газета04:22
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