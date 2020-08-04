Троих моряков нашли на необитаемом острове благодаря надписи на песке

Трех моряков нашли на необитаемом острове в Микронезии благодаря огромной надписи SOS на песке. Об этом сообщает Минобороны Австралии. 30 июля моряки отплыли от атолла Пулуват на семиметровой лодке.