Троих моряков нашли на необитаемом острове благодаря надписи на песке
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Троих моряков нашли на необитаемом острове благодаря надписи на песке
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Трех моряков нашли на необитаемом острове в Микронезии благодаря огромной надписи SOS на песке. Об этом сообщает Минобороны Австралии. 30 июля моряки отплыли от атолла Пулуват на семиметровой лодке.В источнике
С чего всё началось
Согласно официальному пресс-релизу
Минобороны Австралии, спустя несколько часов троих "Робинзонов Крузо" эвакуировал микронезийский патрульный катер FSS Independence.
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