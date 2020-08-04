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Lenta.ru
Lenta.ru

Троих моряков нашли на необитаемом острове благодаря надписи на песке

Трех моряков нашли на необитаемом острове в Микронезии благодаря огромной надписи SOS на песке. Об этом сообщает Минобороны Австралии. 30 июля моряки отплыли от атолла Пулуват на семиметровой лодке.В источнике
С чего всё началось
Согласно официальному пресс-релизу
 Минобороны Австралии, спустя несколько часов троих "Робинзонов Крузо" эвакуировал микронезийский патрульный катер FSS Independence.
Популярная механикавчера в 14:04
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Известия

Троих пропавших туристов нашли по буквам SOS на пляже острова в Тихом океане

Известия05:09
Вести.Ru

SOS на песке: австралийцы нашли пропавших людей на необитаемом острове

Вести.Ruвчера в 06:17
РБК

Трое моряков спаслись с необитаемого острова благодаря знаку SOS на песке

РБК04:25
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Застрявших на необитаемом острове моряков спасли гигантские буквы SOS на песке

Газета.Ru04:24
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Троих моряков нашли на необитаемом острове благодаря надписи на песке

Lenta.ru04:22
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Попавшие на необитаемый остров спаслись с помощью киношного трюка

Популярная механикавчера в 14:04
Эхо Москвы

Австралийские военные обнаружили трех моряков на небольшом необитаемом острове в Тихом океане

Эхо Москвы04:34
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Суд арестовал директора базы на Алтае, где погибли четыре человека

Алтайский районный суд постановил поместить под стражу на два месяца руководителя турбазы "Глобус" в Алтайском районе Алтайского края, где из-за отравления окисью углерода от дизель-генераторов погибли четыре человека.
ТАССвчера в 06:23
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Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну

Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
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В России запущен сервис для отказа от «зарплатного рабства»

Visa и "Яндекс.Касса" объявили о запуске проекта, позволяющего переводить зарплаты сотрудников в любой банк страны без формирования платежных поручений, сообщает пресс-служба платежной системы.
Российская газета04:22
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