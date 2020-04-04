Происшествия
Газета.RuТроих пострадавших при взрыве в доме в Орехово-Зуеве доставят в Москву
Жизни пострадавших ничто не угрожает, отметил глава региона. Он добавил, что двоим госпитализированным уже проведены операции. Ранее сообщалось, что в пятиэтажном доме в Орехово-Зуеве произошел взрыв бытового газа.
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с чего всё началось
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил в больнице жителей Орехово-Зуева, которые пострадали при взрыве газа. Он узнал о самочувствии пациентов и поддержал их.Телеканал 360°11:18
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Жители полуразрушенного дома в Орехово-Зуеве поблагодарили Воробьева за помощь
Подмосковье Сегодня17:22
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Шоу-бизнес
Лолита Милявская лишила наследства единственную дочь
Милявская объяснила, что оформила наследство на других близких людей, но не стала уточнять, на кого именно.
Здоровье
В Бурятии число заболевших коронавирусом выросло до 35
В Бурятии подтверждено еще четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, число инфицированных достигло 35-ти.
Общество
СМИ назвали стоимость лечения от коронавируса в США
Стоимость лечения от коронавируса в США составляет десятки тысяч долларов. Такую информацию опубликовали западные СМИ.
Происшествия
В Иркутске восстановили теплоснабжение Свердловского округа
4 апреля в 19:00 в Иркутске возобновили теплоснабжение Свердловского округа, сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.
Происшествия
В Рязанской области мужчина застрелил пять человек
Экономика
Центробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы
Проценты по кредитным картам, которые накопились за время «кредитных каникул», заемщик должен будет погасить равными ежемесячными выплатами в течение двух лет.
Энергетика
Трамп назвал основу экономического благосостояния России
Президент США Дональд Трамп назвал основу экономического благосостояния России. Его слова передает «Интерфакс».
Происшествия
Забыли права дома, а вас остановил инспектор ГИБДД. Что делать?
Инспектор ГИБДД остановил машину, а у водителя при себе не оказалось ни водительского удостоверения, ни документов на машину - такое может произойти с любым автомобилистом.
Общество
Беременная невеста премьера Джонсона сообщила о симптомах коронавируса
Коронавирусом нового типа могла заболеть беременная подруга премьер-министра Британии Бориса Джонсона Кэрри Саймондс.
Наука
В Польше разработали замедляющее заражение коронавирусом средство
Группа ученых из Ягеллонского университета в Кракове объявила о том, что разработала средство, которое значительно замедляет заражение новым штаммом коронавируса.
Футбол
Капелло рассказал о проблемах в общении с игроками сборной России
Бывший тренер сборной Англии и национальной команды России Фабио Капелло прокомментировал заявления о том, что у него плохой английский язык.
Шоу-бизнес
Гузеева объяснила, почему закрыла комментарии в соцсети
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева на своей странице в соцсети написала, что закрыла комментарии, потому что не хочет читать их от злобных людей.
Общество
Правительство утвердило правила поведения при режиме ЧС
Ранее на этой неделе президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает правительству вводить режим чрезвычайной ситуации по всей стране.
Происшествия
В Приморье привлекут к ответственности автора фейка о коронавирусе
Жителя Уссурийска, распространившего фейковое видео о якобы заражении коронавирусом сотрудников местного предприятия, привлекут к уголовной ответственности, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Экономика
В России подскочили продажи имбиря и чеснока из-за коронавируса
Москва, 5 апреля 2020, 05:19 — REGNUM Продажи чеснока в России с 23 марта по 2 апреля выросли на 166%, имбиря — на 136% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщили в IT-компании «Платформа ОФД», специализирующейся на обработке фискальных данных.
Политика
Лукашенко призвал Украину провести выборы в Донбассе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти Украины должны пойти на непопулярный шаг и провести выборы в Донбассе ради прекращения конфликта.
Здоровье
Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Экономика
Два нижнекамских предприятия вошли в список системообразующих
Правительство России составило список из 646 системообразующих компаний страны.
Культура
Шесть российских музеев вошли в топ-100 самых посещаемых в мире
В топ-100 вошли шесть российских музеев, среди которых Эрмитаж, Музеи Кремля, Третьяковская галерея и Пушкинский музей.
Политика
США перехватили в Бангкоке партию купленных Германией масок
США в Бангкоке перехватили партию защитных масок от коронавируса COVID-19, заказанных Германией в Китае и предназначавшихся для берлинских полицейских, аварийных служб и медицинского персонала.
Киберспорт
Mafia II: Definitive Edition получила корейский рейтинг
Корейский комитет по рейтингу и администрированию игр опубликовал рейтинги игр Mafia II: Definitive Edition и SNK Gals’ Fighters.
Здоровье
Первые заразившиеся коронавирусом выявлены на Камчатке
Два первых случая заражения коронавирусом COVID-19 подтверждены на Камчатке, сообщается на сайте краевого правительства.
Общество
Развитие ситуации с коронавирусом в России назвали оптимистичным
Россия движется по оптимистичному сценарию развития ситуации с коронавирусом.
Здоровье
В Минздраве предложили ограничить продажу крепкого алкоголя в России
Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн выступил с предложением на время пандемии коронавируса ограничить продажу крепкого алкоголя в России.
Политика
Пушков раскритиковал американский рейтинг готовности стран к эпидемии
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал прошлогодний индекс готовности мировых стран к эпидемии, в котором лидируют США и Великобритания.
Общество
Академик РАН: коронавирус навсегда пришел в человечество
Общество
Названы страны-лидеры по завозу коронавируса в Россию
Коронавирус был завезен в Россию из 73 стран, лидерами стали Италия, Испания, Франция, рассказала 4 апреля вице-премьер РФ Татьяна Голикова.