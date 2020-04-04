Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил в больнице жителей Орехово-Зуева, которые пострадали при взрыве газа. Он узнал о самочувствии пациентов и поддержал их.

с чего всё началось

Жизни пострадавших ничто не угрожает, отметил глава региона. Он добавил, что двоим госпитализированным уже проведены операции. Ранее сообщалось, что в пятиэтажном доме в Орехово-Зуеве произошел взрыв бытового газа.

Троих пострадавших при взрыве в доме в Орехово-Зуеве доставят в Москву

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