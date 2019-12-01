Происшествия

News.ruNews.ruТроих пострадавших в ДТП с автобусом доставили в реанимацию Читы

Троих пострадавших при ДТП в Забайкалье поместили в реанимацию краевой клинической больницы Читы. Всего на вертолётах санавиации туда госпитализировали шестерых пассажиров рухнувшего с моста автобуса.
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Четверо пострадавших от смертельного ДТП в Забайкалье помещены в реанимацию

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Выжившие пассажиры разбившегося автобуса в Забайкалье рассказали о трагедии

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У входящих в Европейский союз стран нет единой позиции относительно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.
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