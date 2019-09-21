Происшествия

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаТроих сторонников ИГ задержали в Нижневартовске

Трое сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» задержаны в Нижневартовске. С соответствующим заявлением выступили представители Росгвардии.
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Росгвардия сообщила о задержании сторонников «Исламского государства» в Югре

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