Происшествия

ИзвестияИзвестияТроим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения

Еще троим фигурантам дела о реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк онлайн» предъявлены обвинения. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета в четверг, 28 мая. Обвинения предъявлены Вячеславу Круглову, Андрею Шабанову и Даниилу Симанову, говорится в сообщении.
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Светлана Петренко
В ходе допроса по обстоятельствам произошедшего Круглов и Симанов признали свою вину. Обвиняемый Шабанов свою вину не признал и в содеянном не раскаялся. Вместе с тем следствием получены достаточные доказательства, изобличающие его преступные действия.
— Светлана ПетренкоРИА Новости 09:38
с чего всё началось
Еще трое молодых людей стали обвиняемыми по делу о размещении фотографий нацистов на онлайн-платформе «Бессмертный полк», сообщила
 официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Коммерсантъ11:20

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Lenta.ru10:38
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