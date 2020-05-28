с чего всё началось

В ходе допроса по обстоятельствам произошедшего Круглов и Симанов признали свою вину. Обвиняемый Шабанов свою вину не признал и в содеянном не раскаялся. Вместе с тем следствием получены достаточные доказательства, изобличающие его преступные действия.

Еще троим фигурантам дела о реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк онлайн» предъявлены обвинения. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета в четверг, 28 мая. Обвинения предъявлены Вячеславу Круглову, Андрею Шабанову и Даниилу Симанову, говорится в сообщении.

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