Энергетика
Радио SputnikТройная выгода. Saxo Bank предрек России рекордный скачок прибыли
Ситуация на мировом рынке сырья в 2020 году может принести экономике России сверхприбыли. К такому выводу пришли аналитики Saxo Bank после изучения динамики роста цен на нефть, палладий и никель, пишет RT.
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Происшествия
В Уфе погиб пешеход, попав под колеса двух машин
В районе семи часов вечера напротив дома 13 по улице 50-лет СССР водитель «Chevrolet Captiva» при движении со стороны ул. Р. Зорге в сторону Пр. Октября совершил наезд на 22-летнего мужчину, переходившего проезжую часть.
Происшествия
Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
Политика
Избирком Хорватии объявил итоги президентских выборов
Экономика
Цены на золото и палладий обновили рекорды
Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию.
Армия и оружие
Столтенберг: США приняли решение об атаке Сулеймани без участия НАТО
США приняли решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани без участия НАТО и международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Кино
Обнародован трейлер хоррора «Новые мутанты» от Marvel
В интернете появился долгожданный трейлер фильма ужасов «Новые мутанты» от режиссера Джоша Буна.
Футбол
Роналду оформил первый хет-трик в чемпионате Италии по футболу
Туринский «Ювентус» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Италии разгромил «Кальяри».
Футбол
«Арсенал» — «Лидс Юнайтед»: определился фаворит матча Кубка Англии
Последняя гостевая победа команды из Чемпионшипа над «Арсеналом» была в 2003 году. Букмекеры считают хозяев явными фаворитами.
Общество
В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко
В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга прошла церемония прощания и отпевание онколога Андрея Павленко, скончавшегося от рака 5 января.
Политика
Спикер парламента Эстонии раскритиковал приглашение Путина в страну
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас считает, что президент страны Керсти Кальюлайд поступила неверно, пригласив главу российского государства Владимира Путина посетить Всемирный конгресс финно-угорских народов в эстонском Тарту.
Происшествия
Пираты захватили судно у берегов Нигерии с россиянами на борту
Пираты захватили судно, поиски похищенных продолжаются. В августе 2019 года пираты захватили грузовое судно «Мармалайта» у берегов Камеруна.
Политика
Дочь Сулеймани предрекла США и Израилю «темные дни»
Дочь убитого в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани Зейнаб заявила, что для США и Израиля настали «темные дни».
Общество
Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади
Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
Фигурное катание
Загитова вернется к интенсивным тренировкам после шоу Навки
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова после окончания выступлений в шоу Татьяны Навки вернется к интенсивным тренировкам, сообщила пресс-служба шоу.
Армия и оружие
Армия Хафтара взяла под контроль город Сирт
Происшествия
В Ульяновске трехлетний мальчик погиб во время игры в прятки
По предварительным данным, трехлетний мальчик погиб во время игры в прятки.
Политика
Экстренно направленный в Сирию ракетный крейсер «Маршал Устинов» пострадал при проходе через Босфор. Видео
Политика
Болтон заявил о готовности дать показания по делу об импичменте Трампа
Бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон выразил готовность дать показания в сенате США в рамках процедуры импичмента главы государства Дональда Трампа.
Гаджеты
Samsung представила безрамочный телевизор Samsung Q950T
В Южной Корее компания сегодня показала Samsung Q950T.
Шоу-бизнес
Певица Адель взволновала поклонников своей худобой
Известная исполнительница Адель взволновала многочисленных поклонников своей худобой.
Политика
Путин обеспокоился снижением доходов россиян
Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
Политика
Генсек ООН заявил о максимальном уровне геополитической напряженности
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что геополитическая напряженность в мире достигла максимального уровня в текущем веке.
Общество
Харви Вайнштейн пришел на первое заседание суда с ходунками
Здоровье
Названы пять бесполезных методов народной медицины
Врач Александр Мясников назвал пять бесполезных методов народной медицины, популярных среди россиян.
Политика
США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления ООН
США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совбеза ООН, сообщил Reuters.
Кино
Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за роль в фильме «Джокер»
Первое шоу оказалось лучшим в категориях "Телевизионный драматический сериал" и "Актер в драматическом телесериале" (Брайан Кокс), второе - в "Комедийном телесериале или мюзикле" и "Лучшей актрисе в комедийном телесериале или мюзикле" (Фиби Уоллер-Бридж).
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Культура
Умер Геннадий Пискунов, народный артист России
Политика
Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа в адрес Ирака
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию министра иностранных дел Германии Хайко Мааса на слова президента США Дональда Трампа, пообещавшего ввести санкции в отношении Ирака.